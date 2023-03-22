Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Enner Valencia ile ilgili şok iddia!

    Enner Valencia'nın F.Bahçe'deki geleceği yavaş yavaş belli oluyor. Brezilya basını, Fenerbahçe'nin yıldızı Valencia'nın Internacional'le anlaşma detaylarını yazdı. UOL'un haberine göre yıldız oyuncu, Internacional ile ön sözleşme imzaladı.

    Valencia ile ilgili şok iddia!

    Valencıa'nın F.Bahçe'deki geleceği yavaş yavaş belli oluyor. Brezilya basını, Fenerbahçe'nin yıldızı Valencia'nın Internacional'le anlaşma detaylarını yazdı. UOL'un haberine göre yıldız oyuncu, Internacional ile ön sözleşme imzaladı.

    İddiaya göre Valencia, bu anlaşmadan cayması durumunda 20 milyon euro tazminat ödemek zorunda kalacak. Fenerbahçe, Enner Valencia ile 12 yıllık gol kralı çıkarma hasretini dindirmeye koşuyor. Süper Lig'de 21 maçta 25 gol atan yıldız futbolcu taraftarın sevgilisi konumunda.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    Canan’a görmedim dediklerini gösteriyoruz
    Haberler Spor Enner Valencia ile ilgili şok iddia!
        loading
        SON DAKİKA