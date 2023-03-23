Galatasaray’dan TFF’ye o hakem ile ilgili flaş başvuru!

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray deplasmanda Konyaspor'a konuk oldu.
Sarı-kırmızılılar, rakibine 2-1 mağlup olarak haftayı puansız kapattı.
Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri Soner Dikmen ve Oğulcan Ülgün kaydetti.
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray deplasmanda Konyaspor'a konuk oldu.
Sarı-kırmızılılar, rakibine 2-1 mağlup olarak haftayı puansız kapattı.
Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri Soner Dikmen ve Oğulcan Ülgün kaydetti.
Galatasaray'ın tek golüyse Milot Rashica'dan geldi.
Sarı-kırmızılıların bu sonuçla 14 maçlık galibiyet serisi sona erdi.
Ligin 27. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçı kazanarak yeni bir seri başlatmayı hedefleyen Cimbom'da mücadelenin hazırlıkları başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. Ardından iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.
İdman geniş alanda pas çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Öte yandan Fredrik Midtsjö ve Yusuf Demir idmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.
Dries Mertens ve Baran Aksaka tedavilerinin ardından saha dönüş programı kapsamında takımdan ayrı özel çalıştı.
Şiddetli baş ağrıları nedeniyle milli takım kadrosundan ayrılan Abdülkerim Bardakcı, yapılan tedavileri sonrası taburcu edildi.
Tecrübeli oyuncu, bir günlük dinlenme sonrası saha çalışmalarına başlayacak.
Galatasaray'da Adana Demirspor maçı hazırlıkları sürerken, sarı-kırmızılılardan kritik karşılaşma öncesi flaş bir hamle geldi.
HAKAN CEYLAN İÇİN TFF'YE BAŞVURU
Galatasaray ligde 26 haftalık periyotta 9 kez maçlarına VAR ve AVAR olarak atanan Hakan Ceylan için TFF'ye başvurdu.
İYİ NİYETİNDEN ŞÜPHE EDİYORLAR
Hürriyet'in haberine göre; sarı kırmızılılar, iyi niyetinden şüphe ettiklerini ileri sürdükleri Ceylan'ın maçlarında görevlendirilmemesini talep etti.
Hakan Ceylan 2. hafta Giresun'a 1-0 kaybedilen maçta VAR olarak görev yaparken G.Saray 2 penaltıda hakemi uyarmadığını öne sürdü.
Yine Kasımpaşa maçında Donk'un, Zaniolo'ya müdahalesinde sarı kırmızılılar kırmızı kart beklerken VAR'daki isim Hakan Ceylan'dı.
Ceylan'ın rakip takım maçlarında benzer pozisyonlarda farklı bir performans ortaya koyduğunu öne süren yönetim TFF'ye "Adaletli bir yönetim adına Hakan Ceylan'ı istemiyoruz" dedi.