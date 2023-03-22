Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Ne yaparsanız yapın biz kazanacağız

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe'ye sert ifadeler kullandı. Özbek, "Aslında her şey planlı! Geçen sene ligi 13. bitiren takımımızın, bu sene bu başarı elde edeceğini hesaplamamışlar! Bu takımın gücünü hafife aldıkları için, ne yapacaklarını bilmiyorlar. O yüzden rekabeti aşağıya çekiyorlar. Biz, sizinle bu kadar düşük seviyede mücadele etmek istemiyoruz. Ayak oyunlarıyla rekabeti aşağıya çekiyorsunuz. Başarısızlıklarını örtmeye çalışıyorsunuz. Sahada maç oynanıyor, devre arasında açıklama yapılıyor! Maçı sahada kazanacağını iddia eden bir kulüp, neden devrede açıklama yapıyor? Baskı oluşturmak için açıklama yapıyorlar" dedi.
Başkan Özbek, "Ne yaparsanız yapın, biz kazanacağız ve sahada kazanacağız. Adaleti size ve sinsi oyunlarınıza rağmen getireceğiz" ifadelerini kullandı. Özbek, "Çok güzel bir söz vardır: 'Utancı giden kimsenin, kalbi ölür!' diye... Ben buradan utancı giden, kalbi ölmüş olanlara sesleniyorum: Artık hiçbir şeyin sizi utandırmayacağını çok iyi biliyorum. Bizim adalete, doğruya inancımızın önünde duracak gücünüz de cesaretiniz de yok sizin" dedi. Özbek kendisini canlı yayına davet eden Ali Koç'a da, "Son bir ümitle, bizi çekmeye çalıştığınız seviyeyi görüyoruz. İşte tam olarak bizim düşmek istemediğimiz seviye budur" şeklinde cevap verdi.
ALAY ETMEYİN!
Özbek, Lale Orta olayına da değinerek, "Lale Orta'nın müdahale ettiği programdaki bir arkadaşımız istifa etmiş. Lale Orta 'EYT yüzünden' dedi. Birinin aklıyla alay etmek istediğiniz zaman bu tip örnekler verirsiniz. Kimse bizim aklımızla alay etmeye kalkmasın" diye konuştu.
CESARETİNİZ VARSA CANLI YAYINA ÇIKALIM!
FENERBAHÇE Başkanı Ali Koç, "Galatasaray Başkanı Sayın Dursun Özbek'e aynı çağrıyı 3. kez tekrarlıyorum: Cesaretiniz varsa tüm bu algı, manipülasyon ve attığınız iftiralarınızı konuşmak için sizi istediğiniz mecrada hiç vakit kaybetmeden yüz yüze canlı yayına davet ediyorum. Bu vesileyle kendinizi daha iyi ifade edeceğinizi düşünüyorum" dedi.
KAVGAYLA OLMAZ! - EVREN TURHAN
DURSUN Özbek'in açıklamalarını çok beğendim. Hakem hatalarına, Lale Orta olayına çok güzel değindi. Çözüm odaklı gitmiyor Fenerbahçe. Kavga odaklı olmaz. MHK'nın yanlış kararları iki büyük camiayı karşı karşıya getiriyor. Bu durum kaos oluşturuyor ve rekabetten uzaklaştırıyor. Buna gerek yok.
Başkan Özbek, "Ne yaparsanız yapın, biz kazanacağız ve sahada kazanacağız. Adaleti size ve sinsi oyunlarınıza rağmen getireceğiz" ifadelerini kullandı. Özbek, "Çok güzel bir söz vardır: 'Utancı giden kimsenin, kalbi ölür!' diye... Ben buradan utancı giden, kalbi ölmüş olanlara sesleniyorum: Artık hiçbir şeyin sizi utandırmayacağını çok iyi biliyorum. Bizim adalete, doğruya inancımızın önünde duracak gücünüz de cesaretiniz de yok sizin" dedi. Özbek kendisini canlı yayına davet eden Ali Koç'a da, "Son bir ümitle, bizi çekmeye çalıştığınız seviyeyi görüyoruz. İşte tam olarak bizim düşmek istemediğimiz seviye budur" şeklinde cevap verdi.
ALAY ETMEYİN!
Özbek, Lale Orta olayına da değinerek, "Lale Orta'nın müdahale ettiği programdaki bir arkadaşımız istifa etmiş. Lale Orta 'EYT yüzünden' dedi. Birinin aklıyla alay etmek istediğiniz zaman bu tip örnekler verirsiniz. Kimse bizim aklımızla alay etmeye kalkmasın" diye konuştu.
CESARETİNİZ VARSA CANLI YAYINA ÇIKALIM!
FENERBAHÇE Başkanı Ali Koç, "Galatasaray Başkanı Sayın Dursun Özbek'e aynı çağrıyı 3. kez tekrarlıyorum: Cesaretiniz varsa tüm bu algı, manipülasyon ve attığınız iftiralarınızı konuşmak için sizi istediğiniz mecrada hiç vakit kaybetmeden yüz yüze canlı yayına davet ediyorum. Bu vesileyle kendinizi daha iyi ifade edeceğinizi düşünüyorum" dedi.
KAVGAYLA OLMAZ! - EVREN TURHAN
DURSUN Özbek'in açıklamalarını çok beğendim. Hakem hatalarına, Lale Orta olayına çok güzel değindi. Çözüm odaklı gitmiyor Fenerbahçe. Kavga odaklı olmaz. MHK'nın yanlış kararları iki büyük camiayı karşı karşıya getiriyor. Bu durum kaos oluşturuyor ve rekabetten uzaklaştırıyor. Buna gerek yok.