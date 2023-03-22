Trezeguet’den kötü haber

por ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkannin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ uyluk arka bölgesindeOyuncunun bu sakatlık sonrası en az 3 hafta süreyle sahalardan uzak kalması bekleniyordu. Ancakdaha sonra yapılan kontrollerinde sakatlığının beklenildiği gibi hızlı bir iyileşme sürecine girmediği ve bu nedenleBu nedenle milli aradan sonra oynanacak olanmaçında da oynamama ihtimali bulunan oyuncunun bir hafta sonra hafif tempolu antrenmanlarla kendisini deneyeceği öğrenildi.orta sahasıyaklaşıkönce yaşadığı sakatlık nedeniylemenüsküs ve çaprazbağ ameliyatı olmuşardından iyileşme süreciiçerisinde ameliyat bölgesindekideformasyon nedeniyleikinci kez bıçakaltına yatmıştı. Bu süredeyapamayan futbolcu,aldığı izinlemilli takım kampına katıldı.Burada topla çalışmalarabaşlayansahalara dönüşünün aybaşında olacağı belirtildi.