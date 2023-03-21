Stefan Kuntz’dan önemli açıklamalar: Bu finallere gitmeliyiz

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Ermenistan ve Hırvatistan ile oynanacak karşılaşmalar öncesi açıklamalarda bulundu. Kuntz, "Kesinlikle gelecek sene Almanya'daki Avrupa Şampiyonası'nda olmalıyız. Bunu çok istiyorum. Bir Alman olarak Türk Milli Takımı'nı Almanya'da temsil etmek istiyorum. Takım halinde geldiğimizden beri iyi adımlar attık, iyi gelişiyoruz. Birçok yolculuk var önümüzde. Burada FIFA sıralamasında bizden üstün takımları yenmemiz gerektiğini biliyoruz. Hırvatistan, iki büyük turnuvada son 4'e kalmayı başardı. Takımımız da bulunan oyuncular, kalite ve performans yönünden EURO 2024'e gidebilecek seviyede" ifadelerini kullandı.
SALİH UÇAN ÖZÜR DİLEDİ
Salih Uçan'ın performansına göre Milli Takıma katılıp katılmayacağına karar vereceğiz. Salih Uçan konusunda bazı medyaya düşen açıklamalar vardı, çok olumlu olmayan. Salih, burada bir adım attı ve beni aradı, konuştu. Biz burada iki tarafın bakış açısını, olayı görüştük. Bu görüşmede o da benden bu tarz bir durumdan ötürü özür diledi" diye konuştu.
ARDA GÜLER BİZE YARDIMCI OLABİLİR
İsmail Yüksek'i Sevilla maçından önce listeye kattıklarını belirten Kuntz "Barış Alper ve Cenk Özkaçar da iyi bir ivme kazandı ve kadromuza ekledik. Bu oyuncular, ileriye dönük bazı yükleri sırtlayabilecek oyuncular.. Arda Güler ufak ufak da olsa bazı adımlar attı kasım ayından bu yana... Önümüzdeki maçlarda bize yardımcı olabileceğini düşündüğümüz için kadroya dahil ettik" dedi.