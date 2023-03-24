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    Bakasetas, Wolfsburg’un transfer listesine girdi

    Trabzonspor, Wolfsburg’un transfer radarındaki Anastasios Bakasetas için resmi teklif bekliyor. Bundesliga ekibi, Fırtına’nın kapısını 6 milyon euro ile çalmayı planlıyor. İşte sizler için derlediğimiz 24 Mart tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Bakasetas için teklif bekleniyor

    Alman ekibi Wolfsburg, Trabzonspor forması giyen Yunan orta saha oyuncusu Anastasios Bakasetas için Fırtına'nın kapısını çalmaya hazırlanıyor. Yeni yönetim kurulu, sezon sonunda küçülmeye gideceği için bonservis ile birlikte satış tekliflerine de sıcak bakıyor. Bakasetas için Bundesliga kulübünün 6 milyon euro seviyelerinde bir teklif yapma düşüncesinde olduğu, Trabzonspor yönetim kurulunun ise teklifin resmiyete dönüşmesi durumunda yapacağı değerlendirme ile bu konudaki kararını vereceği ifade edildi. Bakasetas, bu sezon Bordo- Mavili forma ile 33 maçta 11 gol 10 asistlik performans sergiledi ve öne çıkan isimlerden biri oldu.



    HEDEFİM KALICI OLMAK!
    Trabzonspor'da son maçlarda formayı kapan Doğucan Haspolat, ilk 11'de kalıcı olmak istediğini ve bu takımın efsaneleri arasına adını yazdırma hedefinin olduğunu belirtti. Doğucan, "Milli ara sonrası önemli ve kritik maçlara çıkacağız. Hedefimiz kupada ve ligde alacağımız başarılı sonuçlarla taraftarımızı mutlu etmek" diye konuştu.



    OLSSON'A YAKIN TAKİP
    Trabzonspor, yarın İsveç ile Belçika arasında oynanacak Avrupa Şampiyonası grup eleme maçına çıkarma yapacak. Bordo-Mavili ekibin scoutları bonservisi Anderlecht'te olan fakat Danimarka'nın Midtjylland takımında kiralık oynayan Kristoffer Olsson'u izleyecek.



        KADROYA ALTYAPIDAN 7 İSİM
        Fırtına'da teknik sorumlu Orhan Ak, milli takımlara giden 9 ismin yanı sıra sakatlığı bulunan 2 futbolcunun yokluğunda altyapıdan 7 ismi A takıma dahil etti. Ak'ın bu oyuncuları milli arada A takıma adapte etmeye çalışacağı belirtildi. Kadroya alınan isimler arasında Çağan Yılmazer, Caner Uzun, Emirhan Zaman, Ali Alperen Çelik, Mustafa Pınarcı, Gökdeniz Kazaz ve Zekeriya Berk Bulut yer alıyor.



        DELE ALLI KRİZİ MANŞETLERDE
        Beşiktaş'a Premier Lig ekibi Everton'dan büyük ümitlerle transfer edilen edilen Dele Alli, performansıyla hayal kırıklığı yarattı. Siyah-Beyazlılar'ın teknik direktörü Şenol Güneş ile yıldızı barışmayan Dele Alli ile ilgili son yaşananlar İngiliz basınında geniş yer buldu. Deneyimli teknik adam düzenlediği basın toplantısında, "Milli maçlar nedeniyle izin verdiğimiz Dele Alli'ye ulaşamıyoruz. İnşallah bir kaza geçirmemiştir. Ondan haber almaya çalışıyoruz" dedi. Bu sözlere 26 yaşındaki futbolcudan sosyal medya aracılığıyla yanıt geldi. Dele Alli, "Bir sürü mesaj aldım. Bu yüzden bir şeyi açıklığa kavuşturmak istiyorum. Kulüp bugün doktor ile görüşmeme izin verdi. Antrenmana geri dönüyorum" ifadesini kullandı. Güneş ile Dele Alli arasında yaşananlar Ada'da, "Kriz tırmanıyor" şeklinde yorumlandı. Dele Alli bu sezon Beşiktaş'ta15 maçta 3 gol kaydetti.



