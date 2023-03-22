Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    BeşiktaşCenk Tosun Chicago’nun teklifini reddetti: "ABD'ye gitmiyorum..."

    Chicago’nun teklifini reddettiğini belirten Cenk Tosun, "Gitmek benim için iyi olabilirdi fakat ailemin düzenini bozmak istemedim. Beşiktaş’ta devam edeceğim" dedi.

    ABD’ye gitmiyorum
    Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Cenk Tosun, dün katıldığı TFF Milli Takımlar sponsorluk anlaşmasında kariyeriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 31 yaşındaki forvet, "Amerika MLS Ligi takımlarından Chicago Fire'ın teklifini geri çevirdim. Gitmek benim için iyi olabilirdi fakat ailemin düzenini bozmak istemedim" dedi.

    YENİ SÖZLEŞME
    Beşiktaş'ta     devam edeceğini belirten Tosun Paşa, "Bir gol veya asist daha yapmam halinde sözleşmemdeki 1 yıllık opsiyon devreye girecek. Fakat Asbaşkanımız Emre Kocadağ ile konuştuk. Opsiyonu beklemeden yeni bir sözleşme yapacağız" ifadelerini kullandı.

    DERBİ KOZU
    Vincent Abobubakar'ın     gelişinin ardından performansını artırdığı gözlenen yıldız forvetin Spor Toto Süper Lig'de çıktığı 24 maçta 10 golü, 2 asisti bulunuyor. Yıldız golcü, milli aradan sonra oynanacak olan Fenerbahçe derbisinde yine Kamerunlu golcü ile birlikte teknik direktör Şenol Güneş'in hücumdaki en önemli kozlarından biri olacak.
    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN




    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    Canan’a görmedim dediklerini gösteriyoruz
    Haberler Spor Beşiktaşlı Cenk Tosun Chicago’nun teklifini reddetti: "ABD'ye gitmiyorum..."
        loading
        SON DAKİKA