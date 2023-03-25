Kuntz, Ermenistan maçı öncesi konuştu: Yeni bir sayfa açıyoruz

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, bugün oynanacak Ermenistan maçı ile ilgli açıklamalarda bulundu. Alman hoca,"FIFA sıralamasına baktığınız zaman Milletler Ligi ile Avrupa Şampiyonası arasındaki farkı görebiliyorsunuz ama bizim hedefimiz Almanya'da oynanacak şampiyonaya gitmek" ifadelerini kullandı.
HEDEF GALİBİYET
25 yaş ortalamasıyla en genç takımlardan birisi olduğumuzu belirten Kuntz, "Biz eğer bu zamanı doğru kullanırsak milli takımın çok faydalı bir dönem geçireceğini düşünüyoruz. Biz yarın (bugün) 8 adımlık bir yolculuğa çıkıyoruz ve ilk adımı atıyoruz. Bunu sahaya gerçekten yansıtmamız gerekiyor"dedi. Alman hoca, "Yenilmeniz durumunda ülkenize nasıl döneceksiniz?" sorusunu da "O senaryoyu ben kafamda oynamıyorum. Tek hedefimiz galibiyet"şeklinde cevapladı
MİLLİLER MAÇA HAZIR
2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ilk maçında bugün Ermanistan ile karşılaşacak Türkiye, bu maçın hazırlıklarını dün karşılaşmanın oynanacağı Republican Stadı'nda yaptığı antrenmanla tamamladı. Stefan Kuntz yönetiminde ilk 15 dakikası basına açılık gerçekleştirilen antrenman, ısınma, pas ve koşu çalışmasıyla başladı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise Ermenistan maçının taktik çalışmasının yapıldığı belirtildi.