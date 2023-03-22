Mertens müjdesi

Galatasaray'ın 5 Şubat'ta sahasında Trabzonspor ile oynadığı karşılaşmada sakatlık yaşayan ve bu nedenle Kasımpaşa ve Konyaspor karşılaşmalarını kaçıran Belçikalı yıldız Dries Mertens'ten Sarı- Kırmızılı takıma iyi haber geldi.



ARADAN SONRA SAHADA

Milli takım arasında bireysel çalışmalarını sürdürecek 35 yaşındaki yıldız futbolcu, bugün yapılacak olan antrenmanda da takımla birlikte çalışacak. Tecrübeli futbolcunun teknik direktör Okan Buruk'un şans vermesi halinde Adana Demirspor karşılaşmasında sahada olacağı belirtildi. Yıldız isim, Sarı-Kırmızılı forma ile çıktığı 20 lig maçında 5 gol, 2 asiste imza atmıştı.







ZANIOLO ÖZEL HAZIRLANIYOR

GALATASARAY'IN Roma'dan 15 milyon Euro'ya transfer ettiği Nicolo Zaniolo'nun lige verilen arada kendisine özel fizyoterapist tuttuğu öğrenildi. Teknik direktör Okan Buruk'un da milli aradan sonra tamamen hazır olacak 23 yaşındaki İtalyan yıldızı Süper Lig'deki Adana Demirspor maçında ilk 11' de oynatacağı öğrenildi.