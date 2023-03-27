Milliler Erivan’da 3 puanı aldı ancak otoriteler testi kırılmadan uyardı: Bu futbolla finaller hayal





FUTBOL TAT VERMEDİ

Kendisinden çok daha zayıf bir rakibe karşı mücadele eden Ay-Yıldızlılarımız topla oynama oranlarında yüzde 59, Ermenistan ise yüzde 41 ile üstündü. Mücadelede iki takım da 4 isabetli şut buldu, kazanan ise fırsatları daha çok değerlendiren millilerimiz oldu. Ortaya koyulan oyun futbolseverleri olduğu kadar otoriteleri de memnun etmedi. Futbol otoriteleri Hırvatistan sınavı öncesinde Avrupa Şampiyonası iddiamız için, "Bu futbolla finaller hayal" görüşünde birleşti.