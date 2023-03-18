Fenerbahçe'de Altay Bayındır bombası! 4 yıllık imzayı attı

Fenerbahçe genç kaleci Altay Bayındır ile 4 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama;

"2019 yılından beri formamızı giyen, Fenerbahçemize bağlılığı ve aidiyeti ile Futbol A Takımımızda kaptanlığa kadar yükselen Altay Bayındır ile sözleşmemiz 4 yıl uzatılmıştır.