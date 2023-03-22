Trezeguet’den kötü haber

Trabzonspor'un Ümraniyespor ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkan Mahmoud Trezeguet'nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ uyluk arka bölgesinde kas(hamstring) yaralanması tespit edilmişti. Oyuncunun bu sakatlık sonrası en az 3 hafta süreyle sahalardan uzak kalması bekleniyordu. Ancak Mısırlı futbolcunun daha sonra yapılan kontrollerinde sakatlığının beklenildiği gibi hızlı bir iyileşme sürecine girmediği ve bu nedenle en az 2 ila 3 hafta arasında daha sahalardan uzak kalabileceği belirtildi. Bu nedenle milli aradan sonra oynanacak olan Kayserispor maçında da oynamama ihtimali bulunan oyuncunun bir hafta sonra hafif tempolu antrenmanlarla kendisini deneyeceği öğrenildi.
DORUKHAN TOPA DOKUNDU
Trabzonspor'un orta sahası Dorukhan Toköz yaklaşık 200 gün önce yaşadığı sakatlık nedeniyle menüsküs ve çapraz bağ ameliyatı olmuş ardından iyileşme süreci içerisinde ameliyat bölgesindeki deformasyon nedeniyle ikinci kez bıçak altına yatmıştı. Bu sürede idman yapamayan futbolcu, Kuntz'tan aldığı izinle milli takım kampına katıldı. Burada topla çalışmalara başlayan Dorukhan'ın sahalara dönüşünün ay başında olacağı belirtildi.
DORUKHAN TOPA DOKUNDU
Trabzonspor'un orta sahası Dorukhan Toköz yaklaşık 200 gün önce yaşadığı sakatlık nedeniyle menüsküs ve çapraz bağ ameliyatı olmuş ardından iyileşme süreci içerisinde ameliyat bölgesindeki deformasyon nedeniyle ikinci kez bıçak altına yatmıştı. Bu sürede idman yapamayan futbolcu, Kuntz'tan aldığı izinle milli takım kampına katıldı. Burada topla çalışmalara başlayan Dorukhan'ın sahalara dönüşünün ay başında olacağı belirtildi.