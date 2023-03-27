Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Saiss’e Ada'dan kanca! Nottingham Forest’ın yakın takibinde aldı

    Beşiktaş’ın stoperi Romain Saiss, İngiliz ekibi Nottingham Forest’ın yakın takibinde. Ada kulübü, Faslı yıldız için 5 milyon euro ödeme yapmayı göze aldı. İşte sizler için derlediğimiz 27 Mar tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Saiss’e Ada’dan kanca

    Teknik direktör Şenol Güneş ile yıldızı barışmayan isimlerden biri olan Romain Saiss ile ilgili transfer iddiaları devam ediyor. İngiliz basını, Kartal'ın Romain Saiss'i satmayı planladığını ve Faslı defans oyuncusuna İngiliz ekibi Nottinham Forest'ın yakın ilgi duyduğunu yazdı. Forest'ın devre arası dönemde de Saiss'i istediği ancak; Beşiktaş'ın futbolcuyu bırakmadığı ifade edildi. Artık Beşiktaş'ın Saiss'i satmak istediği ve en doğru tarihin de yaz dönemi olacağı belirtildi. Forest, Saiss için 5 milyon euro bütçe ayıracak. Katar'daki Dünya Kupası'nda başarılı bir performans sergileyen 32 yaşındaki Saiss, milli takımda üst düzey bir görüntü ortaya koyuyor. Son olarak Saiss, Fas'ın Brezilya'yı 2-1 yendiği maçta 90 dakika oynadı ve kaptanlık bandını taktı.



    KARA KARTAL'DAN TATSIZ PROVA
    Liglere verilen arayı hazırlık maçı yaparak değerlendirmek isteyen Beşiktaş, Süper Lig temsilcisi Ümraniyespor'u Nevzat Demir Tesisleri'nde konuk etti. Hazırlık karşılaşmasında Teknik Direktör Şenol Güneş'in, milli takıma katılmayan ve altyapıdaki futbolculara şans verdi. Müsabakayı Ümraniyespor Antonio Mrsic ve Jesse Sekidika'nın golleriyle 2-0 kazandı. Siyah-beyazlılar, milli aradan sonra Süper Lig'de 2 Nisan Pazar günü Kadıköy Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe'ye konuk olacak.



    MERTENS FORMA İSTİYOR
    Galatasaray'da sakatlığını tamamen atlatan Dries Mertens, teknik direktör Okan Buruk ile yaptığı görüşmede Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Adana Demirspor ile oynanacak maçta forma giymek iletti. Tecrübeli hocanın Belçikallı yıldızı maçın gidişatına göre ikinci yarıda oyuna alabileceği öğrenildi.



        TRABZON HOCASINI ARIYOR
        Trabzonspor yeni hocasını belirleme aşamasına geçti. Yönetim kurulunda yer alan 15 asil ve 7 yedek olmak üzere tüm yöneticilerin takımın başında görmek istediği teknik adam konusundaki görüşleri alındı. Bu görüşler doğrultusunda da Fatih Terim, Montella, Pirlo, Sergen Yalçın, Fatih Tekke ve Çağdaş Atan gibi isimler daha ön plana çıktı. Ancak bu isimlerden kadro maliyetinin düşürülecek olması ve çok yüksek maliyetli transferlerin yapılamayacağı gerekçesiyle bazı isimler daha arka planda kaldı. Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas da teknik adam konusuyla ilgili olarak "Kongreden sonra toplantı yapacağız. Yarın teknik adam konusunda ne şekilde devam edeceğimizi açıklayacağız. Takım çalıştıran hocalarda gündemimizde var. Eğer böyle bir karar çıkarsa bu karar sezon sonuna kalabilir" denildi.



        TERAVİHTEN SONRA BREZİLYA'YI YENDİK
        Fas Milli Takımı, hazırlık maçında Brezilya ile karşı karşıya geldi ve rakibini 2-1 yenerek otoriteleri şaşırttı. Maç öncesinde, "Brezilya'ya karşı maç kazanmak kolay değil" diyen Fas Teknik Direktörü Walid Regragui, flaş galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Oyuncularının oruçlarını açıp, namaz kıldıktan sonra Brezilya'ya karşı mücadele ettiğini söyleyen Regragui, "Ramazan ayında teravih namazından sonra Brezilya'yı yendik. Bu bir çılgınlık" açıklamasını yaptı.



        KANARYA'NIN GÖZÜ YOUSSOUF'TA
        Fenerbahçe, Portekiz'in Famalicao takımında forma giyen 23 yaşındaki Fransız merkez orta saha Zaydou Youssouf ile temasa geçti. Oyuncuyu özellikle teknik direktör Jorge Jesus'un çok istediği öğrenildi. 2026 yılının haziran ayına kadar kulübü ilğe sözleşmesi olan Zaydou Youssouf'u Benfica, Porto ve Sporting'in de takip ettiği belirtiliyor. Oyuncunun menajeri ile yapılan ilk görüşmenin de olumlu geçtiği gelen haberler arasında. Zaydou Youssouf'un, kulübü ile 2026 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor. 7 kez Fransa Milli Takımı'nın alt kategorilerinde forma giymiş bir isim. Zaydou Youssouf, 2021 yılında da Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti. 23 yaşında ve 1.83 boyunda oyan Zaydou Youssouf, merkez orta saha dışında ön libero ve orta sahanın solunda görev yapıyor.



