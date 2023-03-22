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    • Spor
    • 22.03.2023 14:31
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    • 22.03.2023 14:44
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    Mesut Özil futbolu bıraktı mı, neden bıraktı? Mesut Özil kimdir, kaç yaşında, nereli? Eşi Amine Gülşe ve çocukları...

    Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'de forma giyen Mesut Özil futbolu bırakma kararı aldı. Son dakika haberinin ardından Mesut Özil futbolu bıraktı mı, neden bıraktı? Mesut Özil kimdir, kaç yaşında, nereli? soruları gündeme geldi. İşte Mesut Özil'in kariyeri ve özel hayatı: eşi Amine Gülşe ve çocukları...

    MESUT ÖZIL FUTBOLU BIRAKTI MI, NEDEN BIRAKTI?

    Mesut Özil futbolu bıraktı mı, neden bıraktı sorusu internet arama motorlarında sıkla araştırılmaya başlandı. Eski Fenerbahçeli dünya yıldızı Mesut Özil futbolu bıraktığını açıkladı.

    MESUT ÖZİL FUTBOLU NEDEN BIRAKTI?

    Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Mesut Özil futbolu bıraktığını duyurdu.

    35 yaşındaki yıldız futblcu, "Uzun süren düşüncelerin ardından futbolu bıraktığımı açıklıyorum. 17 yıl boyunca profesyonel futbolcu olmak bir ayrıcalıktı. Bu fırsat için kendimi minnettar hissediyorum. Ancak, geçtiğimiz haftalarda ve aylarda uzun süreli sakatlıklar yaşadım. Futbolu bırakmamın zamanının geldiğini hissettim." ifadelerini kullandı.

    AMELİYAT OLMUŞTU

    Deneyimli futbolcu sakatlık sonrası belinden ameliyat oldu. Operasyon sonrası sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Ameliyatım iyi geçti. Mesajlar ve dualar için tekrar teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

    MESUT ÖZİL KARİYERİ

    Mesut Özil kariyerinde 645 maça çıkarken 114 gol, 222 asist kaydetti.

        BU SEZON LİG'DE SADECE 70 DAKİKA OYNADI

        Mesut Özil geçen sezon Fenerbahçe forması ile gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine toplamayı başarmıştı. Sezonun sonlarına doğru istediği süreyi alamayan yıldız isim, transfer sezonunda Medipol Başakşehir'in yolunu tutmuştu. Büyük umutlarla transfer edilen Mesut Özil, bu sezon Süper Lig'de 4 maçta sadece 70 dakika süre alabildi.

        MESUT ÖZİL KİMDİR?

        Mesut Özil, 1988 yılında Gelsenkircken şehrinde dünyaya gelmiştir.

        1995 yılında aynı şehirde futbol kariyerine başlayan başarılı oyuncu, 2000 senesinde babasının yönlendirmesi ile Rot-Weiss Essesn altyapı takımına kaydolmuştur. Bu süreçte takım kendisine profesyonellik teklif etmesine rağmen, Özil bu teklifi reddetmiştir. Özil 2010 yılında Werder Bremen ile oynadığı Avrupa Ligi maçlarında dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır.

        Bu başarıdan sonra Real Madrid'e transfer olan başarılı oyuncu, Real Madrid ile 6 senelik bir sözleşme imzaladı. 2013 yılında Arsenal'e transfer edilen Özil, Real Madrid'e en fazla para kazandıran oyuncu olmuştur.

        Mesut Özil, 2014 senesinde Türkiye Güzeli Amine Gülşen ile dünya evine girdi. Çiftin bu evlilikten 2020 senesinde bir kızları oldu. Özil, 2021 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu.

        Mesut Özil, son olarak Süper Lig takımlarından İstanbul Başakşehir'de forma giyiyordu.

            MESUT ÖZİL HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

            Mesut Özil'in altyapı kariyeri:

            1995-1998 Westfalia 04 Gelsenkirchen
            1998-1999 Teutonia Schalke-Nord
            1999-2000 Falke Gelsenkirchen
            2000-2005 Rot-Weiss Essen
            2005-2006 Schalke 04

            Mesut Özil'in profesyonel futbol kariyeri:

            2006-2007 Schalke
            2008-2010 Werder Bremen
            2010-2013 Real Madrid
            2013-2021 Arsenal
            2021-2022 Fenerbahçe
            2022- İstanbul Başakşehir

            Mesut Özil'in milli takım kariyeri:

            2006-2007 Almanya U-19
            2007-2009 Almanya U-21
            2009-2018 Almanya
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