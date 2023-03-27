Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Bakü'de kardeşlik kazandı! Galatasaray, Karabağ’ı 2-1 yendi

    Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de depremzedeler yararına yapılan maçı 60 bin taraftar izledi. Yüksek tempolu maçta G.Saray, Karabağ’ı Gomis ve Icardi’nin (Pen) attığı gollerle 2-1 yendi.

    Kardeşlik kazandı

    Galatasaray, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Karabağ ile hazırlık maçı yaptı. 60 bin biletin satıldığı maçın tüm gelirleri, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenenlere bağışlandı. Maça etkili başlayan Galatasaray 4. dakikada Gomis'in sert şutuyla 1-0 öne geçti. 19. dakikada Dubois'in kaptırdığı top sonrası ceza sahasına üç oyuncuyla giren Karabağ'da Zoubir'in pasında Xhixha topu filelere yolladı. Maça kulübede başlayan Mauro Icardi 78'de oyuna girdi ve kazandırdığı penaltıyı ağlara yollayarak Galatasaray'a 2-1'lik galibiyeti getirdi. Tribünleri tıklım tıklım dolduran taraftarlar iki takımın attığı gollere de sevinirken, iki takım lehine ortak tezahüratlarda bulundu. İki kulübün İstanbul'da da bir hazırlık maçı yapacağı ve yine gelirlerinin depremzedelere bağışlanacağı açıklandı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Karabağ ile kardeş kulüp olduklarını ilan etti. Buna göre iki takımın formaları birbirlerinin mağazalarında satışa da sunulacak.



    Cumhurbaşkanı ilham Aliyev ile eşi Mihriban Aliyeva tribündeydi.



    Azeri ve Türk taraftarlar maçı birlikte izledi.



    Aileler maça ilgi gösterdi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    İftar programında yer arayan yaşlı amcayı kovdular
    Haberler Spor Bakü'de kardeşlik kazandı! Galatasaray, Karabağ’ı 2-1 yendi
        loading
        SON DAKİKA