        TAYYİP TALHA BELİRSİZLİĞİ
        Beşiktaş'ta İstanbulspor maçında sakatlanan Tayyip Talha Sanuç'un 2 Nisan Pazar günü deplasmanda oynanacak olan Fenerbahçe derbisinde forma giyememe riskinin olduğu öğrenildi. Bu sezon 21 maçta 2 gol atan Sanuç, derbide forma giyemezse stoperde Colley-Saiss ikilisi görev yapacak.



            HIZ VE MÜZİK BİR ARADA
            Bang & Olufsen ve Ferrari, hız ve müziği bir araya getiren bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşma ile beraber Bang & Olufsen logosu, Charles Leclerc ve Carlos Sainz tarafından sürülen SF-23'ün arka kanadında yer alacak. Araç üstü markalaşmasının ardından hem yarış pistinde hem de Maranello'da aktivasyon ile takımın hayranlarına müzik ve hızı bir arada sunacak. Bang & Olufsen, Formula 1 süresi boyunca, pist kenarında ve padokta büyüleyici anlar biriktirmek için en gelişmiş Beolab hoparlörleri ve etkileyici TV sistemleri ile yer alacak. Ferrari ile gerçekleştirilen bu ortaklık ile hız tutkunlarına eşsiz müzik deneyimi yaşatılacak.



            AYRILDIĞIM İÇİN PİŞMAN OLMADIM
            Kartal'ın eski teknik direktörü Önder Karaveli, Beşiktaş'tan ayrıldığı için herhangi bir pişmanlık duymadığını dile getirdi. Siyah-Beyazlılar ile birlikte TFF Süper Kupa'yı kazandıklarında tarifsiz duygular yaşadığını belirten Önder Karaveli, "Mutluluktan ne yapacağımı bilemedim. Oyuncular beni o muhteşem sevince ortak etti. O anlar gerçekten de unutulmazdı" ifadelerini kullandı.



            PSİKOLOG MERTENS!
            G.Saray'ın Araştırma Geliştirme Direktörü Fatih Demireli, Alman medyasına önemli açıklamalarda bulundu. Demireli, "Kayseri'de rakibimize kaybettik. Sonuç ve performansımız herkesi etkisi altına aldı ve moraller bozuktu. Mertens bunu anlamadı. 'Daha sezon başı, kalitemize güvenmeli ve bizi aşağı çekmesine izin vermemeliyiz' dedi. Çılgınca el kol hareketleri yaparak etrafta koştu ve sırayla herkese şu anda gülmesi gerektiğini haykırdı. Bunun bir etkisi oldu, ruh hali hemen düzeldi. Orada bulunan hiç kimse böyle bir şey yaşamamıştı" ifadelerini kullandı. Demireli, Kaan Ayhan transferiyle ilgili olarak, "Kulübün ısrarı üzerine İtalya'ya gitmeme izin verildi ve onları harekete geçmeye ikna ettim. Milano'ya uçtum ve ardından yakalanmamak için iki yoldan geçen Modena trenine bindim. Önce onu ikna ettim, sonra Sassuolo ile müzakereleri yürüttüm. Her şey yoluna girince Kaan ve ailesiyle birlikte İstanbul'a geri döndüm" dedi.



                ADANA DEMİRSPOR MAÇINDA SAHADA
                Galatasaray'ın başarılı stoperi Abdülkerim Bardakçı, şiddetli baş ağrıları nedeniyle milli takım kampından ayrılmış ve tedavi altına alınmıştı. Tecrübeli oyuncunun tedavisi tamamlandı. Yıldız oyuncu, Karabağ ile oynanacak hazırlık maçında forma giyemeyecek. Azerbaycan'a götürülmeyecek olan Abdülkerim Bardakçı'nın Adana Demirspor ile oynanacak lig maçında sahada olması bekleniyor.



