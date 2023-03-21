Stefan Kuntz’dan önemli açıklamalar: Bu finallere gitmeliyiz





SALİH UÇAN ÖZÜR DİLEDİ

Salih Uçan'ın performansına göre Milli Takıma katılıp katılmayacağına karar vereceğiz. Salih Uçan konusunda bazı medyaya düşen açıklamalar vardı, çok olumlu olmayan. Salih, burada bir adım attı ve beni aradı, konuştu. Biz burada iki tarafın bakış açısını, olayı görüştük. Bu görüşmede o da benden bu tarz bir durumdan ötürü özür diledi" diye konuştu.