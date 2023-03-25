Trabzonspor'da yönetim mali ve idari yönden ibra edildi!

Trabzonspor'un 18. başkanının seçileceği olağanüstü genel kurulu Hayri Gür Spor Salonu'nda başladı. Asbaşkan Ertuğrul Doğan'ın tek aday olarak katıldığı kongrenin ilk gününde, idari ve mali raporlar ile denetim kurulu raporları okundu. Başkanlık görevinden istifa ederek ayrılan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu, kongrenin ilk gününde genel kurul üyelerinin ibrasına sunuldu.

AĞAOĞLU VE YÖNETİMİ İBRA EDİLDİ



Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu yönetimi mali ve idari yönden ibra edildi.

BORÇ AÇIKLANDI

Trabzonspor Genel Müdürü Sinan Zengin mali kongrede kulübün borcu hakkında bilgi vererek toplam borcun 2 milyar 835 milyon 909 bin TL olduğunu açıkladı.