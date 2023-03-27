Trabzonspor'un olağanüstü gerçekleşen kongresine tek aday olarak giren ve başkan seçilen Ertuğrul Doğan, "Sorunlar çok net ve sorunların çözümü de belli. Tabii ki bu süreçte eksiklerimiz olacaktır ama sorunları minimuma indirmek için buradayız. Trabzonspor camiasını ve gücünü arkamıza alarak bu sorunları çözmek için uğraşacağız" dedi. Trabzonspor başkanı olmanın, bordomavili her taraftarın hayali olduğunu belirten Ertuğrul Doğan, "Trabzon sokaklarında, tribünlerinde büyüyen birisi için Trabzonspor başkanlığı olayın son noktası. Delegelerimiz bana sağolsun bu yaşta bu şansı verdi. Çok mutluyum tabii bu ayrı bir konu ama işimiz çok zor" diye konuştu. doğan şu ifadeleri kullandı: Türk futbolunun genel problemi ekonomi. Ciddi bir problem bunun acilen çözülmesi lazım. Biz Trabzonspor Kulübü olarak kendi ekonomimizi sürdürülebilir hale getirmek için ne yapmamız lazım derseniz, bunları biliyoruz. Yaklaşık 5 buçuk yıldır bu işin içerisindeyim. Sorunlar çok net ve sorunların çözümü de belli. Trabzonspor camiasını ve gücünü arkamıza alarak bu sorunları çözmek için uğraşacağız.
İŞTE DOĞAN'IN YÖNETİMİ
ASİL ÜYELER:
Zeyyat Kafkas
Ali Haydar Gedikli
Sami Karaman
Kemal Ertürk
Serkan Kılıç
Nevzat Kaya
Faruk Hacıhaliloğlu
Yahya Karahasan
Taner Fikret Saral
Coşkun Öztürk
Ahmet Beşir
İbrahim Şahinkaya
Derviş Köz
Birhan Emre Yazıcı
YEDEK ÜYELER:
Ceyhun Eskici
Hüseyin Ekşi
İmdat Yılmaz
Fatih Solak
Selim Burak Özdemir
Mustafa Atmaca
Ali Beyazlı
- Spor
- 27.03.2023 Gazete
Trabzonspor’un yeni başkanı Ertuğrul Doğan'dan net mesaj
Olağanüstü kongreye tek aday olarak giren ve Trabzonspor Başkanı olan Doğan, “Türk futbolunun ve Trabzon’un en ciddi sorunu ekonomi. Trabzonspor camiasını ve gücünü arkamıza alarak bu sorunları çözmek için uğraşacağız” dedi.
Trabzonspor'un olağanüstü gerçekleşen kongresine tek aday olarak giren ve başkan seçilen Ertuğrul Doğan, "Sorunlar çok net ve sorunların çözümü de belli. Tabii ki bu süreçte eksiklerimiz olacaktır ama sorunları minimuma indirmek için buradayız. Trabzonspor camiasını ve gücünü arkamıza alarak bu sorunları çözmek için uğraşacağız" dedi. Trabzonspor başkanı olmanın, bordomavili her taraftarın hayali olduğunu belirten Ertuğrul Doğan, "Trabzon sokaklarında, tribünlerinde büyüyen birisi için Trabzonspor başkanlığı olayın son noktası. Delegelerimiz bana sağolsun bu yaşta bu şansı verdi. Çok mutluyum tabii bu ayrı bir konu ama işimiz çok zor" diye konuştu. doğan şu ifadeleri kullandı: Türk futbolunun genel problemi ekonomi. Ciddi bir problem bunun acilen çözülmesi lazım. Biz Trabzonspor Kulübü olarak kendi ekonomimizi sürdürülebilir hale getirmek için ne yapmamız lazım derseniz, bunları biliyoruz. Yaklaşık 5 buçuk yıldır bu işin içerisindeyim. Sorunlar çok net ve sorunların çözümü de belli. Trabzonspor camiasını ve gücünü arkamıza alarak bu sorunları çözmek için uğraşacağız.
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