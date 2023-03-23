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    • Spor
    • 23.03.2023 10:42
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    • 23.03.2023 10:55
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    Galatasaray'dan TFF'ye o hakem ile ilgili flaş başvuru!

    Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor'a yenilen Galatasaray'da Adana Demirspor maçı öncesi flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılarda yönetim, o hakem için TFF'ye flaş bir başvuruda bulundu. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Galatasaray’dan TFF’ye o hakem ile ilgili flaş başvuru!

    Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray deplasmanda Konyaspor'a konuk oldu.
    Galatasaray’dan TFF’ye o hakem ile ilgili flaş başvuru!

    Sarı-kırmızılılar, rakibine 2-1 mağlup olarak haftayı puansız kapattı.
    Galatasaray’dan TFF’ye o hakem ile ilgili flaş başvuru!

    Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri Soner Dikmen ve Oğulcan Ülgün kaydetti.
        Galatasaray’dan TFF’ye o hakem ile ilgili flaş başvuru!

        Galatasaray'ın tek golüyse Milot Rashica'dan geldi.
        Galatasaray’dan TFF’ye o hakem ile ilgili flaş başvuru!

        Sarı-kırmızılıların bu sonuçla 14 maçlık galibiyet serisi sona erdi.
        Galatasaray’dan TFF’ye o hakem ile ilgili flaş başvuru!

        Ligin 27. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçı kazanarak yeni bir seri başlatmayı hedefleyen Cimbom'da mücadelenin hazırlıkları başladı.
            Galatasaray’dan TFF’ye o hakem ile ilgili flaş başvuru!

            Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. Ardından iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

            Galatasaray’dan TFF’ye o hakem ile ilgili flaş başvuru!

            İdman geniş alanda pas çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
            Galatasaray’dan TFF’ye o hakem ile ilgili flaş başvuru!

            Öte yandan Fredrik Midtsjö ve Yusuf Demir idmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.
                Galatasaray’dan TFF’ye o hakem ile ilgili flaş başvuru!

                Dries Mertens ve Baran Aksaka tedavilerinin ardından saha dönüş programı kapsamında takımdan ayrı özel çalıştı.
                Galatasaray’dan TFF’ye o hakem ile ilgili flaş başvuru!

                Şiddetli baş ağrıları nedeniyle milli takım kadrosundan ayrılan Abdülkerim Bardakcı, yapılan tedavileri sonrası taburcu edildi.
                Galatasaray’dan TFF’ye o hakem ile ilgili flaş başvuru!

                Tecrübeli oyuncu, bir günlük dinlenme sonrası saha çalışmalarına başlayacak.
                    Galatasaray’dan TFF’ye o hakem ile ilgili flaş başvuru!

                    Galatasaray'da Adana Demirspor maçı hazırlıkları sürerken, sarı-kırmızılılardan kritik karşılaşma öncesi flaş bir hamle geldi.
                    Galatasaray’dan TFF’ye o hakem ile ilgili flaş başvuru!

                    HAKAN CEYLAN İÇİN TFF'YE BAŞVURU

                    Galatasaray ligde 26 haftalık periyotta 9 kez maçlarına VAR ve AVAR olarak atanan Hakan Ceylan için TFF'ye başvurdu.
                    Galatasaray’dan TFF’ye o hakem ile ilgili flaş başvuru!

                    İYİ NİYETİNDEN ŞÜPHE EDİYORLAR

                    Hürriyet'in haberine göre; sarı kırmızılılar, iyi niyetinden şüphe ettiklerini ileri sürdükleri Ceylan'ın maçlarında görevlendirilmemesini talep etti.
                        Galatasaray’dan TFF’ye o hakem ile ilgili flaş başvuru!

                        Hakan Ceylan 2. hafta Giresun'a 1-0 kaybedilen maçta VAR olarak görev yaparken G.Saray 2 penaltıda hakemi uyarmadığını öne sürdü.
                        Galatasaray’dan TFF’ye o hakem ile ilgili flaş başvuru!

                        Yine Kasımpaşa maçında Donk'un, Zaniolo'ya müdahalesinde sarı kırmızılılar kırmızı kart beklerken VAR'daki isim Hakan Ceylan'dı.
                        Galatasaray’dan TFF’ye o hakem ile ilgili flaş başvuru!

                        Ceylan'ın rakip takım maçlarında benzer pozisyonlarda farklı bir performans ortaya koyduğunu öne süren yönetim TFF'ye "Adaletli bir yönetim adına Hakan Ceylan'ı istemiyoruz" dedi.
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                        Haberler Spor Galatasaray'dan TFF'ye o hakem ile ilgili flaş başvuru!
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