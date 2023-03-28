A Milli Takımın zafer şifresi: Orta alan ve enerji

Hırvatistan son iki Dünya Kupası'nın flaş ekibi. Bir milli takımdan ziyade, kulüp takımı gibi birlikte oynama alışkanlığı yakalayan bir rakip var bugün karşımızda. Ancak Katar'da da net şekilde gördük ki, dünya 3.'lüğüne rağmen artık Hırvatlar'ın eski oyun gücü yok. Buna rağmen Zlatko Dalic her maça pragmatist şekilde yaklaşıp bir şekilde skoru alma konusunda uzmanlaşan bir teknik direktör.