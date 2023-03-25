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    • 25.03.2023 14:58
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    • 25.03.2023 14:58
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    Galatasaray'da Erden Timur'dan flaş itiraf! "Hakim Ziyech..."

    Galatasaray'da genel kurulda konuşan Erden Timur, transfere dair açıklamalarda bulundu. Zaniolo ve Hakim Ziyech ile ilgili konuşan Timur, flaş itiraflarda bulundu. İşte o sözler...

    takvim.com.tr
    Erden Timur’dan flaş itiraf! Hakim Ziyech...

    Galatasaray'da genel kurulda konuşan Erden Timur, transfere dair açıklamalarda bulundu. Zaniolo ve Hakim Ziyech ile ilgili konuşan Timur, flaş itiraflarda bulundu.

    İşte o sözler;

    "Zaniolo, biz almadan 6 gün önce 29+4 milyon euroya satılmıştı. Transfer bozuldu. Biz 5 yıl vadeyle, yarı fiyatına, 15 milyon euroya aldık. Transferin son günlerinde, oyuncunun ya da kulübün transferden vazgeçtiği şartları aradık. İki tane öyle oyuncu bulduk. Biri Zaniolo'ydu, diğeri Hakim Ziyech'ti. Ziyech 3 dakikayla PSG'ye gidemedi, sonra kaldı. Zaniolo'nun sözleşmesi seneye bitecekti, takımıyla kavgalı ayrıldı. Bu yüzden 30 milyon euroluk oyuncuyu 15 milyon euroya aldık."

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    Haberler Spor Galatasaray'da Erden Timur'dan flaş itiraf! "Hakim Ziyech..."
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