Fenerbahçe'de sakatlık depremi! Alanya maçında kazanılan 3 puanın sevinci yarım kaldı





BUGÜN MR'LAR ÇEKİLECEK...

Oosterwolde'nin 6 hafta, Joshua King'in 3-4 hafta sahalardan uzak kalması söz konusu. Oosterwolde ve King'in bugün MR'ları çekilecek ve sahalardan ne kadar uzak kalacağı kesinlik kazanacak. Valencia'nın durumu ise kesinlik kazanmadı. Ancak yapılacak son tetkiklerin ardından ameliyat kararı çıkarsa onun da 5 hafta gibi bir kaybı olabilir. 3 ismin de Beşiktaş derbisinde forma giymesinin çok zor olduğu öğrenildi. Fenerbahçe'nin elinde forvet olarak Serdar Dursun ve Joao Pedro kalmış durumda. Milli maç arası da sakatlıkların dönüşü için yeterli olacak gibi görünmüyor.