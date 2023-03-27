Bakü'de kardeşlik kazandı! Galatasaray, Karabağ’ı 2-1 yendi

Galatasaray, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Karabağ ile hazırlık maçı yaptı. 60 bin biletin satıldığı maçın tüm gelirleri, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenenlere bağışlandı. Maça etkili başlayan Galatasaray 4. dakikada Gomis'in sert şutuyla 1-0 öne geçti. 19. dakikada Dubois'in kaptırdığı top sonrası ceza sahasına üç oyuncuyla giren Karabağ'da Zoubir'in pasında Xhixha topu filelere yolladı. Maça kulübede başlayan Mauro Icardi 78'de oyuna girdi ve kazandırdığı penaltıyı ağlara yollayarak Galatasaray'a 2-1'lik galibiyeti getirdi. Tribünleri tıklım tıklım dolduran taraftarlar iki takımın attığı gollere de sevinirken, iki takım lehine ortak tezahüratlarda bulundu. İki kulübün İstanbul'da da bir hazırlık maçı yapacağı ve yine gelirlerinin depremzedelere bağışlanacağı açıklandı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Karabağ ile kardeş kulüp olduklarını ilan etti. Buna göre iki takımın formaları birbirlerinin mağazalarında satışa da sunulacak.







Cumhurbaşkanı ilham Aliyev ile eşi Mihriban Aliyeva tribündeydi.







Azeri ve Türk taraftarlar maçı birlikte izledi.







Aileler maça ilgi gösterdi.

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