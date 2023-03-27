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    Milliler Erivan’da 3 puanı aldı ancak otoriteler testi kırılmadan uyardı: Bu futbolla finaller hayal

    1.5 yıldır Ay-Yıldızlılar’ın başında olan Alman hocanın henüzi stikrarlı bir oyun inşa edememesi eleştiri alıyor. Futbol otoriteleri yarınki Hırvatistan maçı öncesi uyarıyor: “Ermenistan maçındaki futboln e Hırvatlar’a ne de finallere yeter”!

    Bu futbolla finaller hayal

    Stefan Kuntz yönetimindeki A Milli Futbol Takımımız deplasmanda Ermenistan'ı 2-1 yendi. EURO 2024 Elemeleri D Grubu'na 3 puan ile start veren millilerimiz, özellikle ilk yarıda ortaya koyduğu silik performansla eleştiri oklarının da hedefi haline geldi.



    FUTBOL TAT VERMEDİ
    Kendisinden çok daha zayıf bir rakibe karşı mücadele eden Ay-Yıldızlılarımız topla oynama oranlarında yüzde 59, Ermenistan ise yüzde 41 ile üstündü. Mücadelede iki takım da 4 isabetli şut buldu, kazanan ise fırsatları daha çok değerlendiren millilerimiz oldu. Ortaya koyulan oyun futbolseverleri olduğu kadar otoriteleri de memnun etmedi. Futbol otoriteleri Hırvatistan sınavı öncesinde Avrupa Şampiyonası iddiamız için, "Bu futbolla finaller hayal" görüşünde birleşti.



    FELAKET OLUR
    Yazarlar ayrıca Ermenistan maçında yapılan bireysel hataların yanı sıra yanlış oyuncu tercihlerinin bedelinin ağır olacağı fikrinde. Ayrıca otoriteler eleştirilerin odağındaki Alman çalıştırıcı Stefan Kuntz ile Türkiye Futbol Federasyonu arasındaki planlamanın uzun sürmeyeceği kanaatini taşıyor.



        ANLAM VEREMEDİM
        Üçlü savunma kendinden güçlü rakiplere karşı oynanır. Kuntz'un bu düşüncesine ve ilk 45 dakikada oynadığımız oyuna bir anlam veremedim. Kuntz ikinci yarıda hatalarını anladı ve değişiklikler yaptı. Son dakikalarda skoru korumaya çalıştık. 3 puanı aldık ama bu oyunla işimiz çok zor duruyor. (İlker YAĞCIOĞLU)



        STAJ YAPAN HOCA GİBİ
        Kuntz, tercihlerine ve oyun anlayışına bakınca staj yapmaya gelen hocalara benziyor. Tercih ettiği ilk 11, Ermenistan'a karşı üstünlük kuramadı. Gerçek şu; Stefan Kuntz'un hocalık bilgisi bence yeterli değil. Ancak; Hamit Altıntop arkasında duruyor. Hırvatistan'a karşı 3'lü savunma bence intihar olur. (Levent TÜZEMEN)



        TAM BİR FELAKET OLABİLİR
        Kuntz'un çıkardığı yanlış formasyon ve oyuncular Ermenistan maçında ilk yarının çöpe olmasına yol açtı. Stefan Kuntz'un performansı daha ilk maçta herkesin kafasında soru işaretleri bırakmaya yetti de arttı bile... Aynı sorunlar eğer devam ederse Hırvatistan karşılaşması bizim açımızdan tam bir felaket olabilir. (Reha KAPSAL)



            KADRO İSTİKRARI SORUNU
            Ermenistan maçının son 20 dakikasında ciddi tehlikeler yaşadık. Bunun en büyük nedeni; senelerdir bir kadro istikrarımızın olmayışı. Bu yüzden de kolektif yapı oturtulamıyor. Bu gerçek hem de Ermenistan gibi bir rakip karşısında ortaya çıktı. Gelelim Kuntz'a... Hiç alışık olmadığımız üçlü defans sistemi uygulanır mı? (Ömer ÜRÜNDÜL)



            KUNTZ'LA BİR GELECEĞİMİZ YOK
            Stefan Kuntz iyi bir eğitmen, iyi bir yetiştirici. Ancak yarışmacı bir takımı hedefe taşıyacak yeterli taktik bilgi ve çeşitliliğine sahip değil. Evet Ermenistan'ı yendik ama bir kez daha gördük ki Milli Takımımız'ın Kuntz'la bir geleceği yok. Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nde 8'de 8 yapan Nagelsmann'ı gönderdi. Niye? Çünkü sahadaki futbol umut vermiyordu. (Onur ÖZKAN)



            KUNTZ'TAN HIRVAT HAMLESİ
            Ermenistan galibiyeti sonrası A Milli Takımımız gözünü Hırvatistan'la yarın oynayacağı maça dikti.



                4'LÜ SAVUNMA
                Stefan Kuntz, Hırvatistan karşısında 4-3-3 sistemini kullanmayı düşünüyor. Alman hoca, savunmada alarm veren Ozan Kabak'ı Hırvatlar'a karşı yedek soyundurmayı, Borussia Dortmund'da oynayan Salih Özcan'a ise 11'de şans vermeyi planlıyor. Dalgalı performans sergileyen Cenk Tosun'un yerine de formda isimlerden Kerem Aktürkoğlu'nun maça ilk 11'de başlaması bekleniyor.

                HIRVATİSTAN MAÇINI İSVEÇLİ EKBERG YÖNETECEK
                A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda yarın Hırvatistan ile oynayacağı maçta 38 yaşındaki İsveçli hakem Andreas Ekberg düdük çalacak. Mücadelede Ekberg'in yardımcılıklarını Fredrik Klyver ve Niklas Nyberg üstlenecek. Maçın dördüncü hakemliğini ise Granit Maqedonci yapacak.

                MİLLİLER BURSA'DA ÇALIŞMALARA BAŞLADI
                Ermenistan maçından zaferle ayrılan A Milli Takımımız, Hırvatistan için Bursa'ya gitti. Ay- Yıldızlılar, daha sonra otobüsle konaklayacağı otele geçti. Millilerimiz, dünkü akşamki antrenmanla da Hırvatistan maçı startını da vermiş oldu.

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