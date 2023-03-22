Fenerbahçe haberleri | Jorge Jesus’a büyük şok! Kötü haberi verdiler

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
Sarı lacivertliler, başarılı çalıştırıcıyla sezon başında 1 yıllık sözleşme imzalamıştı.
68 yaşındaki isim şu ana kadar Fenerbahçe'nin başında iyi sonuçlar aldı.
Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
Sarı lacivertliler, başarılı çalıştırıcıyla sezon başında 1 yıllık sözleşme imzalamıştı.
68 yaşındaki isim şu ana kadar Fenerbahçe'nin başında iyi sonuçlar aldı.
Jesus, sarı lacivertli takımla 39 karşılaşmaya çıktı.
Portekizli hoca bu maçlarda 26 galibiyet elde etti.
Ayrıca 7 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı.
Jesus'un takımı, Süper Lig'de ise 54 puanla 2. sırada yer alıyor.
Fenerbahçe oynadığı 24 müsabakada 17 kez kazandı.
3 beraberlik aldı ve 4 kez de sahadan yenilgiyle ayrıldı.
Kanarya, lider Galatasaray'ın 1 maç eksiğiyle 6 puan gerisinde bulunuyor.
Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna tam az devam ederken, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Sevilla'ya elenmişti.
Öte yandan sarı lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus ile ilgili çarpıcı haberler gelmeye devam ediyor.
Fenerbahçe ile olan sözleşmesi mayıs ayında bitecek olan Portekizli hocanın takımdan ayrılacağı iddia edilmişti.
Jesus'un adı Brezilya Milli Takımı ve Flamengo ile anılıyordu.
Hatta Jorge Jesus Flamengo iddialarına yönelik yaptığı açıklamada "Türkiye'de havalar çok soğuk ve uyum sağlama konusunda çok zorlandım"
"Mayıs ayını beklememiz gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.
İsmi her fırsatta Flamengo ile anılan Jesus'a şok bir haber geldi.
Konuyla ilgili gelişmeyi Brezilya basını duyurdu.
A Spor'un aktardığı habere göre, Jorge Jesus'un Flamengo'ya transferinde sürpriz bir rakip çıktı.
Sevilla'nın görevine son verdiği Jorge Sampaoli'nin adının Brezilya temsilcisiyle anılmaya başlandığı belirtildi.
Haberde Arjantinli Sampaoli'nin, Flamengo'nun yeni teknik direktörü olmak için Jorge Jesus ile mücadele ettiği vurgulandı.
Flamengo'nun Vitor Pereira ile yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakıldığı ve Pereira'nın yerine 2 aday olduğu aktarıldı.
Bu isimlerden ilkinin Jesus olduğunu biliniyordu.
Portekizli hocanın yanına gelen diğer adayın ise Sampaoli olduğu bildirildi.
Transferin önümüzdeki aylarda netleşmesi bekleniyor.