Sacha Boey’a hücum

Sacha Boey Galatasaray'da bu sezon gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Avrupa'dan birçok kulübün Sacha Boey'u transfer gündemine aldığı iddia edilirken, Fransız basınında ise başarılı sağ bek için "Reytingi hala yüksek" yorumu yapıldı.
Fransız yayın organı Foot Mercato'nun haberine göre; ocak ayında İngiltere Premier Lig takımı Crystal Palace ile Almanya Bundesliga ekipleri Eintracht Frankfurt ve Wolfsburg, Boey'un taliplileri arasında yer alıyordu.
Arsenal ve Livepool ile birlikte Roma'nın da yıldız oyuncu için sezon sonunu beklediği ifade edildi. Bu sezon 23 maçta forma giyen başarılı sağ bekin Sarı- Kırmızılı kulüple olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.
Fransız yayın organı Foot Mercato'nun haberine göre; ocak ayında İngiltere Premier Lig takımı Crystal Palace ile Almanya Bundesliga ekipleri Eintracht Frankfurt ve Wolfsburg, Boey'un taliplileri arasında yer alıyordu.
Arsenal ve Livepool ile birlikte Roma'nın da yıldız oyuncu için sezon sonunu beklediği ifade edildi. Bu sezon 23 maçta forma giyen başarılı sağ bekin Sarı- Kırmızılı kulüple olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.