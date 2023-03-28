Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Beşiktaş, Mert Günok ile 2 yıllık sözleşme imzalamaya hazırlanıyor

    Beşiktaş, sözleşmesi 2024 yılında bitecek yıldızı ile yeni sözleşme yapacak. İşte sizler için derlediğimiz 28 Mart tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Mert Günok ile 2 yıl daha

    Beşiktaş'ta teknik direktörlük koltuğuna Şenol Güneş'in oturmasıyla birlikte formu giderek artan Mert Günok ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Siyah-Beyazlılar, milli takım kalesini koruyan 34 yaşındaki kalecinin sözleşmesini 2 yıl daha uzatmak için girişimlere başlayacak. Sözleşmesi 2024 yılında bitecek olan tecrübeli file bekçisiyle görüşmelere kısa süre içerisinde başlamak isteyen Siyah-Beyazlılar, oyuncuyla 2026 yılına kadar anlaşmak istiyor. Mert Günok'un da kariyerini Beşiktaş'ta tamamlamak istediği ve teklife 'Evet' diyeceği öğrenildi.



    ERSİN'İ SATACAK
    Bu arada Beşiktaş, genç kalecisi Ersin Destanoğlu'na gelen teklifleri değerlendirmeye alacak. Büyük bir ihtimalle gelecek sezon genç eldiven ile yollar ayrılacak.



    REDMOND'DAN DELE ALLİ SAVUNMASI
    Beşiktaş'ın yıldızı Nathan Redmond, İngiliz futbol dergisi Four-Four Two'ya açıklamalarda bulundu. Redmond, İnsanlar Dele Alli'yi diğer futbolculara göre daha çok inceliyor. Çok fazla sakatlık geçirdi. Bu onun performansını ve özgüvenini kesinlikle etkiliyor" dedi. Redmond, İngiltere Milli Takımı'nda oynama hayalinin bulunduğunu da sözlerine ekledi.



        KARTAL'IN 3 SİLAHŞÖRÜ!
        Beşiktaş, milli arada hazırlıklarını sürdürürken Şenol Güneş'in de zorlu maçta en büyük kozu Vincent Aboubakar, Rachid Ghezzal ve Cenk Tosun'dan oluşacak hücum hattı olacak. Kartal, bu sezon sakatlığı nedeniyle Ghezzal'den faydalanamadı. Ghezzal, Aboubakar ile birlikte oynadıkları 2021 şampiyonluğunda ligi 8 gol ve 17 gol pası ile tamamlarken asist kralı olmuştu. Cenk Tosun ise kariyerinde 11 maçta hiç gol atamadığı Fenerbahçe'ye karşı da siftah yapmak istiyor.



        SASSUOLO'DAN 7 MİLYON EURO
        Fenerbahçe'de yıldızı her geçen gün parlayan isimlerden birisi olan İsmail Yüksek için ilk somut teklifin İtalya'dan geldiği öğrenildi. Serie A takımlarından Sassuolo'nun İsmail için Fenerbahçe'ye 7 milyon Euro teklif ettiği ve Sarı-Lacivertli kurmayların bu teklifini hemen reddettiği bildirildi. Fenerbahçe'nin İsmail Yüksek için kapıyı 20 milyon Euro'dan açmayı planladığı ve bunun için de acele etmediği ifade ediliyor. İtalyan ekibinin teklifini yükseltmesi beklenirken İsmail için başka tekliflerin de yolda olduğu iddia ediliyor.



        ZENİT'LE STRATEJİK ORTAKLIK ANLAŞMASI
        Fenerbahçe ile Rusya temsilcisi Zenit arasında yapılan görüşmelerin ardından önemli bir iş birliği anlaşması yapıldı. Erkek futbol, kadın futbol ve erkek basketbol takımlarını kapsayacak ve 2 yıl geçerli olacak bu iş birliği neticesinde birçok proje birlikte gerçekleştirilebilecek. Bu özel anlaşma çerçevesinde; her iki kulüp arasında her yaşta ve branşta hazırlık maçları ile turnuvalar organize edilebilecek. Antrenör değişim ve eğitim programları ile profesyonellerin eğitimi ve değişimi de yapılabilecek.



