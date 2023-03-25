Kuntz, Ermenistan maçı öncesi konuştu: Yeni bir sayfa açıyoruz





BÜYÜKEKŞİ: EN GÜZEL SONUCU ALMAK İSTİYORUZ

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Biliyorsunuz Avrupa Futbol Şampiyonası Almanya'da olacak. Bu eleme grubunda ilk maçımızı Ermenistan ile oynayacağız. Daha sonra dönüp salı günü Hırvatistan'la Bursa'da maçımızı yapacağız. İlk günden beri aynı şeyi söylüyoruz. İki maçımızda da en güzel sonucu almak istiyoruz. İki maç da bizim için son derece önemli. Bu iki maçı alırsak ondan sonraki maçlara daha ümitle bakacağız" diye konuştu.