Enner Valencia ile ilgili şok iddia!

Valencıa'nın F.Bahçe'deki geleceği yavaş yavaş belli oluyor. Brezilya basını, Fenerbahçe'nin yıldızı Valencia'nın Internacional'le anlaşma detaylarını yazdı. UOL'un haberine göre yıldız oyuncu, Internacional ile ön sözleşme imzaladı.

İddiaya göre Valencia, bu anlaşmadan cayması durumunda 20 milyon euro tazminat ödemek zorunda kalacak. Fenerbahçe, Enner Valencia ile 12 yıllık gol kralı çıkarma hasretini dindirmeye koşuyor. Süper Lig'de 21 maçta 25 gol atan yıldız futbolcu taraftarın sevgilisi konumunda.