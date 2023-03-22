Mesut Özil futbolu bıraktı mı, neden bıraktı sorusu internet arama motorlarında sıkla araştırılmaya başlandı. Eski Fenerbahçeli dünya yıldızı Mesut Özil futbolu bıraktığını açıkladı.
MESUT ÖZİL FUTBOLU NEDEN BIRAKTI?
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Mesut Özil futbolu bıraktığını duyurdu.
35 yaşındaki yıldız futblcu, "Uzun süren düşüncelerin ardından futbolu bıraktığımı açıklıyorum. 17 yıl boyunca profesyonel futbolcu olmak bir ayrıcalıktı. Bu fırsat için kendimi minnettar hissediyorum. Ancak, geçtiğimiz haftalarda ve aylarda uzun süreli sakatlıklar yaşadım. Futbolu bırakmamın zamanının geldiğini hissettim." ifadelerini kullandı.
AMELİYAT OLMUŞTU
Deneyimli futbolcu sakatlık sonrası belinden ameliyat oldu. Operasyon sonrası sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Ameliyatım iyi geçti. Mesajlar ve dualar için tekrar teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
MESUT ÖZİL KARİYERİ
Mesut Özil kariyerinde 645 maça çıkarken 114 gol, 222 asist kaydetti.