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    Kuntz, Ermenistan maçı öncesi konuştu: Yeni bir sayfa açıyoruz

    FIFA sıralamasına baktığımız zaman grupta kimin favori olduğu belli. Şu anda kadromuzda bulunan oyuncularımız en iyi düzeylerindeler” “Ermenistan maçıyla 8 adımlık bir yolculuğun ilk adımını atıyoruz. Kaybetme senaryosunu asla kafamda oynamıyorum... Tek hedef finaller"

    Yeni bir sayfa açıyoruz

    A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, bugün oynanacak Ermenistan maçı ile ilgli açıklamalarda bulundu. Alman hoca,"FIFA sıralamasına baktığınız zaman Milletler Ligi ile Avrupa Şampiyonası arasındaki farkı görebiliyorsunuz ama bizim hedefimiz Almanya'da oynanacak şampiyonaya gitmek" ifadelerini kullandı.



    HEDEF GALİBİYET
    25 yaş ortalamasıyla en genç takımlardan birisi olduğumuzu belirten Kuntz, "Biz eğer bu zamanı doğru kullanırsak milli takımın çok faydalı bir dönem geçireceğini düşünüyoruz. Biz yarın (bugün) 8 adımlık bir yolculuğa çıkıyoruz ve ilk adımı atıyoruz. Bunu sahaya gerçekten yansıtmamız gerekiyor"dedi. Alman hoca, "Yenilmeniz durumunda ülkenize nasıl döneceksiniz?" sorusunu da "O senaryoyu ben kafamda oynamıyorum. Tek hedefimiz galibiyet"şeklinde cevapladı



    MİLLİLER MAÇA HAZIR
    2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ilk maçında bugün Ermanistan ile karşılaşacak Türkiye, bu maçın hazırlıklarını dün karşılaşmanın oynanacağı Republican Stadı'nda yaptığı antrenmanla tamamladı. Stefan Kuntz yönetiminde ilk 15 dakikası basına açılık gerçekleştirilen antrenman, ısınma, pas ve koşu çalışmasıyla başladı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise Ermenistan maçının taktik çalışmasının yapıldığı belirtildi.



        CENK TOSUN GOL SÖZÜ VERDİ
        A Milli Takımımız'ın yıldız golcüsü Cenk Tosun, Ermenistan maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu, "Ermenistan deplasmanında gol bulmak ve kazanmak istiyoruz" dedi.



        ERMANİSTAN'A GOL ATACAĞIM
        Ermenistan maçı öncesi açıklamalarda bulunan Cengiz Ünder, "Amacımız bu maçta 3 puan almak" dedi. Çoğu maçta gol veya asist yaptığını belirten yıldız oyuncu, "Bu maçta bunu tekrar yapacağım" diye konuştu.



        BÜYÜKEKŞİ: EN GÜZEL SONUCU ALMAK İSTİYORUZ
        TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Biliyorsunuz Avrupa Futbol Şampiyonası Almanya'da olacak. Bu eleme grubunda ilk maçımızı Ermenistan ile oynayacağız. Daha sonra dönüp salı günü Hırvatistan'la Bursa'da maçımızı yapacağız. İlk günden beri aynı şeyi söylüyoruz. İki maçımızda da en güzel sonucu almak istiyoruz. İki maç da bizim için son derece önemli. Bu iki maçı alırsak ondan sonraki maçlara daha ümitle bakacağız" diye konuştu.



            HEDEF 2024
            Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, "Hedef belli. Hedef 2024 Almanya'ya katılmak. Ben inanıyorum ki gelecek seneler az bütçelerle Türkiye Futbol Federasyonu inanılmaz adımlar atacak ve bunun sadece ülke içinde değil, Avrupa'da da çok iyi sonuçları olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.



            HAYDİ TÜRKİYEM!
            2024 Avrupa Futbol Şampiyonası için milli takımımızın yolculuğu başlıyor. Elemelerde D Grubu'nda Hırvatistan, Galler, Ermenistan, ve Letonya karşılaşacak millilerimiz, ilk maçına Ermenistan karşısında çıkıyor. Saat 20.00'de başlayacak Ermanistan maçında İspanyol hakem Jose Maria Sanchez düdük çalacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Türkiye, Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde 15. maçını Ermenistan karşısında oynayacak. Milli takım, Kuntz ile çıktığı 14 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşarken, rakip fileleri 36 kez havalandırıp, kalesinde 16 gol gördü. Türkiye, Ermenistan ile tarihinde 3. kez karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlılar Ermenistan ile oynadığı 2 karşılaşmayı da 2-0'lık skorlarla kazandı.

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