MESUT ÖZİL KİMDİR?

Mesut Özil, 1988 yılında Gelsenkircken şehrinde dünyaya gelmiştir.

1995 yılında aynı şehirde futbol kariyerine başlayan başarılı oyuncu, 2000 senesinde babasının yönlendirmesi ile Rot-Weiss Essesn altyapı takımına kaydolmuştur. Bu süreçte takım kendisine profesyonellik teklif etmesine rağmen, Özil bu teklifi reddetmiştir. Özil 2010 yılında Werder Bremen ile oynadığı Avrupa Ligi maçlarında dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır.

Bu başarıdan sonra Real Madrid'e transfer olan başarılı oyuncu, Real Madrid ile 6 senelik bir sözleşme imzaladı. 2013 yılında Arsenal'e transfer edilen Özil, Real Madrid'e en fazla para kazandıran oyuncu olmuştur.