            VALENCIA'DAN 2 İYİ HABER
            Fenerbahçe'nin golcüsü Enner Valencia'nın sakatlığının iyiye gittiği ve Beşiktaş derbisinde sahada olma şansının yüksek olduğu öğrenildi. Bunun yanında Valencia'nın sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini yenilemeye sıcak baktığı ve İstanbul'daki düzenini bozmak istemediği de gelen haberler arasında.



            BRAHIM REAL'E ZANIOLO MILAN'A
            Galatasaray, devre arası transfer döneminde İtalya Ligi ekiplerinden Roma'da forma giyen Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna katarak Avrupa'da ses getirmişti. İtalyan basını, Cimbom'un yeni transferi Zaniolo ile ilgili flaş bir transfer iddiasını gündeme getirdi. Çizme'den Tuttosport, İspanyol devi Real Madrid'in Brahim Diaz'ı Milan'dan transfer etmek için düğmeye bastığını, Serie A devinin ise Diaz'dan boşalacak bölgeyi Galatasaray'da oynayan Nicolo Zaniolo ile doldurmak istediğini öne sürdü. Cimbom'un 15 milyon euro bonservis ve bonuslar karşılığında transfer ettiği Zaniolo'nun sözleşmesinde 35 milyon euro bedelle serbest kalma maddesi bulunuyor. Zaniolo, "Benim Galatasaray ile 4,5 yıllık bir sözleşmem var. Ama o kadar süre kalacağım konusunda garanti veremiyorum" ifadelerini kullanmıştı.



            BIRAKIN BENİ OYNAYACAĞIM
            Futbolda yaşanan ilginç saha olaylarına bir yenisi İspanya'da eklendi. İspanya 3. Ligi'nde Cordoba ile Racing Ferrol takımları karşı karşıya geldi. Cordoba takımında forma giyen Sırp futbolcu Dragisa Gudelj, maç esnasında kalp krizi geçirdi. Sahadaki futbolcular ve tribündeki taraftarlar yaşanan bu olayla birlikte büyük bir şok yaşarken, sağlık ekipleri futbolcuya ilk müdahaleyi yaptı. Gudelj, ambulansla hastaneye götürülürken bilinci açıldı ve kendisine geldi. Futbolcu, sağlık ekiplerine iyi olduğunu ve maça devam etmek istediğini söyledi. Kalp krizi geçiren futbolcu, doktorların yoğun çabasıyla hastaneye gitmeye ikna edildi. Gudelj'in durumunun iyi olduğu açıklandı. Öte yandan 1-1 devam eden karşılaşmanın ertelendiği duyuruldu.



                CHELSEA'DEN TARİHE GEÇEN İFTAR PROGRAMI
                Chelsea, Premier Lig tarihinde bir ilke imza atarak, Stamford Bridge Stadı'nda iftar programına ev sahipliği yaptı. Chelsea'nin stadında yapılan bu organizasyonla, ilk kez bir Premier Lig takımının stadında iftar verilmiş oldu. Ramazan Çadırı projesinin kurucusu Omar Salha organizasyonla ilgili açıklama yaparken, "Futbol insanları birleştirir ama aynı zamanda Ramazan da insanları birleştirir ve Açık İftar organizasyonu yabancıları dostlara dönüştürür" dedi. Öte yandan Chelsea Kulübü iftar programıyla ilgili yaptığı açıklamada, "10. yılını kutlayan bu projeyle Ramazan ayı boyunca halka ücretsiz iftar veriliyor" ifadelerine yer verildi. Chelsea'nin bu girişimi sosyal medyada da yoğun ilgi gördü.

                YÖNETİM MAZBATASINI ALDI
                Trabzonspor'un yeni yönetim kurulu tesislerde düzenlenen törenle mazbatalarını alarak görevlerine başladı. Genel Kurul Divan Başkanı Ali Sürmen ve üyeler Mehmet Ongan, İsmail İnan ve Osman Çavuşoğlu'ndan oluşan heyet, yönetim kurulu üyelerinden Zeyyat Kafkas, Sami Karaman, Kemal Ertürk, Yahya Karahasan, Taner Fikret Saral, Coşkun Öztürk, Hüseyin Ekşi, İmdat Yılmaz, Fatih Solak, Selim Burak Özdemir ve Ali Beyazlı'ya mazbatalarını teslim etti.