                KUPADA PROGRAM BELLİ OLDU
                Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan çeyrek final müsabakalarıyla devam ediyor. Maçların tarih ve saatleri de belli oldu. Buna göre Ankaragücü-Trabzonspor maçı 4 Nisan Salı, Galatasaray-Başakşehir maçı 5 Nisan Çarşamba, Fenerbahçe- Kayserispor maçı ise 6 Nisan Perşembe günü oynanacak. Gaziantep FK'nın yaşanan deprem felaketi nedeniyle ligden ve kupadan çekilmesi sonrası Sivasspor direkt olarak adını yarı finale yazdıracak.

                FEDERASYON JESUS'A CEZA VEREMİYOR
                Jesus, Sevilla maçından sonra açıklamaları suretiyle PFDK'ya sevk edilmişti. Ancak kurul, Portekizli hocaya ceza veremiyor. 2 Mart'ta yürürlüğe giren disiplin talimatında "4 ve üzeri müsabakadan men cezaları, kategori ayrımı yapılmadan müteakip resmi müsabakalarda infaz edilir" deniyor. Jesus'a dört maça kadar ceza verilirse bu maddeye göre kendi kategorisinde infaz edilmesi gerekecek. TFF'nin UEFA'da geçerli olacak müsabakadan men cezası verme yetkisi ise yok.

                PFDK KARARI: 1 MAÇ YOK
                Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçında kırmızı kart gören Jorge Jesus'a 1 maç ceza verildi. Portekizli hoca, Beşiktaş derbisinde yok.

                FENER'DEN SAĞLAM PROVA
                F.Bahçe, Zenit ile Kadıköy'de özel maç yaptı. Şans bulmakta zorlanan isimlerin 11'de başladığı maçın 7. dakikasında Mert Hakan Yandaş şık bir gol attı: 1-0. 19'da Yiğit Efe, Mantuan'a penaltı yaptı, 21'de Malcom dengeyi getirdi: 1-1. 33'te Güney Koreli Jin-Ho Jo'nun pasında Joao Pedro penaltı kazandırdı ancak Brezilyalı bunu kaçırdı. 42'de Claudinho 1-2 yaptı. 62'de Jo-Jin Ho'nun yerine giren Bora Aydınlık 68'de müthiş gol attı: 2-2. İki genç çok beğenildi

                MERT HAKAN 11'İ UNUTTU!
                Son dönemde fazla forma şansı bulamayan Mert Hakan Yandaş adeta ilk 11'i unuttu. Bu sezon Süper Lig'de sadece 9 maçta forma giyebilen milli futbolcu, 2 kez 11'de yer aldı. Mert Hakan son olarak olaylı Adana Demir maçında ilk 11'de oynamış, attığı gol iptal edilmişti.

                F.BAHÇE-BEŞİKTAŞ 2 NİSAN PAZAR GÜNÜ OYNANACAK
                Futbol Federasyonu, Süper Lig 27-33. hafta programlarını açıkladı. Buna göre önümüzdeki haftaki Fenerbahçe- Beşiktaş derbisi 2 Nisan Pazar, Beşiktaş-Galatasaray maçı da 30 Nisan Pazar günü oynanacak.

                SAKAT İSİMLERE ÇİFTE SEANS
                Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Luan Peres, Jayden Oosterwolde, Enner Valencia, Michy Batstuayi ve Joshua King'in tedavilerine günde çift seansla devam ediliyor. Bu isimlerin en kısa sürede sahalara dönmesi hedefleniyor. Ancak 5 oyuncunun da Beşiktaş derbisinde forma giyemeyeceği öğrenildi.

                RİZELİ MARY: EYÜP'E HAZIRIZ
                TFF 1. Lig'de deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak Rizespor'un forveti John Mary, çok yoğun şekilde hazırlıklarını sürdürdüklerini söyledi. Mary, "Sadece fiziksel değil, mental olarak da hazırız" diye konuştu.

                EFES SONUNU GETİREMEDİ
                Euroleague'in 30. haftasında Anadolu Efes, Alba Berlin'e 95-93 kaybetti. Efes, bir ara 19 sayı farkla geri düşse de öne geçti ancak son saniyede Luke Sikma'nın smacıyla 16. yenilgisini yaşadı.

