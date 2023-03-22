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    Tayfur Bingöl kararı

    Beşiktaş, Alanyaspor’dan satın alma opsiyonu ile kiraladığı Tayfur Bingöl’ün bonservisini almak için sezon sonu Akdeniz temsilcisiyle masaya oturacak.

    Tayfur Bingöl kararı
    Beşiktaş'ın Alanyaspor'dan satın alma opsiyonu ile kiraladığı Tayfur Bingöl, performansıyla Şenol Güneş'in gözüne girdi. Tecrübeli hocanın joker gibi kullandığı 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon 22'si lig, 3'ü kupa olmak üzere 25 resmi maçta görev aldı. Sol ve sağ kanat, sağ bek ve orta sahada görev alan Tayfur için Güneş'in olumlu raporu sonrası Siyah-Beyazlılar da bonservis için Alanyaspor ile masaya oturacak. 5 milyon TL bedelle kiralanan Tayfur'un 1.3 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunuyor.
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