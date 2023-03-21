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    Visca'dan samimi açıklamalar: O anlar duygusal olarak çok kötüydü

    Trabzonspor’un Bosnalı yıldızı, sakatlıktan sonra sahalara dönüş süreciyle ilgili konuştu. İşte sizler için derlediğimiz 21 Mart tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Hep daha iyisini istiyorum

    Fırtına'nın Boşnak futbolcusu Edin Visca, kendisine özel bir program hazırlattı. Yoğun bir şekilde çalışan Edin Visca'nın, milli maç arasının ardından 90 dakikayı kaldırabilecek seviyeye gelebileceği belirtildi. Visca, sakatlık yaşadığı dönemlerlerle ilgili olarak, "O anlar duygusal olarak çok kötüydü. Ancak şu an geri döndüm ve her gün daha iyi nasıl olabilirim diye çalışıyorum. Kalan sürede Trabzonspor için en iyisini yapmaya çalışacağım" dedi.



    DEĞERLİ BULUYORUM
    Trabzonspor İstişare Kurulu Başkanı Erol Tuna, başkan seçilecek Ertuğrul Doğan'a adaylığı için başarı dileklerinde bulundu. Tuna, "Doğan'ın kulüp başkanlığı adaylığını, kendisinin güncel ve detaylı bilgiye sahip olması dolayısıyla son derece değerli buluyorum" diye konuştu.



    SAKARYA YENİ SERİYE BAŞLADI
    Spor Toto 1. Lig'de Sakaryaspor, Bodrumspor'u ağırladı. Konuk ekipte Celal Dumanlı 39'da kırmızı gördü. Tatangalar 43'te Roshi ile öne geçti. 50'de Kenan Özer 1-1 yaptı. 83'te Bülent Uzun, Sakarya'ya 3 puanı getirdi. Yeşil-Siyahlılar, 6 maçlık galibiyet serisini Samsun'a karşı kaybettikten sonra hükmen kazanılan Malatya maçının ardından 2. galibiyetini aldı.



        DELE ALLİ İNGİLTERE'YE DÖNÜYOR
        Beşiktaş'ın sezon başında kiralık olarak İngiltere Premier Lig takımlarından Everton'dan kadrosuna kattığı Dele Alli ile ilgili flaş bir iddia geldi. İtalyan basınında yer alan habere göre, 26 yaşındaki İngiliz oyuncunun Beşiktaş kariyeri kesin olarak sona eriyor. Haberde, İngiliz futbolcunun Siyah-Beyazlılar'dan ayrılarak sezon sonunda Everton'a döneceği kaydedildi. Dele Alli'nin Everton'a dönmesinin ardından kariyer planına karar vereceği aktarıldı. 1.88 boyundaki orta saha, bu sezon siyah beyazlılarda 17 maça çıkmış ve 3 gol atmıştı. Güncel piyasa değeri 11 milyon Euro olan Dele Alli'nin, İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.



        ENDİŞELENMEYİN İYİYİM
        Beşiktaş'ın boynundan operayon geçiren Fransız sağ beki Valentin Rosier sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla taraftarlara mesaj gönderdi. Yıldız futbolcu paylaşımında "Hepinize teşekkür ederim. Endişelenmeyin hepimiz iyiyiz" ifadelerini kullandı.



        NADAL 6538 GÜN SONRA İLK 10'DA YOK
        Dünya tenis tarihinin en önemli isimlerinden İspanyol Rafael Nadal'ın tek erkekler dünya sıralamasında ilk 10 içinde kalma rekoru, 6538 gün sonra sona erdi. Profesyonel Tenisçiler Birliğinin (ATP) güncellenen dünya sıralamasında, kariyerinde 22 grand slam şampiyonluğu bulunan 36 yaşındaki tenisçi, 9'unculuktan 13'üncülüğe geriledi. Dünya sıralamasında ilk 10 arasına 2005 yılının Nisan ayında henüz 18 yaşındayken Barcelona Açık'ı kazanarak giren ve bugüne kadar kalmayı başaran Nadal, yaklaşık 18 yıl sonra bu rekoruna veda etti. Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ın ikinci turunda sakatlanarak turnuvaya veda eden İspanyol raketin 8 Nisan'da başlayacak Monte Carlo Masters turnuvasıyla kortlara dönmesi bekleniyor.



