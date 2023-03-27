Fenerbahçe yönetim İsmail Yüksek için kapıyı 20 milyondan açtı

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Fenerbahçe'nin genç yıldızlarına gelen teklifler gündemden düşmüyor. Son olarak İsmail Yüksek için Fenerbahçe'ye fiyat sorulduğu ve Sarı-Lacivertli kurmayların 20 milyon Euro fiyat bildirdiği iddia ediliyor. Gelen bilgilere göre; Avrupa'nın önde gelen iki kulübünün yetkilisi İsmail Yüksek için Fener yönetimi ile temasa geçti. Fener yönetiminin her iki temsilciye de "İsmail bizim için çok değerli bir oyuncu. Değerini katlayacağını umuyoruz. Kendisi ile yeni sözleşme uzattık. Satmak gibi düşüncemiz yok ama 20 milyon Euro ve üstündeki tekliflerle ilgilenebiliriz.







Zaten yakın gelecekte İsmail'in bu fiyatın da üstünde bir değere sahip olacağına inanıyoruz" cevabını verdiği öğrenildi. Her iki menajerin de Fenerbahçe'nin istediği fiyatı fazla bulduğu da gelen haberler arasında. İsmail Yüksek özellikle Fenerbahçe'nin Sevilla ile oynadığı rövanş maçında sergilediği performansla birçok Avrupa kulübünün dikkatini çekmeyi başarmıştı.