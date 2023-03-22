Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Cenk Tosun, dün katıldığı TFF Milli Takımlar sponsorluk anlaşmasında kariyeriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 31 yaşındaki forvet, "Amerika MLS Ligi takımlarından Chicago Fire'ın teklifini geri çevirdim. Gitmek benim için iyi olabilirdi fakat ailemin düzenini bozmak istemedim" dedi.
YENİ SÖZLEŞME
Beşiktaş'ta devam edeceğini belirten Tosun Paşa, "Bir gol veya asist daha yapmam halinde sözleşmemdeki 1 yıllık opsiyon devreye girecek. Fakat Asbaşkanımız Emre Kocadağ ile konuştuk. Opsiyonu beklemeden yeni bir sözleşme yapacağız" ifadelerini kullandı.
DERBİ KOZU
Vincent Abobubakar'ın gelişinin ardından performansını artırdığı gözlenen yıldız forvetin Spor Toto Süper Lig'de çıktığı 24 maçta 10 golü, 2 asisti bulunuyor. Yıldız golcü, milli aradan sonra oynanacak olan Fenerbahçe derbisinde yine Kamerunlu golcü ile birlikte teknik direktör Şenol Güneş'in hücumdaki en önemli kozlarından biri olacak.
YENİ SÖZLEŞME
Beşiktaş'ta devam edeceğini belirten Tosun Paşa, "Bir gol veya asist daha yapmam halinde sözleşmemdeki 1 yıllık opsiyon devreye girecek. Fakat Asbaşkanımız Emre Kocadağ ile konuştuk. Opsiyonu beklemeden yeni bir sözleşme yapacağız" ifadelerini kullandı.
DERBİ KOZU
Vincent Abobubakar'ın gelişinin ardından performansını artırdığı gözlenen yıldız forvetin Spor Toto Süper Lig'de çıktığı 24 maçta 10 golü, 2 asisti bulunuyor. Yıldız golcü, milli aradan sonra oynanacak olan Fenerbahçe derbisinde yine Kamerunlu golcü ile birlikte teknik direktör Şenol Güneş'in hücumdaki en önemli kozlarından biri olacak.