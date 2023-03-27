Saiss’e Ada'dan kanca! Nottingham Forest’ın yakın takibinde aldı





VALENCIA UMUDU

Alanyaspor maçında dizinden sakatlanan Fenerbahçe'nin golcüsü Enner Valencia, sarı lacivertli takıma yarına kadar izin verilmiş olmasına rağmen her gün Can Bartu Tesisleri'ne giderek tedavi görüyor. Valencia'nın az da olsa Beşiktaş derbisinde oynama ihtimali var. Sakatlıkları devam eden Joshua King ve Batshuayi ise siyah beyazlı takıma karşı forma giyemeyecek.



FENER TOPBAŞI YAPIYOR

Zenit ile oynanan hazırlık maçının ardından izne çıkan Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına bugün yeniden start verecek. Milli Takımlarda bulunan oyuncular idmanda yer almayacak.



PUANLIK MAÇ RİZE'NİN

TFF 1. Lig'de şampiyonluk kovalayan iki takımın maçında Çaykur Rizespor, deplasmanda Eyüpspor'u 1-0 yendi. 1 maç eksiği bulunan Rize rakibiyle puan farkını 4'e düşürdü.



KADRODAN BİZ ÇIKARMADIK

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, baş ağrısı şikayetiyle milli takım kadrosundan çıkarılan Abdülkerim Bardakcı'nın sağlık durumu hakkında "Milli Takım sağlık ekibi, oyuncumuzun Milli Takım'dan ayrılmasına karar veriyor ve kadrodan çıkarıyor. Konu ile ilgili uzman nörolog arkadaşlarımız ileri tetkikler yaptılar. Hayati bir tablosunun olmadığını, oynamasında bir sakınca olmadığını anladıktan sonra sadece baş ağrısının tedavi edilmesi gerektiğine karar verdik. Şu anda bizimle birlikte Azerbaycan'da hazırlık maçı için kamp kadrosuna katıldı" dedi. Konu ile ilgli konuşan Abdülkerim de, "Nasıl çıkartıldığımı ben de anlamadım" dedi.



GOMİS'LE YOLLAR AYRILIYOR

Galatasaray'ın sezon sonu sözleşmesi sona erecek 37 yaşındaki Bafetimbi Gomis'le yollarını ayıracağı öğrenildi. Fransız yıldız bu sezon ligde 18 maça çıkmış ve 8 gole imza atmıştı.



CR7'DEN 2 MAÇTA 4 GOL

Euro 2024 Elemeleri'nde Portekiz, Lüksemburg'u 6-0 yendi. 4-0'lık Liechtenstein maçında 2 gol atan Cristiano Ronaldo dün gece de 2 kez fileleri sarstı. CR7 198 milli maçta 122. golünü attı.



FENER'E TOFAŞ ÇELMESİ

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında F.Bahçe deplasmanda Tofaş'a 94-89 kaybederek ligdeki 4. yenilgisini yaşadı. Diğer maçlar: Karşıyaka-Telekom: 77-85, B.Çekmece-Aliağa: 89-73.



ÇOK GÜZEL İŞLER YAPTIK

Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, "Avrupa'da güzel işler yapmaya çalıştık, yaptık da. Ülkemize çok puanlar kazandırdık. Hem taraftarımıza hem de Türkiye'ye güzel maçlar seyrettirdik" şeklinde konuştu.



BALKANSPOR'A FREN

TFF 2. Amatör Lig'de mücadele eden İstanbul Balkanspor, ligin ilk maçında Haznedarspor ile 2-2 berabere kaldı. Balkanspor Başkanı Tamer Arslan, "Bu bizim nazar boncuğumuz olsun" dedi.



EVERTON'DAN BEKLE VE GÖR TAKTİĞİ

Premier Lig ekibi Everton'un yeni menajeri Sean Dyche, Beşiktaş'ta kiralık forma Dele Alli'nin geleceğiyle ilgili olarak, "Gelen haberler gelecek sezon Beşiktaş'ta yer almayacağını gösteriyor. Yaz aylarında bir araya geldiğimizde bekleyip, görmemiz ve bir şeyleri değerlendirmemiz gerekecek" açıklamasını yaptı.



NAGELSMANN'I REAL'E YAZDILAR

İngiliz basını Bayern Münih'ten gönderilen Alman teknik direktör Julian Nagelsmann'ı, Carlo Ancelotti'nin olası ayrılığında Real Madrid'in başına geçebilecek hoca adayları arasında gösterdi.



GÖZTEPE PLAY OFF'A GÖZ DİKTİ

1. Lig ekiplerinden Göztepe, Tuzlaspor'u 2-0 yenerek ligde oynadığı son 7 maçta 4. galibiyetine imza atttı. İzmir ekibi, bu sonuçla play-off hattı ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi.



DENİZLİ'NİN YENİ HOCASI KILIÇ

TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, Giray Bulak ile yollarını ayırmasının ardından yeni hocasını buldu. Denizlispor Kulübü, teknik direktörlük için Kemal Kılıç ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığını açıkladı.



DEVRAN'A COŞKULU KARŞILAMA

Ankara'da gerçekleştirilen IFMA EMF U23 Ümitler Gençler Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda şampiyon olan 13 yaşındaki Devran Yanardağ, memleketi Sivas'ta büyük bir coşkuyla karşılandı.

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