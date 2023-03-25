Brezilyalı gazeteci Bueno açıkladı: Jesus bana dedi ki...





Brezilyalı gazeteci Galvao Bueno, yaptığı son açıklamada Jorge Jesus'un Brezilya Milli Takımı'nda çalışmaya çok sıcak baktığını ve mayıs ayının sona ermesiyle Fenerbahçe'de kalmaya pek de niyetinin olmadığını söyledi. Bueno, "Jorge Jesus ile sürekli olarak konuşabiliyorum. Bana Fenerbahçe'de kalacağına dair bir ışık vermedi. Aksine bana söyledikleri sözleşmesini kesinlikle yenilemeyeceğini hissetmemi sağlıyor" ifadelerini kullandı. Bueno, sözlerinin devamında Brezilya Milli Takımı'nı çalıştırmaya aday 3 ismin olduğunu, bunlardan bir tanesinin de Jorge Jesus olduğunu söyledi. Galvao Bueno, "Jesus da Brezillya Milli Takımı'nı çalıştırmayı çok istiyor. Bunu onunla ne zaman konuşsam görebiliyorum, hissedebiliyorum" diye konuştu.

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