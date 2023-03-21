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    Stefan Kuntz’dan önemli açıklamalar: Bu finallere gitmeliyiz

    Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz yaptığı açıklamada “Kesinlikle gelecek sene Almanya’daki Avrupa Şampiyonası’nda olmalıyız. Bunu çok istiyorum”diye konuştu.

    Bu finallere gitmeliyiz

    A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Ermenistan ve Hırvatistan ile oynanacak karşılaşmalar öncesi açıklamalarda bulundu. Kuntz, "Kesinlikle gelecek sene Almanya'daki Avrupa Şampiyonası'nda olmalıyız. Bunu çok istiyorum. Bir Alman olarak Türk Milli Takımı'nı Almanya'da temsil etmek istiyorum. Takım halinde geldiğimizden beri iyi adımlar attık, iyi gelişiyoruz. Birçok yolculuk var önümüzde. Burada FIFA sıralamasında bizden üstün takımları yenmemiz gerektiğini biliyoruz. Hırvatistan, iki büyük turnuvada son 4'e kalmayı başardı. Takımımız da bulunan oyuncular, kalite ve performans yönünden EURO 2024'e gidebilecek seviyede" ifadelerini kullandı.



    SALİH UÇAN ÖZÜR DİLEDİ
    Salih Uçan'ın performansına göre Milli Takıma katılıp katılmayacağına karar vereceğiz. Salih Uçan konusunda bazı medyaya düşen açıklamalar vardı, çok olumlu olmayan. Salih, burada bir adım attı ve beni aradı, konuştu. Biz burada iki tarafın bakış açısını, olayı görüştük. Bu görüşmede o da benden bu tarz bir durumdan ötürü özür diledi" diye konuştu.



    ARDA GÜLER BİZE YARDIMCI OLABİLİR
    İsmail Yüksek'i Sevilla maçından önce listeye kattıklarını belirten Kuntz "Barış Alper ve Cenk Özkaçar da iyi bir ivme kazandı ve kadromuza ekledik. Bu oyuncular, ileriye dönük bazı yükleri sırtlayabilecek oyuncular.. Arda Güler ufak ufak da olsa bazı adımlar attı kasım ayından bu yana... Önümüzdeki maçlarda bize yardımcı olabileceğini düşündüğümüz için kadroya dahil ettik" dedi.



        ALIŞMASI SÜRE ALACAK
        Türk Milli Takımı'nı seçmeleri için Salih Özcan ve Mehmet Can'ın yanında Ferdi için de büyük çaba sarf ettiklerini belirten Kuntz, "Mehmet Can, bugüne kadar hiç A Milli Takım düzeyinde oynamadı. Bu yüzden alışması süre alacaktır. Onu dahil etmemizin sebeplerinden biri de bu aile ortamına adapte olmasını sağlamak" diye konuştu.



        HEDEF GRUBU LİDER BİTİRMEK
        İlk kez A Milli Takıma çağrılan Ümraniyesporlu Umut Nayir, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri için, "Grubu lider bitirmek bizim için hedef. Umarım istediğimiz sonuçları alırız" ifadelerini kullandı. Milli takıma davet edilen forvetlerle ilgili ise 29 yaşındaki oyuncu, "Üçümüzün de performansının keskin olması milli takıma fayda sağlayacak" açıklamasında bulundu.

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        Haberler Spor Stefan Kuntz’dan önemli açıklamalar: Bu finallere gitmeliyiz
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