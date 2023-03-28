Beşiktaş, Mert Günok ile 2 yıllık sözleşme imzalamaya hazırlanıyor





CHELSEA'DEN TARİHE GEÇEN İFTAR PROGRAMI

Chelsea, Premier Lig tarihinde bir ilke imza atarak, Stamford Bridge Stadı'nda iftar programına ev sahipliği yaptı. Chelsea'nin stadında yapılan bu organizasyonla, ilk kez bir Premier Lig takımının stadında iftar verilmiş oldu. Ramazan Çadırı projesinin kurucusu Omar Salha organizasyonla ilgili açıklama yaparken, "Futbol insanları birleştirir ama aynı zamanda Ramazan da insanları birleştirir ve Açık İftar organizasyonu yabancıları dostlara dönüştürür" dedi. Öte yandan Chelsea Kulübü iftar programıyla ilgili yaptığı açıklamada, "10. yılını kutlayan bu projeyle Ramazan ayı boyunca halka ücretsiz iftar veriliyor" ifadelerine yer verildi. Chelsea'nin bu girişimi sosyal medyada da yoğun ilgi gördü.



YÖNETİM MAZBATASINI ALDI

Trabzonspor'un yeni yönetim kurulu tesislerde düzenlenen törenle mazbatalarını alarak görevlerine başladı. Genel Kurul Divan Başkanı Ali Sürmen ve üyeler Mehmet Ongan, İsmail İnan ve Osman Çavuşoğlu'ndan oluşan heyet, yönetim kurulu üyelerinden Zeyyat Kafkas, Sami Karaman, Kemal Ertürk, Yahya Karahasan, Taner Fikret Saral, Coşkun Öztürk, Hüseyin Ekşi, İmdat Yılmaz, Fatih Solak, Selim Burak Özdemir ve Ali Beyazlı'ya mazbatalarını teslim etti.



UEFA'DAN MEN OLMAYA KADAR GİDEBİLİR

Ertuğrul Doğan'ın başkanlığındaki yönetim kurulu üyesi Zeyyat Kafkas, "Önümüzde çok kısa müddette 320 milyon lira civarı bir ödeme var ve bu bir şekilde halledilecek. Halledemezsen 'borcu yok' yazısı alamıyorsun ve UEFA'dan men olmaya kadar gidebiliyorsun" açıklamasında bulundu.



ORHAN AK'LA DEVAM KARARI

Trabzonspor takımın başında bulunan teknik direktör Orhan Ak'la sezon sonuna kadar devam edileceğini duyurdu. Bordo-Mavili kulüpten yapılan açıklamada,"Başkanımız Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulumuzun bugün gerçekleştirdiği toplantıda, bu sezon sonuna kadar teknik direktör Orhan Ak ile çalışılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir"ifadeleri kullanıldı.



MİLOT RASHİCA BEKLEMEYE GEÇTİ

Bonservisi İngiliz ekibi Norwich City'de olan ve Galatasaray'da kiralık oynayan Milot Rashica, Galatasaray'da kalmak istediğini yönetime iletti. 26 yaşındaki Kosovalı futbolcu, kulüplerin transfer için anlaşmasını bekliyor. Rashica, bu sezon Süper Lig'de 20 maçta görev alırken 3 gol 4 asistlik katkı sağladı.



KONTRA ASLAN

Lider Galatasaray bu sezon istatistikleri alt üst etmeyi sürdürdü. Okan Buruk yönetimindeki Aslan, Spor Toto Süper Lig'de kontradan bulduğu gol sayısında şampiyonluk yolundaki ezeli rakiplerini geride bırakmayı başardı. Kontra ataktan şu ana kadar 17 gol atmayı başaran Cimbom'un yarıştaki en yakın takipçisi Fenerbahçe ise 16 gol üretti. Öte yandan yine Galatasaray'ın rakiplerinden Beşiktaş kontra ataklardan 7 gol bulurken, yaşadığı düşüş sonrasında yarışın gerisinde kalan Trabzonspor ise 6 kez kontradan gol bulabildi.



BODRUMSPOR İÇİN FATİH TERİM İDDİASI

Ocak 2022'den bu yana takım çalıştırmayan Fatih Terim ile ilgili bir iddia ortaya atıldı. 69 yaşındaki teknik direktörün, yeni bir maceraya atılmayı planladığı ve TFF 1. Lig'de mücadele eden Bodrumspor'u satın almayı düşündüğü öne sürüldü. Bodrumspor, TFF 1. Lig'de topladığı 42 puanla 7. sırada yer alıyor.



