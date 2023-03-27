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    Trabzonspor’un yeni başkanı Ertuğrul Doğan'dan net mesaj

    Olağanüstü kongreye tek aday olarak giren ve Trabzonspor Başkanı olan Doğan, “Türk futbolunun ve Trabzon’un en ciddi sorunu ekonomi. Trabzonspor camiasını ve gücünü arkamıza alarak bu sorunları çözmek için uğraşacağız” dedi.

    Trabzonspor’un yeni başkanı Ertuğrul Doğan’dan net mesaj

    Trabzonspor'un olağanüstü gerçekleşen kongresine tek aday olarak giren ve başkan seçilen Ertuğrul Doğan, "Sorunlar çok net ve sorunların çözümü de belli. Tabii ki bu süreçte eksiklerimiz olacaktır ama sorunları minimuma indirmek için buradayız. Trabzonspor camiasını ve gücünü arkamıza alarak bu sorunları çözmek için uğraşacağız" dedi. Trabzonspor başkanı olmanın, bordomavili her taraftarın hayali olduğunu belirten Ertuğrul Doğan, "Trabzon sokaklarında, tribünlerinde büyüyen birisi için Trabzonspor başkanlığı olayın son noktası. Delegelerimiz bana sağolsun bu yaşta bu şansı verdi. Çok mutluyum tabii bu ayrı bir konu ama işimiz çok zor" diye konuştu. doğan şu ifadeleri kullandı: Türk futbolunun genel problemi ekonomi. Ciddi bir problem bunun acilen çözülmesi lazım. Biz Trabzonspor Kulübü olarak kendi ekonomimizi sürdürülebilir hale getirmek için ne yapmamız lazım derseniz, bunları biliyoruz. Yaklaşık 5 buçuk yıldır bu işin içerisindeyim. Sorunlar çok net ve sorunların çözümü de belli. Trabzonspor camiasını ve gücünü arkamıza alarak bu sorunları çözmek için uğraşacağız.



    İŞTE DOĞAN'IN YÖNETİMİ
    ASİL ÜYELER:
    Zeyyat Kafkas
    Ali Haydar Gedikli
    Sami Karaman
    Kemal Ertürk
    Serkan Kılıç
    Nevzat Kaya
    Faruk Hacıhaliloğlu
    Yahya Karahasan
    Taner Fikret Saral
    Coşkun Öztürk
    Ahmet Beşir
    İbrahim Şahinkaya
    Derviş Köz
    Birhan Emre Yazıcı



    YEDEK ÜYELER:
    Ceyhun Eskici
    Hüseyin Ekşi
    İmdat Yılmaz
    Fatih Solak
    Selim Burak Özdemir
    Mustafa Atmaca
    Ali Beyazlı

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    Haberler Spor Trabzonspor’un yeni başkanı Ertuğrul Doğan'dan net mesaj
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