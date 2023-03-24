Bakasetas, Wolfsburg’un transfer listesine girdi





KUPADA PROGRAM BELLİ OLDU

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan çeyrek final müsabakalarıyla devam ediyor. Maçların tarih ve saatleri de belli oldu. Buna göre Ankaragücü-Trabzonspor maçı 4 Nisan Salı, Galatasaray-Başakşehir maçı 5 Nisan Çarşamba, Fenerbahçe- Kayserispor maçı ise 6 Nisan Perşembe günü oynanacak. Gaziantep FK'nın yaşanan deprem felaketi nedeniyle ligden ve kupadan çekilmesi sonrası Sivasspor direkt olarak adını yarı finale yazdıracak.



FEDERASYON JESUS'A CEZA VEREMİYOR

Jesus, Sevilla maçından sonra açıklamaları suretiyle PFDK'ya sevk edilmişti. Ancak kurul, Portekizli hocaya ceza veremiyor. 2 Mart'ta yürürlüğe giren disiplin talimatında "4 ve üzeri müsabakadan men cezaları, kategori ayrımı yapılmadan müteakip resmi müsabakalarda infaz edilir" deniyor. Jesus'a dört maça kadar ceza verilirse bu maddeye göre kendi kategorisinde infaz edilmesi gerekecek. TFF'nin UEFA'da geçerli olacak müsabakadan men cezası verme yetkisi ise yok.



PFDK KARARI: 1 MAÇ YOK

Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçında kırmızı kart gören Jorge Jesus'a 1 maç ceza verildi. Portekizli hoca, Beşiktaş derbisinde yok.



FENER'DEN SAĞLAM PROVA

F.Bahçe, Zenit ile Kadıköy'de özel maç yaptı. Şans bulmakta zorlanan isimlerin 11'de başladığı maçın 7. dakikasında Mert Hakan Yandaş şık bir gol attı: 1-0. 19'da Yiğit Efe, Mantuan'a penaltı yaptı, 21'de Malcom dengeyi getirdi: 1-1. 33'te Güney Koreli Jin-Ho Jo'nun pasında Joao Pedro penaltı kazandırdı ancak Brezilyalı bunu kaçırdı. 42'de Claudinho 1-2 yaptı. 62'de Jo-Jin Ho'nun yerine giren Bora Aydınlık 68'de müthiş gol attı: 2-2. İki genç çok beğenildi



MERT HAKAN 11'İ UNUTTU!

Son dönemde fazla forma şansı bulamayan Mert Hakan Yandaş adeta ilk 11'i unuttu. Bu sezon Süper Lig'de sadece 9 maçta forma giyebilen milli futbolcu, 2 kez 11'de yer aldı. Mert Hakan son olarak olaylı Adana Demir maçında ilk 11'de oynamış, attığı gol iptal edilmişti.



F.BAHÇE-BEŞİKTAŞ 2 NİSAN PAZAR GÜNÜ OYNANACAK

Futbol Federasyonu, Süper Lig 27-33. hafta programlarını açıkladı. Buna göre önümüzdeki haftaki Fenerbahçe- Beşiktaş derbisi 2 Nisan Pazar, Beşiktaş-Galatasaray maçı da 30 Nisan Pazar günü oynanacak.



SAKAT İSİMLERE ÇİFTE SEANS

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Luan Peres, Jayden Oosterwolde, Enner Valencia, Michy Batstuayi ve Joshua King'in tedavilerine günde çift seansla devam ediliyor. Bu isimlerin en kısa sürede sahalara dönmesi hedefleniyor. Ancak 5 oyuncunun da Beşiktaş derbisinde forma giyemeyeceği öğrenildi.



RİZELİ MARY: EYÜP'E HAZIRIZ

TFF 1. Lig'de deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak Rizespor'un forveti John Mary, çok yoğun şekilde hazırlıklarını sürdürdüklerini söyledi. Mary, "Sadece fiziksel değil, mental olarak da hazırız" diye konuştu.



EFES SONUNU GETİREMEDİ

Euroleague'in 30. haftasında Anadolu Efes, Alba Berlin'e 95-93 kaybetti. Efes, bir ara 19 sayı farkla geri düşse de öne geçti ancak son saniyede Luke Sikma'nın smacıyla 16. yenilgisini yaşadı.