            MESSİ'YE BÜYÜK ŞOK
            Paris Saint-Germain ile Rennes, Fransa Ligue 1'in 28'inci haftasında karşı karşıya geldi. Paris Saint-Germain, konuk ettiği Rennes'e 2-0 mağlup olduğu mücadelenin öncesinde Arjantinli yıldız Lionel Messi büyük bir şok yaşadı. Futbolcuların adı anons edilirken sıra Lionel Messi'ye geldiğinde Arjantinli futbolcunun adını duyan taraftarlar, Messi'yi ıslıkladı ve yuhaladı. Protestoların sebebinin PSG ile sözleşmesi sezon sonunda sona Lionel Messi'nin yeni sözleşmeye henüz imza atmaması olduğu iddia edildi. Messi'nin Barcelona'dan eski takım arkadaşı Sergi Roberto da "Umarım Messi, Barcelona'ya geri döner. Onu bekliyoruz. Paris'te gördüğü muameleyi hak etmiyor" dedi. Bu sezon PSG ile 32 maça çıkan 35 yaşındaki yıldız 18 gol, 17 asistle oynadı.



            GEÇ OLDU GÜZEL OLDU
            Fenerbahçe, Altay Bayındır'ın sözleşmesini 4 yıllığına uzattığını açıklamıştı. Sarı-lacivertlilerin milli kalecisi için dün imza töreni düzenlendi. Altay Bayındır ve Ali Koç imza töreninde açıklamalarda bulundu. Altay, "İnşallah gelecek 4 yıl, geçmişte bıraktığım 4 yıldan daha güzel, daha keyifli, daha mutlu, daha huzurlu geçer. İnşallah hep güzelliklerle, mutluluklarla, taraftarımızla iç içe, camiamızın bütün olduğu, beraber olduğu 4 yıl yaşarım" dedi. Başkan Ali Koç ise "Biraz geç kaldık ama sonunda 4 sene imzaladık. Önümüzdeki 4 sene içinde neler olur, artık zaman gösterecek. Bildiğim bir şey var ki Altay'ın; hem Fenerbahçe'de sembol olmaya hem de Türk futbolunda örnek bir sporcu, örnek bir futbolcu, örnek bir kişilik olmaya devam edeceğinden hiçbir şüphem yok" ifadelerini kullandı.



            TEK RAKİBİ ROSTOV
            Alanya deplasmanında 2 penaltı golü bulan Fenerbahçe, Avrupa'da Rus ekibi FK Rostov ile birlikte en çok penaltı kazanan 2 takımdan birisi oldu. Fenerbahçe ve Rostov bu sezon 13 penaltı kazandı. Bu iki takımı 10'ar penaltı ile Real Madrid, Genk, Louven ve Benfica takip ediyor. Avrupa Ligi'nden elenen Fenerbahçe en son 1-0 kazandığı Sevilla maçında da golü Valencia'nın penaltısından bulmuştu. (TAKVİM)

            NAPOLİ'NİN GÖZÜ FERDİ'DE
            Fenerbahçe'den yaptığı Eljif Elmas ve Kim Min-Jae transferlerinden son derece memnun olan Napoli, Ferdi Kadıoğlu için de bastırıyor. İtalyan ekibi, yapmaya hazırlandığı tarihi transfer satışıyla Ferdi Kadıoğlu pazarlıklarına eli kuvvetli oturacak. İtalyan basınına göre Gürcü yıldız Kvaratskhelia'yı satacak olan Napoli elde edeceği gelirle transfer edeceği oyunculardan birisi Ferdi olacak.

            LİDER KOCAELİ'YE ŞOK!
            TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta lider Kocaeli evinde son sıradaki Pazarspor ile 1-1 berabere kaldı. Konuk ekip 7'de Seymen Salih ile öne geçti. Kocaeli 42'de Cem Ekinci ile eşitledi. Körfez ekibi 57 puana, Pazar 12 puana çıktı.

            ALANYA'DAN BÜYÜK TEPKİ
            Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, F.Bahçe maçı için, "21. dakikada maçın kaderiyle resmen oynandı. İkinci penaltı, penaltı değil. Böyle bir penaltı görmedim. O da uyduruldu zaten" dedi.