                FİLEDE HARİKA BAŞARI!
                Kadınlar Voleybol CEV Şampiyonlar Ligi'nde VakıfBank, Eczacıbaşı ve F.Bahçe, rakiplerini saf dışı bırakarak yarı finale yükseldi. Eczacıbaşı'nın rakibi İtalyan Novara oldu. VakıfBank ile F.Bahçe eşleşti.

                ALTAY TOPU RAKİBE BIRAKIYOR
                Bu sezon şimdiye kadar maç başına yüzde 42 topla oynama ortalamasına sahip olan Altay, ligdeki birçok maçta topu rakibine bırakıyor. Siyah-Beyazlılar, maç başına ligin en az topa sahip olan takımı oldu

                STEFAN KUNTZ'UN TATLI SIKINTISI
                A Milli Takımımız, yarın Ermenistan ile Avrupa Şampiyonası Elemeleri ilk maçına çıkacak. Bu maç öncesinde teknik direktör Stefan Kuntz ideal kadroyu şekillendirmeye başladı. Alman teknik adamın kaleci seçiminde ise bir hayli zorlandığı öğrenildi. Milli takıma formda gelen Mert Günok, Uğurcan Çakır ve Altay Bayındır 3'lüsünden kimi 11'de oynatacağı büyük merak konusu. Ay-Yıldızlılar'da bilindiği gibi savunma oyuncularından Tayyip Talha Sanuç ve Abdülkerim Bardakçı sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkartılmıştı.

                MİLİLER KRİTİK MAÇA HAZIR
                A Milli Takımımız, Ermenistan maçının hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Antrenmanda oyuncuların bir hayli istekli oldukları gözlendi. Ay-Yıldızlılar bugün Ermenistan'ın başkenti Erivan'a hareket edecek.

                SARAYIN SULTANLARI EUROCUP'TA FİNALDE
                G.Saray Çağdaş Faktoring, Euro- Cup yarı finalinde İtalyan ekibi Reyer Venezia'ya konuk oldu. İlk maçı İstanbul'da 74-49 kazanan Sarayın Sultanları, rövanşı 69-60 kaybetmesine rağmen sayı avantajıyla finale çıktı. Sarı-Kırmızılıların rakibi Lyon Asvel oldu. İlk maç 5 Nisan'da İstanbul'da, rövanş 12 Nisan'da yapılacak.

                GENÇ İSİMLERE EN ÇOK SÜRE BEŞİKTAŞ'TAN
                Süper Lig'de 26 hafta geride kalırken, toplam 541 futbolcu forma şansı buldu. Bu futbolcuların 69'u ise 21 yaş ve altı isimlerden oluştu. Büyük kulüpler arasında genç isimlere 1521 dakika ile en çok süreyi veren kulüp Beşiktaş oldu.

                WİLBEKİN 2 HAFTA YOK
                Fenerbahçe Beko'da forma giyen 29 yaşındaki oyun kurucu şutör Scottie Wilbekin'in durumu belli oldu. Emporio Armani maçında sol dizinden sakatlanan Wilbekin'in 2 hafta parkelerden uzak kalacağı ifade edildi.

                KAFKAS'LA 1.5 YILLIK İMZA
                Ankaragücü'nde teknik direktörlüğe getirilen Tolunay Kafkas, 6 yıl aradan sonra Spor Toto Süper Lig'e döndü. 1.5 yıllık sözleşmeye imza atan Kafkas, "Kulübü hak ettiği yerlere getireceğiz" dedi.

                CLİPPERS'TA GEORGE ŞOKU
                NBA ekiplerinden Los Angeles Clippers'ta oynayan Paul George, sakatlığı nedeniyle 2-3 hafta forma giyemeyecek. George, maç başı 23.8 sayı, 6.1 ribaunt, 5.1 asist ve 1.5 top çalma ortalaması yakaladı.

                HAALAND İÇİN FLAŞ TEKLİF
                Real Madrid'in 2024 yılındaki transfer hedefinin Manchester City'de oynayan Erling Haaland olduğu iddia edildi. Real, Norveçli golcü için 220-240 milyon euro arasında bir bonservis teklif edecek.

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