                UEFA'DAN MEN OLMAYA KADAR GİDEBİLİR
                Ertuğrul Doğan'ın başkanlığındaki yönetim kurulu üyesi Zeyyat Kafkas, "Önümüzde çok kısa müddette 320 milyon lira civarı bir ödeme var ve bu bir şekilde halledilecek. Halledemezsen 'borcu yok' yazısı alamıyorsun ve UEFA'dan men olmaya kadar gidebiliyorsun" açıklamasında bulundu.

                ORHAN AK'LA DEVAM KARARI
                Trabzonspor takımın başında bulunan teknik direktör Orhan Ak'la sezon sonuna kadar devam edileceğini duyurdu. Bordo-Mavili kulüpten yapılan açıklamada,"Başkanımız Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulumuzun bugün gerçekleştirdiği toplantıda, bu sezon sonuna kadar teknik direktör Orhan Ak ile çalışılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir"ifadeleri kullanıldı.

                MİLOT RASHİCA BEKLEMEYE GEÇTİ
                Bonservisi İngiliz ekibi Norwich City'de olan ve Galatasaray'da kiralık oynayan Milot Rashica, Galatasaray'da kalmak istediğini yönetime iletti. 26 yaşındaki Kosovalı futbolcu, kulüplerin transfer için anlaşmasını bekliyor. Rashica, bu sezon Süper Lig'de 20 maçta görev alırken 3 gol 4 asistlik katkı sağladı.

                KONTRA ASLAN
                Lider Galatasaray bu sezon istatistikleri alt üst etmeyi sürdürdü. Okan Buruk yönetimindeki Aslan, Spor Toto Süper Lig'de kontradan bulduğu gol sayısında şampiyonluk yolundaki ezeli rakiplerini geride bırakmayı başardı. Kontra ataktan şu ana kadar 17 gol atmayı başaran Cimbom'un yarıştaki en yakın takipçisi Fenerbahçe ise 16 gol üretti. Öte yandan yine Galatasaray'ın rakiplerinden Beşiktaş kontra ataklardan 7 gol bulurken, yaşadığı düşüş sonrasında yarışın gerisinde kalan Trabzonspor ise 6 kez kontradan gol bulabildi.

                BODRUMSPOR İÇİN FATİH TERİM İDDİASI
                Ocak 2022'den bu yana takım çalıştırmayan Fatih Terim ile ilgili bir iddia ortaya atıldı. 69 yaşındaki teknik direktörün, yeni bir maceraya atılmayı planladığı ve TFF 1. Lig'de mücadele eden Bodrumspor'u satın almayı düşündüğü öne sürüldü. Bodrumspor, TFF 1. Lig'de topladığı 42 puanla 7. sırada yer alıyor.

                KIRMIZI ALARM
                Son oynadığı Konyaspor maçıyla birlikte 14 maçlık galibiyet serisi sona eren Galatasaray'da son haftalardaki formsuzluk nedeniyle kırmızı alarm verildi. Sarı-Kırmızılılar, Konyaspor yenilgisinden sonra milli arada Karabağ ile oynanan hazırlık maçında tatmin etmeyen bir futbol ortaya koydu. Vasat futbol sonrasında teknik direktör Okan Buruk, Spor Toto Süper Lig'de 1 Nisan Cumartesi günü Adana Demirspor ile oynayacakları maç öncesinde oyuncularına çeşitli uyarılar yaptı. 60 puanla ligin zirvesinde yer alan Cimbom, Adana Demirspor karşılaşmasını kazanmak ve yeni bir seri yakalamayı planlıyor. Nef Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak maçta yönetim, taraftarların takıma destek vermesini bekliyor. Süper Lig'in ilk yarısında iki takım arasında oynanan mücadele 0-0'lık eşitlikle sona ermişti.

                BURUK FARK YARATTI
                Okan Buruk, bu sezon Galatasaray'ın başında hiçbir derbi maçı kaybetmedi ve dev maçlarda fark yaratmayı başardı.

                TOTTENHAM'DA CONTE GİTTİ
                Premıer Lig ekibi Tottenham, İtalyan çalıştırıcı Antonio Conte ile yollarını ayırdığını açıkladı. Ligde 4. sırada bulunan Tottenham'da Cristian Stellini teknik direktör vekili, Ryan Mason da yardımcısı olacak.

