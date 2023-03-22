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    • Spor
    • 22.03.2023 12:06
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    • 22.03.2023 12:20
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    Fenerbahçe haberleri | Jorge Jesus'a büyük şok! Kötü haberi verdiler

    Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Portekizli hoca hakkında bomba bir iddia geldi. Brezilya basını, 68 yaşındaki hocaya kötü haberi verdi. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Fenerbahçe haberleri | Jorge Jesus’a büyük şok! Kötü haberi verdiler

    Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
    Fenerbahçe haberleri | Jorge Jesus’a büyük şok! Kötü haberi verdiler

    Sarı lacivertliler, başarılı çalıştırıcıyla sezon başında 1 yıllık sözleşme imzalamıştı.
    Fenerbahçe haberleri | Jorge Jesus’a büyük şok! Kötü haberi verdiler

    68 yaşındaki isim şu ana kadar Fenerbahçe'nin başında iyi sonuçlar aldı.
        Fenerbahçe haberleri | Jorge Jesus’a büyük şok! Kötü haberi verdiler

        Jesus, sarı lacivertli takımla 39 karşılaşmaya çıktı.
        Fenerbahçe haberleri | Jorge Jesus’a büyük şok! Kötü haberi verdiler

        Portekizli hoca bu maçlarda 26 galibiyet elde etti.
        Fenerbahçe haberleri | Jorge Jesus’a büyük şok! Kötü haberi verdiler

        Ayrıca 7 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı.
            Fenerbahçe haberleri | Jorge Jesus’a büyük şok! Kötü haberi verdiler

            Jesus'un takımı, Süper Lig'de ise 54 puanla 2. sırada yer alıyor.
            Fenerbahçe haberleri | Jorge Jesus’a büyük şok! Kötü haberi verdiler

            Fenerbahçe oynadığı 24 müsabakada 17 kez kazandı.
            Fenerbahçe haberleri | Jorge Jesus’a büyük şok! Kötü haberi verdiler

            3 beraberlik aldı ve 4 kez de sahadan yenilgiyle ayrıldı.
                Fenerbahçe haberleri | Jorge Jesus’a büyük şok! Kötü haberi verdiler

                Kanarya, lider Galatasaray'ın 1 maç eksiğiyle 6 puan gerisinde bulunuyor.
                Fenerbahçe haberleri | Jorge Jesus’a büyük şok! Kötü haberi verdiler

                Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna tam az devam ederken, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Sevilla'ya elenmişti.
                Fenerbahçe haberleri | Jorge Jesus’a büyük şok! Kötü haberi verdiler

                Öte yandan sarı lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus ile ilgili çarpıcı haberler gelmeye devam ediyor.
                    Fenerbahçe haberleri | Jorge Jesus’a büyük şok! Kötü haberi verdiler

                    Fenerbahçe ile olan sözleşmesi mayıs ayında bitecek olan Portekizli hocanın takımdan ayrılacağı iddia edilmişti.
                    Fenerbahçe haberleri | Jorge Jesus’a büyük şok! Kötü haberi verdiler

                    Jesus'un adı Brezilya Milli Takımı ve Flamengo ile anılıyordu.
                    Fenerbahçe haberleri | Jorge Jesus’a büyük şok! Kötü haberi verdiler

                    Hatta Jorge Jesus Flamengo iddialarına yönelik yaptığı açıklamada "Türkiye'de havalar çok soğuk ve uyum sağlama konusunda çok zorlandım"
                        Fenerbahçe haberleri | Jorge Jesus’a büyük şok! Kötü haberi verdiler

                        "Mayıs ayını beklememiz gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.
                        Fenerbahçe haberleri | Jorge Jesus’a büyük şok! Kötü haberi verdiler

                        İsmi her fırsatta Flamengo ile anılan Jesus'a şok bir haber geldi.
                        Fenerbahçe haberleri | Jorge Jesus’a büyük şok! Kötü haberi verdiler

                        Konuyla ilgili gelişmeyi Brezilya basını duyurdu.
                            Fenerbahçe haberleri | Jorge Jesus’a büyük şok! Kötü haberi verdiler

                            A Spor'un aktardığı habere göre, Jorge Jesus'un Flamengo'ya transferinde sürpriz bir rakip çıktı.
                            Fenerbahçe haberleri | Jorge Jesus’a büyük şok! Kötü haberi verdiler

                            Sevilla'nın görevine son verdiği Jorge Sampaoli'nin adının Brezilya temsilcisiyle anılmaya başlandığı belirtildi.
                            Fenerbahçe haberleri | Jorge Jesus’a büyük şok! Kötü haberi verdiler

                            Haberde Arjantinli Sampaoli'nin, Flamengo'nun yeni teknik direktörü olmak için Jorge Jesus ile mücadele ettiği vurgulandı.
                                Fenerbahçe haberleri | Jorge Jesus’a büyük şok! Kötü haberi verdiler

                                Flamengo'nun Vitor Pereira ile yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakıldığı ve Pereira'nın yerine 2 aday olduğu aktarıldı.
                                Fenerbahçe haberleri | Jorge Jesus’a büyük şok! Kötü haberi verdiler

                                Bu isimlerden ilkinin Jesus olduğunu biliniyordu.
                                Fenerbahçe haberleri | Jorge Jesus’a büyük şok! Kötü haberi verdiler

                                Portekizli hocanın yanına gelen diğer adayın ise Sampaoli olduğu bildirildi.
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