Aslan’ın İtalyan yıldızı Zaniolo’dan çarpıcı açıklamalar: Galatasaray’ı Fenerbahçe'ye tercih ettim





ICARDI'YE BÜYÜK ÖVGÜ

İtalyan yıldız "Türkiye'de taraftarlar fotoğraf çekilmek isteseler bile çok nazik ve saygılılar. Stadyum inanılmaz. Daha sıcak bir yerde oynamadım, en az Stadio Olimpico kadar iyi. İlk golümü attığımda, uçuyormuş gibi hissettim" ifadelerini kullandı. Okan Buruk önderliğinde harika bir takımız. Okan Buruk benim için büyük bir şans çünkü İtalyanca da konuşabiliyor. Eğer Galatasaray bir Serie A takımı olsaydı, üst sıralar için mücadele ederdi. Çok kaliteli oyuncularımız var. Mertens, Torreira... Size sadece şunu söyleyeyim, Icardi her zaman görebileceğiniz en iyi santrforlardan biridir" diye konuştu.