FİLEDE HARİKA BAŞARI!

Kadınlar Voleybol CEV Şampiyonlar Ligi'nde VakıfBank, Eczacıbaşı ve F.Bahçe, rakiplerini saf dışı bırakarak yarı finale yükseldi. Eczacıbaşı'nın rakibi İtalyan Novara oldu. VakıfBank ile F.Bahçe eşleşti.



ALTAY TOPU RAKİBE BIRAKIYOR

Bu sezon şimdiye kadar maç başına yüzde 42 topla oynama ortalamasına sahip olan Altay, ligdeki birçok maçta topu rakibine bırakıyor. Siyah-Beyazlılar, maç başına ligin en az topa sahip olan takımı oldu



STEFAN KUNTZ'UN TATLI SIKINTISI

A Milli Takımımız, yarın Ermenistan ile Avrupa Şampiyonası Elemeleri ilk maçına çıkacak. Bu maç öncesinde teknik direktör Stefan Kuntz ideal kadroyu şekillendirmeye başladı. Alman teknik adamın kaleci seçiminde ise bir hayli zorlandığı öğrenildi. Milli takıma formda gelen Mert Günok, Uğurcan Çakır ve Altay Bayındır 3'lüsünden kimi 11'de oynatacağı büyük merak konusu. Ay-Yıldızlılar'da bilindiği gibi savunma oyuncularından Tayyip Talha Sanuç ve Abdülkerim Bardakçı sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkartılmıştı.



MİLİLER KRİTİK MAÇA HAZIR

A Milli Takımımız, Ermenistan maçının hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Antrenmanda oyuncuların bir hayli istekli oldukları gözlendi. Ay-Yıldızlılar bugün Ermenistan'ın başkenti Erivan'a hareket edecek.



SARAYIN SULTANLARI EUROCUP'TA FİNALDE

G.Saray Çağdaş Faktoring, Euro- Cup yarı finalinde İtalyan ekibi Reyer Venezia'ya konuk oldu. İlk maçı İstanbul'da 74-49 kazanan Sarayın Sultanları, rövanşı 69-60 kaybetmesine rağmen sayı avantajıyla finale çıktı. Sarı-Kırmızılıların rakibi Lyon Asvel oldu. İlk maç 5 Nisan'da İstanbul'da, rövanş 12 Nisan'da yapılacak.



GENÇ İSİMLERE EN ÇOK SÜRE BEŞİKTAŞ'TAN

Süper Lig'de 26 hafta geride kalırken, toplam 541 futbolcu forma şansı buldu. Bu futbolcuların 69'u ise 21 yaş ve altı isimlerden oluştu. Büyük kulüpler arasında genç isimlere 1521 dakika ile en çok süreyi veren kulüp Beşiktaş oldu.



WİLBEKİN 2 HAFTA YOK

Fenerbahçe Beko'da forma giyen 29 yaşındaki oyun kurucu şutör Scottie Wilbekin'in durumu belli oldu. Emporio Armani maçında sol dizinden sakatlanan Wilbekin'in 2 hafta parkelerden uzak kalacağı ifade edildi.



KAFKAS'LA 1.5 YILLIK İMZA

Ankaragücü'nde teknik direktörlüğe getirilen Tolunay Kafkas, 6 yıl aradan sonra Spor Toto Süper Lig'e döndü. 1.5 yıllık sözleşmeye imza atan Kafkas, "Kulübü hak ettiği yerlere getireceğiz" dedi.



CLİPPERS'TA GEORGE ŞOKU

NBA ekiplerinden Los Angeles Clippers'ta oynayan Paul George, sakatlığı nedeniyle 2-3 hafta forma giyemeyecek. George, maç başı 23.8 sayı, 6.1 ribaunt, 5.1 asist ve 1.5 top çalma ortalaması yakaladı.



HAALAND İÇİN FLAŞ TEKLİF

Real Madrid'in 2024 yılındaki transfer hedefinin Manchester City'de oynayan Erling Haaland olduğu iddia edildi. Real, Norveçli golcü için 220-240 milyon euro arasında bir bonservis teklif edecek.

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