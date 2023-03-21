Visca'dan samimi açıklamalar: O anlar duygusal olarak çok kötüydü





TEK RAKİBİ ROSTOV

Alanya deplasmanında 2 penaltı golü bulan Fenerbahçe, Avrupa'da Rus ekibi FK Rostov ile birlikte en çok penaltı kazanan 2 takımdan birisi oldu. Fenerbahçe ve Rostov bu sezon 13 penaltı kazandı. Bu iki takımı 10'ar penaltı ile Real Madrid, Genk, Louven ve Benfica takip ediyor. Avrupa Ligi'nden elenen Fenerbahçe en son 1-0 kazandığı Sevilla maçında da golü Valencia'nın penaltısından bulmuştu. (TAKVİM)



NAPOLİ'NİN GÖZÜ FERDİ'DE

Fenerbahçe'den yaptığı Eljif Elmas ve Kim Min-Jae transferlerinden son derece memnun olan Napoli, Ferdi Kadıoğlu için de bastırıyor. İtalyan ekibi, yapmaya hazırlandığı tarihi transfer satışıyla Ferdi Kadıoğlu pazarlıklarına eli kuvvetli oturacak. İtalyan basınına göre Gürcü yıldız Kvaratskhelia'yı satacak olan Napoli elde edeceği gelirle transfer edeceği oyunculardan birisi Ferdi olacak.



LİDER KOCAELİ'YE ŞOK!

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta lider Kocaeli evinde son sıradaki Pazarspor ile 1-1 berabere kaldı. Konuk ekip 7'de Seymen Salih ile öne geçti. Kocaeli 42'de Cem Ekinci ile eşitledi. Körfez ekibi 57 puana, Pazar 12 puana çıktı.



ALANYA'DAN BÜYÜK TEPKİ

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, F.Bahçe maçı için, "21. dakikada maçın kaderiyle resmen oynandı. İkinci penaltı, penaltı değil. Böyle bir penaltı görmedim. O da uyduruldu zaten" dedi.



F.BAHÇE BEŞİKTAŞ'I DEVİRDİ

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, Beşiktaş'ı deplasmanda 90-72 mağlup etti. F.Bahçe 19. galibiyetle zirveye oturdu. Beşiktaş ise 11. yenilgisini alarak 9. sırada kaldı.



EL CLASICO'DA YARDIM ÇAĞRISI

El Clasıco olarak adlandırılan Barcelona- Real Madrid maçında Türkiye'de yaşanan afet için dayanışma çağrısı yapıldı. Yardım çağrısının 500 milyondan fazla futbolsevere ulaştığı belirtildi.



ADA'DA BOEY SAVAŞI

Cimbom'da performansıyla vazgeçilmez olan Sacha Boey için İngiltere'den flaş bir iddia geldi. Avrupa devlerinin peşinden koştuğu Fransız oyuncuyu, Arsenal ve Liverpool kadrosuna katmayı planlıyor. İki kulüp sezon sonunda G.Saray'ın kapısını çalacak. Boey, bu sezon 23 karşılaşmada 2 asist yaptı.



EFE'YE YAKIN TAKİP

Galatasaray'ın 17 yaşındaki yetenekli ismi Efe Akman'ı Almanya, İtalya, İspanya, İngiltere ve Fransa'dan kulüplerin yetkililerin takibe aldığı ve bazı maçlarının da canlı izletildiği öğrenildi. Akman, ön libero, merkez orta saha ve 10 numara pozisyonlarında forma giyebiliyor. Ayhan Akman'ın oğlu olan futbolcunun geleceği için teknik patron Okan Buruk'un yönetime sunacağı rapor belirleyici olacak.



MİLLİ ARADA RAKİP ÜMRANİYE

Beşiktaş milli arada bir hazırlık maçı oynayacak. Siyah-Beyazlı takım cumartesi sona erecek iznin ardından Pazar günü Ümraniye Nevzat Demir Tesisler'inde Süper Lig'in son sırasında bulunan Hangi Kredi Ümraniyespor ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Maçta az süre alan oyuncular forma giyecek.



ORHAN AK'A ALTYAPIDAN TAKVİYE

Trabzonspor'u kongre sürecinde hazırlayacak olan Orhan Ak'ın teknik ekibinin altyapıdan takviye edilecek olan isimlerle oluşacağı belirtildi. Abdullah Avcı'nın ayrılığı sonrasında Adana Demirspor maçında takımın başında sahaya çıkan Ak'ın sezon sonuna kadar devam edip etmeyeceği konusu ise henüz kesinlik kazanmadı. Bordo-Mavililer'de hafta sonu yapılacak kongreye tek aday olarak giren Ertuğrul Doğan'ın seçim sonrası Orhan Ak ile bir görüşme yapması bekleniyor. Doğan'ın Orhan Ak ile alacağı karar merakla bekleniyor



LEBRON YOKSA REAVES VAR

NBA'de Los Angeles Lakers LeBron James'den yoksun çıktığı maçta, Orlando'yu 111-105 mağlup etti. Lakers'ta Austin Reaves 35 sayı, 6'şar ribaunt ve asistle en skorer maçına imza attı.



BURNA BOY SAHNE ALACAK

Grammy ödüllü yıldız Burna Boy, Şampiyonlar Ligi final maçı öncesinde Pepsi'nin gerçekleştireceği açılış töreninde sahne alarak hayranlarına ömür boyu unutulmayacak bir gösterinin parçası olma fırsatı sunacak.



JUDE BELLİNGHAM YARIŞI

İngiliz basını Premier Lig ekibi Manchester City ve İspanyol devi Real Madrid'in, Borussia Dortmund'un 19 yaşındaki yıldız oyuncusu Jude Bellingham'ı transfer etmek için yarışta olduğunu yazdı.



2 OYUNCU SATIŞ LİSTESİNDE

Ada basını Premier Lig ekibi Manchester United'ın yaz transfer döneminde İngiliz stoper Harry Maguire ve İsveçli savunmacı Victor Lindelöf'ü elinden çıkarmak istediğini öne sürüldü.

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