            F.BAHÇE BEŞİKTAŞ'I DEVİRDİ
            ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, Beşiktaş'ı deplasmanda 90-72 mağlup etti. F.Bahçe 19. galibiyetle zirveye oturdu. Beşiktaş ise 11. yenilgisini alarak 9. sırada kaldı.

            EL CLASICO'DA YARDIM ÇAĞRISI
            El Clasıco olarak adlandırılan Barcelona- Real Madrid maçında Türkiye'de yaşanan afet için dayanışma çağrısı yapıldı. Yardım çağrısının 500 milyondan fazla futbolsevere ulaştığı belirtildi.

            ADA'DA BOEY SAVAŞI
            Cimbom'da performansıyla vazgeçilmez olan Sacha Boey için İngiltere'den flaş bir iddia geldi. Avrupa devlerinin peşinden koştuğu Fransız oyuncuyu, Arsenal ve Liverpool kadrosuna katmayı planlıyor. İki kulüp sezon sonunda G.Saray'ın kapısını çalacak. Boey, bu sezon 23 karşılaşmada 2 asist yaptı.

            EFE'YE YAKIN TAKİP
            Galatasaray'ın 17 yaşındaki yetenekli ismi Efe Akman'ı Almanya, İtalya, İspanya, İngiltere ve Fransa'dan kulüplerin yetkililerin takibe aldığı ve bazı maçlarının da canlı izletildiği öğrenildi. Akman, ön libero, merkez orta saha ve 10 numara pozisyonlarında forma giyebiliyor. Ayhan Akman'ın oğlu olan futbolcunun geleceği için teknik patron Okan Buruk'un yönetime sunacağı rapor belirleyici olacak.

            MİLLİ ARADA RAKİP ÜMRANİYE
            Beşiktaş milli arada bir hazırlık maçı oynayacak. Siyah-Beyazlı takım cumartesi sona erecek iznin ardından Pazar günü Ümraniye Nevzat Demir Tesisler'inde Süper Lig'in son sırasında bulunan Hangi Kredi Ümraniyespor ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Maçta az süre alan oyuncular forma giyecek.

            ORHAN AK'A ALTYAPIDAN TAKVİYE
            Trabzonspor'u kongre sürecinde hazırlayacak olan Orhan Ak'ın teknik ekibinin altyapıdan takviye edilecek olan isimlerle oluşacağı belirtildi. Abdullah Avcı'nın ayrılığı sonrasında Adana Demirspor maçında takımın başında sahaya çıkan Ak'ın sezon sonuna kadar devam edip etmeyeceği konusu ise henüz kesinlik kazanmadı. Bordo-Mavililer'de hafta sonu yapılacak kongreye tek aday olarak giren Ertuğrul Doğan'ın seçim sonrası Orhan Ak ile bir görüşme yapması bekleniyor. Doğan'ın Orhan Ak ile alacağı karar merakla bekleniyor

            LEBRON YOKSA REAVES VAR
            NBA'de Los Angeles Lakers LeBron James'den yoksun çıktığı maçta, Orlando'yu 111-105 mağlup etti. Lakers'ta Austin Reaves 35 sayı, 6'şar ribaunt ve asistle en skorer maçına imza attı.

            BURNA BOY SAHNE ALACAK
            Grammy ödüllü yıldız Burna Boy, Şampiyonlar Ligi final maçı öncesinde Pepsi'nin gerçekleştireceği açılış töreninde sahne alarak hayranlarına ömür boyu unutulmayacak bir gösterinin parçası olma fırsatı sunacak.

            JUDE BELLİNGHAM YARIŞI
            İngiliz basını Premier Lig ekibi Manchester City ve İspanyol devi Real Madrid'in, Borussia Dortmund'un 19 yaşındaki yıldız oyuncusu Jude Bellingham'ı transfer etmek için yarışta olduğunu yazdı.

            2 OYUNCU SATIŞ LİSTESİNDE
            Ada basını Premier Lig ekibi Manchester United'ın yaz transfer döneminde İngiliz stoper Harry Maguire ve İsveçli savunmacı Victor Lindelöf'ü elinden çıkarmak istediğini öne sürüldü.

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            Haberler Spor Visca'dan samimi açıklamalar: O anlar duygusal olarak çok kötüydü
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