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    • 26.03.2023 18:04
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    • 26.03.2023 18:11
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    Karabağ - Galatasaray maçının 11'leri belli oldu

    Son dakika haberleri... Depremzedelere destek içim Azerbaycan'ın temsilcisi Karabağ ile kozlarını paylaşacak olan Galatasaray, Icardi, Zaniolo, Mertens, Segiro Oliveira, Torreira gibi yıldız isimleriyle galibiyeti kovalayacak. Gelirinin tamamının depremden etkilenen vatandaşlara bağışlanacağı mücadeleyi FIFA hakemi Aliyar Ağayev yönetecek.

    Karabağ - Galatasaray maçının 11’leri belli oldu

    Sezon başında Okan Buruk'u kadronun başına getiren Galatasaray, 14 maçlık galibiyet serisi alarak ligde liderliğini sürdürüyor. Galatasaray, milli arada Azerbaycan ekibi Karabağ ile karşılaşacak. FIFA hakemi Aliyar Ağayev'in düdüğüyle başlayacak olan maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Karabağ - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve ilk 11'de kimler olacak?

    KARABAĞ - GALATASARAY MAÇI 11'LERİ

    Karabağ: Ramazanov, Medvedec, Memmedov, Medina, Gerye, Qarayev, Romao, Andrade, Zubir, Diakabi, Cica

    Galatasaray: Okan, Dubois, Ross, Kaan, Emre, Oliveira, Berkan, Yunus, Zaniolo, Yusuf, Gomis

    DOSTLUK MAÇINDA 'VAR' KARARI

    Tüm geliri, depremden etkilenen bölgelere bağışlanacak karşılaşma resmi bir maç olmamasına rağmen, mücadelede Video Yardımcı Hakem uygulaması kullanılacak. Hazırlık maçları ve özel maçlarda genellikle VAR kullanılmamasına rağmen, Azerbaycan Futbol Federasyonu tarafından maça VAR hakemleri atandı.

    Federasyondan yapılan açıklamaya göre karşılaşmada FIFA hakemi Aliyar Ağayev düdük çalacak. Akif Amirali ve Zeynal Zeynalov onun yardımcılıklarını yapacak. VAR hakemleri olarak ise Cavid Celilov ve Müslüm Aliyev görev yapacak.

    DEPREMZEDE VATANDAŞLARIMIZA DESTEK MAÇI!
    Galatasaray resmi hesabından yapılan paylaşımda, "Galatasarayımızın, 26 Mart Pazar günü saat 19.00'da Qarabağ FK ile Azerbaycan'da oynayacağı hazırlık karşılaşmasının tüm gelirleri depremzede vatandaşlarımıza bağışlanacaktır." ifadesi kullanıldı.

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