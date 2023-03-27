Milliler Erivan’da 3 puanı aldı ancak otoriteler testi kırılmadan uyardı: Bu futbolla finaller hayal

Stefan Kuntz yönetimindeki A Milli Futbol Takımımız deplasmanda Ermenistan'ı 2-1 yendi. EURO 2024 Elemeleri D Grubu'na 3 puan ile start veren millilerimiz, özellikle ilk yarıda ortaya koyduğu silik performansla eleştiri oklarının da hedefi haline geldi.
FUTBOL TAT VERMEDİ
Kendisinden çok daha zayıf bir rakibe karşı mücadele eden Ay-Yıldızlılarımız topla oynama oranlarında yüzde 59, Ermenistan ise yüzde 41 ile üstündü. Mücadelede iki takım da 4 isabetli şut buldu, kazanan ise fırsatları daha çok değerlendiren millilerimiz oldu. Ortaya koyulan oyun futbolseverleri olduğu kadar otoriteleri de memnun etmedi. Futbol otoriteleri Hırvatistan sınavı öncesinde Avrupa Şampiyonası iddiamız için, "Bu futbolla finaller hayal" görüşünde birleşti.
FELAKET OLUR
Yazarlar ayrıca Ermenistan maçında yapılan bireysel hataların yanı sıra yanlış oyuncu tercihlerinin bedelinin ağır olacağı fikrinde. Ayrıca otoriteler eleştirilerin odağındaki Alman çalıştırıcı Stefan Kuntz ile Türkiye Futbol Federasyonu arasındaki planlamanın uzun sürmeyeceği kanaatini taşıyor.