KIRMIZI ALARM

Son oynadığı Konyaspor maçıyla birlikte 14 maçlık galibiyet serisi sona eren Galatasaray'da son haftalardaki formsuzluk nedeniyle kırmızı alarm verildi. Sarı-Kırmızılılar, Konyaspor yenilgisinden sonra milli arada Karabağ ile oynanan hazırlık maçında tatmin etmeyen bir futbol ortaya koydu. Vasat futbol sonrasında teknik direktör Okan Buruk, Spor Toto Süper Lig'de 1 Nisan Cumartesi günü Adana Demirspor ile oynayacakları maç öncesinde oyuncularına çeşitli uyarılar yaptı. 60 puanla ligin zirvesinde yer alan Cimbom, Adana Demirspor karşılaşmasını kazanmak ve yeni bir seri yakalamayı planlıyor. Nef Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak maçta yönetim, taraftarların takıma destek vermesini bekliyor. Süper Lig'in ilk yarısında iki takım arasında oynanan mücadele 0-0'lık eşitlikle sona ermişti.



BURUK FARK YARATTI

Okan Buruk, bu sezon Galatasaray'ın başında hiçbir derbi maçı kaybetmedi ve dev maçlarda fark yaratmayı başardı.



TOTTENHAM'DA CONTE GİTTİ

Premıer Lig ekibi Tottenham, İtalyan çalıştırıcı Antonio Conte ile yollarını ayırdığını açıkladı. Ligde 4. sırada bulunan Tottenham'da Cristian Stellini teknik direktör vekili, Ryan Mason da yardımcısı olacak.



FRANSA PAVARD'LA GÜLDÜ

Fransa Euro 2024 elemeleri B Grubu 2. maçında deplasmanda İrlanda'yı Pavard'ın golüyle 1-0 yenerek 2'de 2 yaptı. Grubun diğer maçında Hollanda, Cebelitarık'ı 3-0'la geçti.



EYÜPSPOR TURAN'A EMANET

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, İbrahim Üzülmez'den boşalan teknik direktörlük görevine Zafer Turan'ın getirildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada Zafer Turan'a "hoş geldin" denildi.



EFES'İN KONUĞU ARMANİ

THY Avrupa Ligi'nin 31. haftasında Anadolu Efes bugün Emporio Armani Milan'ı konuk edecek. Sinan Erdem'de saat 20.30'da başlayacak maç öncesinde Efes 10, rakibi ise 11. sırada yer alıyor.



LİNCOLN HENRİQUE AMELİYAT OLDU

Fenerbahçe, Brezilyalı oyuncusu Lincoln Henrique'nin ön çapraz bağ yaralanması nedeniyle operasyon geçirdiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Rehabilitasyon ve tedavi süreci başlayan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadeleri kullanıldı.



KARARIMI YAKINDA HERKES GÖRECEK

Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus, ülkesinin basınına Brezilya Milli Takımı'nı çalıştıracağı iddiası ilgili açıklamalarda bulundu. Jesus, "Dünyada Brezilya'yı istemeyen bir hoca var mı? Sadece Real Madrid veya Barcelona'nın teknik direktörü olsaydım Brezilya Milli Takımı'nda çalışmak istemezdim"dedi. Brezilya'dan kimsenin kendisiyle görüşmediğini belirten Jesus, "Benim sözleşmem mayıs ayında bitiyor, o zaman ne olacağını göreceğiz. Ben sezon bittiğinde harekete geçiyorum. Yakında Türkiye'de kalıp kalmayacağımı göreceğiz" şeklinde konuştu. Jorge Jesus yönetiminde ligde 24 maça çıkan Fenerbahçe 54 puan topladı. Jesus'un ekibi bir maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 6 puan arkasında 2. sırada yer alıyor.



CESAR: JESUS İLE GÖRÜŞMEDİM

Brezilya Milli Takımı'nın eski kalecisi Julio Cesar, Brezilya Futbol Federasyonu ve Jorge Jesus arasında arabuluculuk yaptığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Cesar, "Eğer bir noktada ve bir gün Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı Ednaldo Rodrigues'in herhangi bir durumda yardımıma ihtiyacı olursa, bunu kesinlikle yapmak isterim" ifedesini de kullandı.



SÜRME'DEN 4 GOLLÜ PROVA

Ümit Milli Takımımız yeni hocası Levent Sürme yönetiminde hazırlık maçında Kosova'yı 4-2 yendi. Galibiyeti getiren golleri 2 ve 8'de Bertuğ, 42'de Kenan ve 70'de Ravil Tagir kaydetti.



CEDİ ALPEREN'İ ÜZDÜ

NBA'de Cedi Osman'lı Cleveland Alperen Şengün'lü Houston'ı konuk ettiği maçı 108-91 kazandı. Ev sahibinde Cedi Osman 5 sayıda kalırken, Alperen'in 14 sayısı galibiyete yetmedi.



SEVİLLA'YA MARCAO ŞOKU

La Liga ekibi Sevilla'nın Galatasaray'dan transfer ettiği Marcao'nun kas yırtığı sebebiyle sahalardan 5-6 ay uzak kalacağı belirtildi. 26 yaşındaki Brezilyalı stoper bu sezon 7 maçta forma giydi.



TFF'DEN YENİ KARAR!

Merkez Hakem Kurulu, hakem atamalarıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Hakemlerimizin 5 haftada 3 maçtan fazla görev alamama kriteri bu haftadan itibaren kaldırılmıştır" denildi.

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