            VALENCIA UMUDU
            Alanyaspor maçında dizinden sakatlanan Fenerbahçe'nin golcüsü Enner Valencia, sarı lacivertli takıma yarına kadar izin verilmiş olmasına rağmen her gün Can Bartu Tesisleri'ne giderek tedavi görüyor. Valencia'nın az da olsa Beşiktaş derbisinde oynama ihtimali var. Sakatlıkları devam eden Joshua King ve Batshuayi ise siyah beyazlı takıma karşı forma giyemeyecek.

            FENER TOPBAŞI YAPIYOR
            Zenit ile oynanan hazırlık maçının ardından izne çıkan Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına bugün yeniden start verecek. Milli Takımlarda bulunan oyuncular idmanda yer almayacak.

            PUANLIK MAÇ RİZE'NİN
            TFF 1. Lig'de şampiyonluk kovalayan iki takımın maçında Çaykur Rizespor, deplasmanda Eyüpspor'u 1-0 yendi. 1 maç eksiği bulunan Rize rakibiyle puan farkını 4'e düşürdü.

            KADRODAN BİZ ÇIKARMADIK
            Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, baş ağrısı şikayetiyle milli takım kadrosundan çıkarılan Abdülkerim Bardakcı'nın sağlık durumu hakkında "Milli Takım sağlık ekibi, oyuncumuzun Milli Takım'dan ayrılmasına karar veriyor ve kadrodan çıkarıyor. Konu ile ilgili uzman nörolog arkadaşlarımız ileri tetkikler yaptılar. Hayati bir tablosunun olmadığını, oynamasında bir sakınca olmadığını anladıktan sonra sadece baş ağrısının tedavi edilmesi gerektiğine karar verdik. Şu anda bizimle birlikte Azerbaycan'da hazırlık maçı için kamp kadrosuna katıldı" dedi. Konu ile ilgli konuşan Abdülkerim de, "Nasıl çıkartıldığımı ben de anlamadım" dedi.

            GOMİS'LE YOLLAR AYRILIYOR
            Galatasaray'ın sezon sonu sözleşmesi sona erecek 37 yaşındaki Bafetimbi Gomis'le yollarını ayıracağı öğrenildi. Fransız yıldız bu sezon ligde 18 maça çıkmış ve 8 gole imza atmıştı.

            CR7'DEN 2 MAÇTA 4 GOL
            Euro 2024 Elemeleri'nde Portekiz, Lüksemburg'u 6-0 yendi. 4-0'lık Liechtenstein maçında 2 gol atan Cristiano Ronaldo dün gece de 2 kez fileleri sarstı. CR7 198 milli maçta 122. golünü attı.

            FENER'E TOFAŞ ÇELMESİ
            Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında F.Bahçe deplasmanda Tofaş'a 94-89 kaybederek ligdeki 4. yenilgisini yaşadı. Diğer maçlar: Karşıyaka-Telekom: 77-85, B.Çekmece-Aliağa: 89-73.

            ÇOK GÜZEL İŞLER YAPTIK
            Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, "Avrupa'da güzel işler yapmaya çalıştık, yaptık da. Ülkemize çok puanlar kazandırdık. Hem taraftarımıza hem de Türkiye'ye güzel maçlar seyrettirdik" şeklinde konuştu.

            BALKANSPOR'A FREN
            TFF 2. Amatör Lig'de mücadele eden İstanbul Balkanspor, ligin ilk maçında Haznedarspor ile 2-2 berabere kaldı. Balkanspor Başkanı Tamer Arslan, "Bu bizim nazar boncuğumuz olsun" dedi.

            EVERTON'DAN BEKLE VE GÖR TAKTİĞİ
            Premier Lig ekibi Everton'un yeni menajeri Sean Dyche, Beşiktaş'ta kiralık forma Dele Alli'nin geleceğiyle ilgili olarak, "Gelen haberler gelecek sezon Beşiktaş'ta yer almayacağını gösteriyor. Yaz aylarında bir araya geldiğimizde bekleyip, görmemiz ve bir şeyleri değerlendirmemiz gerekecek" açıklamasını yaptı.

            NAGELSMANN'I REAL'E YAZDILAR
            İngiliz basını Bayern Münih'ten gönderilen Alman teknik direktör Julian Nagelsmann'ı, Carlo Ancelotti'nin olası ayrılığında Real Madrid'in başına geçebilecek hoca adayları arasında gösterdi.

            GÖZTEPE PLAY OFF'A GÖZ DİKTİ
            1. Lig ekiplerinden Göztepe, Tuzlaspor'u 2-0 yenerek ligde oynadığı son 7 maçta 4. galibiyetine imza atttı. İzmir ekibi, bu sonuçla play-off hattı ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi.

            DENİZLİ'NİN YENİ HOCASI KILIÇ
            TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, Giray Bulak ile yollarını ayırmasının ardından yeni hocasını buldu. Denizlispor Kulübü, teknik direktörlük için Kemal Kılıç ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığını açıkladı.

            DEVRAN'A COŞKULU KARŞILAMA
            Ankara'da gerçekleştirilen IFMA EMF U23 Ümitler Gençler Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda şampiyon olan 13 yaşındaki Devran Yanardağ, memleketi Sivas'ta büyük bir coşkuyla karşılandı.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            • Paylaş
            • Tweet
            • Paylaş
            • Sitene Ekle
            •  
            İftar programında yer arayan yaşlı amcayı kovdular
            Haberler Spor Saiss’e Ada'dan kanca! Nottingham Forest’ın yakın takibinde aldı
                loading
                SON DAKİKA