                FRANSA PAVARD'LA GÜLDÜ
                Fransa Euro 2024 elemeleri B Grubu 2. maçında deplasmanda İrlanda'yı Pavard'ın golüyle 1-0 yenerek 2'de 2 yaptı. Grubun diğer maçında Hollanda, Cebelitarık'ı 3-0'la geçti.

                EYÜPSPOR TURAN'A EMANET
                Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, İbrahim Üzülmez'den boşalan teknik direktörlük görevine Zafer Turan'ın getirildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada Zafer Turan'a "hoş geldin" denildi.

                EFES'İN KONUĞU ARMANİ
                THY Avrupa Ligi'nin 31. haftasında Anadolu Efes bugün Emporio Armani Milan'ı konuk edecek. Sinan Erdem'de saat 20.30'da başlayacak maç öncesinde Efes 10, rakibi ise 11. sırada yer alıyor.

                LİNCOLN HENRİQUE AMELİYAT OLDU
                Fenerbahçe, Brezilyalı oyuncusu Lincoln Henrique'nin ön çapraz bağ yaralanması nedeniyle operasyon geçirdiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Rehabilitasyon ve tedavi süreci başlayan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

                KARARIMI YAKINDA HERKES GÖRECEK
                Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus, ülkesinin basınına Brezilya Milli Takımı'nı çalıştıracağı iddiası ilgili açıklamalarda bulundu. Jesus, "Dünyada Brezilya'yı istemeyen bir hoca var mı? Sadece Real Madrid veya Barcelona'nın teknik direktörü olsaydım Brezilya Milli Takımı'nda çalışmak istemezdim"dedi. Brezilya'dan kimsenin kendisiyle görüşmediğini belirten Jesus, "Benim sözleşmem mayıs ayında bitiyor, o zaman ne olacağını göreceğiz. Ben sezon bittiğinde harekete geçiyorum. Yakında Türkiye'de kalıp kalmayacağımı göreceğiz" şeklinde konuştu. Jorge Jesus yönetiminde ligde 24 maça çıkan Fenerbahçe 54 puan topladı. Jesus'un ekibi bir maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 6 puan arkasında 2. sırada yer alıyor.

                CESAR: JESUS İLE GÖRÜŞMEDİM
                Brezilya Milli Takımı'nın eski kalecisi Julio Cesar, Brezilya Futbol Federasyonu ve Jorge Jesus arasında arabuluculuk yaptığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Cesar, "Eğer bir noktada ve bir gün Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı Ednaldo Rodrigues'in herhangi bir durumda yardımıma ihtiyacı olursa, bunu kesinlikle yapmak isterim" ifedesini de kullandı.

                SÜRME'DEN 4 GOLLÜ PROVA
                Ümit Milli Takımımız yeni hocası Levent Sürme yönetiminde hazırlık maçında Kosova'yı 4-2 yendi. Galibiyeti getiren golleri 2 ve 8'de Bertuğ, 42'de Kenan ve 70'de Ravil Tagir kaydetti.

                CEDİ ALPEREN'İ ÜZDÜ
                NBA'de Cedi Osman'lı Cleveland Alperen Şengün'lü Houston'ı konuk ettiği maçı 108-91 kazandı. Ev sahibinde Cedi Osman 5 sayıda kalırken, Alperen'in 14 sayısı galibiyete yetmedi.

                SEVİLLA'YA MARCAO ŞOKU
                La Liga ekibi Sevilla'nın Galatasaray'dan transfer ettiği Marcao'nun kas yırtığı sebebiyle sahalardan 5-6 ay uzak kalacağı belirtildi. 26 yaşındaki Brezilyalı stoper bu sezon 7 maçta forma giydi.

                TFF'DEN YENİ KARAR!
                Merkez Hakem Kurulu, hakem atamalarıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Hakemlerimizin 5 haftada 3 maçtan fazla görev alamama kriteri bu haftadan itibaren kaldırılmıştır" denildi.

                TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                • Paylaş
                • Tweet
                • Paylaş
                • Sitene Ekle
                •  
                Deprem Bilim Kurulu ile yeni yol haritası
                Haberler Spor Beşiktaş, Mert Günok ile 2 yıllık sözleşme imzalamaya hazırlanıyor
                    loading
                    SON DAKİKA