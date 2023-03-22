Orkun Kökçü: Hedefimiz Avrupa şampiyonası

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemelerinde Ermenistan ve Hırvatistan ile oynayacağı maçların hazırlıklarını sürdürüyor.
Riva'da yapılan antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Feyenoord'un yıldızı Orkun Kökçü, "Grup aşamasında oynayacağımız ilk 2 maç çok önemli. Bunun farkındayız. Son Avrupa Şampiyonası'nda hayal kırıklığı yaşamıştık. Bu turnuvaya katılmak o yüzden bizim için çok daha önemli bir hal alıyor. Herkes kulübünde iyi performans sergileyerek buraya geldi. "Hedefimiz iyi futbol oynayarak Avrupa Şampiyonası'na katılmak" ifadelerini kullandı.
MİLLİ TAKIM'A 2 ŞOK BİRDEN
TFF, Galatasaray'ın stoperi Abdülkerim Bardakcı'nın üç gündür devam eden baş ağrısı şikayeti nedeniyle Milli Takım kadrosundan çıkarıldığını duyurdu. Abdülkerim'in tetkikleri kulübünde devam edecek. İdmanın son bölümünde bacağında ağrı hisseden Trabzonsporlu Eren Elmalı da çalışmayı yarıda bıraktı.
Riva'da yapılan antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Feyenoord'un yıldızı Orkun Kökçü, "Grup aşamasında oynayacağımız ilk 2 maç çok önemli. Bunun farkındayız. Son Avrupa Şampiyonası'nda hayal kırıklığı yaşamıştık. Bu turnuvaya katılmak o yüzden bizim için çok daha önemli bir hal alıyor. Herkes kulübünde iyi performans sergileyerek buraya geldi. "Hedefimiz iyi futbol oynayarak Avrupa Şampiyonası'na katılmak" ifadelerini kullandı.
MİLLİ TAKIM'A 2 ŞOK BİRDEN
TFF, Galatasaray'ın stoperi Abdülkerim Bardakcı'nın üç gündür devam eden baş ağrısı şikayeti nedeniyle Milli Takım kadrosundan çıkarıldığını duyurdu. Abdülkerim'in tetkikleri kulübünde devam edecek. İdmanın son bölümünde bacağında ağrı hisseden Trabzonsporlu Eren Elmalı da çalışmayı yarıda bıraktı.