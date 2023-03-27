Trabzonspor’un yeni başkanı Ertuğrul Doğan’dan net mesaj

Trabzonspor'un olağanüstü gerçekleşen kongresine tek aday olarak giren ve başkan seçilen Ertuğrul Doğan, "Sorunlar çok net ve sorunların çözümü de belli. Tabii ki bu süreçte eksiklerimiz olacaktır ama sorunları minimuma indirmek için buradayız. Trabzonspor camiasını ve gücünü arkamıza alarak bu sorunları çözmek için uğraşacağız" dedi. Trabzonspor başkanı olmanın, bordomavili her taraftarın hayali olduğunu belirten Ertuğrul Doğan, "Trabzon sokaklarında, tribünlerinde büyüyen birisi için Trabzonspor başkanlığı olayın son noktası. Delegelerimiz bana sağolsun bu yaşta bu şansı verdi. Çok mutluyum tabii bu ayrı bir konu ama işimiz çok zor" diye konuştu. doğan şu ifadeleri kullandı: Türk futbolunun genel problemi ekonomi. Ciddi bir problem bunun acilen çözülmesi lazım. Biz Trabzonspor Kulübü olarak kendi ekonomimizi sürdürülebilir hale getirmek için ne yapmamız lazım derseniz, bunları biliyoruz. Yaklaşık 5 buçuk yıldır bu işin içerisindeyim. Sorunlar çok net ve sorunların çözümü de belli. Trabzonspor camiasını ve gücünü arkamıza alarak bu sorunları çözmek için uğraşacağız.







İŞTE DOĞAN'IN YÖNETİMİ

ASİL ÜYELER:

Zeyyat Kafkas

Ali Haydar Gedikli

Sami Karaman

Kemal Ertürk

Serkan Kılıç

Nevzat Kaya

Faruk Hacıhaliloğlu

Yahya Karahasan

Taner Fikret Saral

Coşkun Öztürk

Ahmet Beşir

İbrahim Şahinkaya

Derviş Köz

Birhan Emre Yazıcı







YEDEK ÜYELER:

Ceyhun Eskici

Hüseyin Ekşi

İmdat Yılmaz

Fatih Solak

Selim Burak Özdemir

Mustafa Atmaca

Ali Beyazlı

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