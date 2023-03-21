Fenerbahçe'de sakatlık depremi! Alanya maçında kazanılan 3 puanın sevinci yarım kaldı

Alanya deplasmanından 3 puanla dönen Fenerbahçe 3 sakatlık ile büyük bir şok yaşadı. Fenerbahçe kulübü de Alanya maçında sakatlanan Jayden Oosterwolde, Enner Valencea ve Joshua King için açıklama yaptı. "Corendon Alanyaspor ile oynanan karşılaşmada sakatlık yaşayan oyuncularımızın güncel durumları ile ilgili sağlık heyetimizin değerlendirmesi şöyledir; Joshua King: Hamstring kas yaralanması. Jayden Oosterwalde: Aşil tendinopatisi. Enner Valencia: Diz travmasına bağlı iç menisküs yaralanması." Fenerbahçe ardından bir açıklama daha yaparak Enner Valencia'nın durumunun yeniden tetkik edileceğini ifade etti.
BUGÜN MR'LAR ÇEKİLECEK...
Oosterwolde'nin 6 hafta, Joshua King'in 3-4 hafta sahalardan uzak kalması söz konusu. Oosterwolde ve King'in bugün MR'ları çekilecek ve sahalardan ne kadar uzak kalacağı kesinlik kazanacak. Valencia'nın durumu ise kesinlik kazanmadı. Ancak yapılacak son tetkiklerin ardından ameliyat kararı çıkarsa onun da 5 hafta gibi bir kaybı olabilir. 3 ismin de Beşiktaş derbisinde forma giymesinin çok zor olduğu öğrenildi. Fenerbahçe'nin elinde forvet olarak Serdar Dursun ve Joao Pedro kalmış durumda. Milli maç arası da sakatlıkların dönüşü için yeterli olacak gibi görünmüyor.
VALENCIA ACI İÇİNDE
Enner Valencia'nın yapılan kontrollerinden bu görüntü geldi. Valencia için bir tetkik daha yapılacağı bildirildi.
BATSHUAYİ DE DERBİYE ZOR
Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan forvetlerden birisi de Michy Batshuayi. Hafta içinde Sevilla maçında kasık bölgesinden sakatlanan Belçikalı yıldızın Beşiktaş derbisine yetişme şansının son derece düşük olduğu ifade ediliyor.