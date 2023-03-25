Galatasaray'da Erden Timur'dan flaş itiraf! "Hakim Ziyech..."

Galatasaray'da genel kurulda konuşan Erden Timur, transfere dair açıklamalarda bulundu. Zaniolo ve Hakim Ziyech ile ilgili konuşan Timur, flaş itiraflarda bulundu.

İşte o sözler;

"Zaniolo, biz almadan 6 gün önce 29+4 milyon euroya satılmıştı. Transfer bozuldu. Biz 5 yıl vadeyle, yarı fiyatına, 15 milyon euroya aldık. Transferin son günlerinde, oyuncunun ya da kulübün transferden vazgeçtiği şartları aradık. İki tane öyle oyuncu bulduk. Biri Zaniolo'ydu, diğeri Hakim Ziyech'ti. Ziyech 3 dakikayla PSG'ye gidemedi, sonra kaldı. Zaniolo'nun sözleşmesi seneye bitecekti, takımıyla kavgalı ayrıldı. Bu yüzden 30 milyon euroluk oyuncuyu 15 milyon euroya aldık."