İsmail Yüksek'in Gölcükspor'dan hocası Ömer Faruk Uzuner, TAKVİM SPOR'A özel açıklamalarda bulundu





İsmail Yüksek, çok çalışkan ve ahlaklı bir çocuktur. Kendi yeteneklerini de iyi gösteriyor. İsmail'in A Milli Takım'a gitmesini de bekliyordum. O şekilde de oldu. Son 2-3 aylık süreçte oynayamadı. Ama bakıldığında Sevilla maçında Fenerbahçe'de Arda ile birlikte sahanın en iyisiydi. İsmail; Fenerbahçe hastasıdır, taraftar ruhu onun tam içindedir. Kendisiyle Atletico Madrid'in ilgilendiğini duydum. Ama Fenerbahçe ile sözleşme uzattı. Avrupa'dan üst düzey bir takımdan yeni teklif gelirse Avrupa'ya gider oynar. Ben İsmail ile konuştuğumda bana, 'Ben Fenerbahçeli İsmail olarak anılmak, Fenerbahçe'nin efsanesi olmak istiyorum' dedi. İsmail değerine değer kattı. 3. Lig ve Süper Lig arasında farklar vardır. 2 senedir Fenerbahçe'deydi. Jesus'tan önce forma şansı bulamıyordu. Jesus olmasaydı belki de başka takıma kiralık gidecekti. Avrupa'dan bir takıma giderse en az 15 milyon Euro eder.