Lider Arsenal evinde C. Palace’ı dörtledi

İNGİLTERE Premier Lig'in 28. haftasında lider Arsenal, sahasında konuk ettiği Crystal Palace'ı 4-1'lik skorla mağlup etti. Topçular'a galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Gabriel Martinelli, 43. ve 74. dakikalarda Bukoya Saka, 55. dakikada Xhaka atarken konuk takımın tek sayısı 63. dakikada Schlupp'tan geldi. Bu sonuçla birlikte Arsenal, puanını 69'a yükseltti ve ligin zirvesindeki yerini korudu. Crystal Palace ise 27 puanda kaldı. Arsenal, ligde bir sonraki hafta sahasında Leeds United ile karşılaşacak.
PSG'YE RENNES ŞOKU
LİGUE 1'in 28. haftasında lider PSG evinde Rennes'e 2-0 kaybetti. Rennes, Ekambi'nin 45 ve Kalimuendo'nun 48. dakikada attığı gollerle kazandı. PSG, 66 puanda kalmasına rağmen liderliğini sürdürdü. Rennes ise puanını 50'ye yükseltti. PSG'de Lionel Messi ile Kylian Mbappe, sahada 90 dakika kalmasına rağmen golle buluşamadı.
BAŞKENT DERBİSİ LAZİO'NUN
SERİE A'da başkent derbisinde Lazio, Roma'yı 65'te Zaccagni'nin golüyle 1-0 yendi. Roma'da Roger Ibanez 32'de atıldı. Maç sonu ise kavga çıktı. Romalı Bryan Cristante, Lazio'da da Adam Marusic, hakem Davide Massa'dan doğrudan kırmızı kart gördü.
NEFES KESEN MAÇTA KAZANAN FEYENOORD
HOLLANDA Eredivisie'nin 26. haftasında Orkun Kökçü'nün lider Feyenoord ilk yarısını 2-1 geride kapattığı maçta Ajax'ı deplasmanda 3-2 mağlup ederek şampiyonluk yolunda kritik bir virajı döndü. Konuk takım 5. dakikada Gimenez'le öne geçti. Ajax 17'de Alverez'le skoru eşitledi. Dusan Tadic 37'deki golüyle ev sahibini öne geçirdi. Konuk ekip 52'de Szymanski ile skoru eşitledi. 86'da Geertruida konuk takımın üstünlük golünü attı. Bu sonuçla Feyenoord punını 61 yaparken, Ajax 55 puanda kaldı.
B. MÜNİH'E AĞIR DARBE
BUNDESLİGA'DA önceki gün liderliği Dortmund'a kaptıran Bayern Münih, koltuğu geri alamadı. Leverkusen'e konuk olan Münih, 22'de Kimmich ile öne geçti. Leverkusen 55 ve 73'te Exequiel Palacios'un iki penaltı golüyle maçı kazandı. Münih, 53 puanlı Dortmund'un arkasında 52 puanda kaldı, Leverkusen 37 puana çıktı.
TELEKOM LİDERLİĞİ GERİ ALDI
TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Türk Telekom, Manisa'yı 98-84 yenip liderliği F.Bahçe'den aldı. A. Efes evinde Büyükçekmece'ye 97-98 yenilirken; Darüşşafaka, Bursa'yı 98-92 devirdi.
ATAMAN ZATÜRRE OLDU
A Milli Basketbol Takımı ve Anadolu Efes başantrenörü Ergin Ataman, zatürre teşhisiyle hastanede tedavi altına alındı. Ataman'ın tedavisine hastanede yatılı olarak devam edilecek.
SİVASSPOR'A CHARİSİS ŞOKU
DEMİR Grup Sivasspor, Fiorentina maçında sakatlanarak oyundan çıkan Yunan futbolcusu Charis Charisis'in yapılan kontrollerinde sağ ayak bileği dış bağlarında yaralanma tespit edildiğini duyurdu.
ECZACIBAŞI ASLAN'I YENDİ
MİSLİ.com Sultanlar Ligi 20. haftasında oynanan derbi mücadelesinde Eczacıbaşı Dynavit deplasmanda Galatasaray HDİ Sigorta'yı 25-19, 25-23 ve 25-22'lik setlerle 3-0 mağlup etti.
F.BAHÇE OPET SET VERMEDİ
MİSLİ.COM Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe Opet, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti. Sarı-Lacivertiler karşılaşmanın setlerini 19-25, 23-25, 13-25'lik sonuçlarla aldı.
İBRAHİMOVİC'TEN REKOR
SERİE A'nın 27. haftasında Milan, deplasmanda Udinese'ye 3-1 yenildi. Milan'ın tek golünü penaltıdan İbrahimovic attı. 41 yıl 166 günlük olan İbra, Serie A'da gol atan en yaşlı futbolcu oldu.
SAMSUN'DAN MÜTHİŞ SERİ
TFF 1. Lig'de yaptığı son 17 maçı kaybetmeyen Samsunspor, bu maçların 12'sinde sahadan galibiyetle ayrıldı. Yenilmezlik serisini 17 maça çıkartan Karadeniz ekibi, 46 golle ligin en fazla gol atan takımı konumunda.
YA ALCARAZ YA MEDVEDEV
INDIAN Wells Masters Tenis Turnuvası'nda İspanyol Carlos Alcaraz ve Rus Daniil Medvedev finale yükseldi. 1 numaralı seribaşı Alcaraz, İtalyan Jannik Sinner'i 7-6 ve 6-3 sona eren setlerle 2-0 mağlup etti.
YİĞİDOLAR HASRET BİTİRDİ
SPOR Toto Süper Lig'in 26. haftasında Sivasspor konuk ettiği Ankaragücü'nü 2-0 yendi. 23'te Saiz'in pasında Cofie düzgün vurdu: 1-0. 75'te Saiz'in ortasında Atakan elle oynadı hakem penaltı verdi. 77'de Saiz 2-0 yaptı. Yiğidolar ligde 2 maç sonra galip gelmeyi başardı.
DIAGNE 90+2'DE 1 PUANI GETİRDİ
UZATMA anları nefes kezen maçta Karagümrük ile Başakşehir 2-2 berabere kaldı. Başakşehir 42'de Aleksic ile öne geçti. 45+2'de Borini, Keny'nin müdahalesiyle penaltı aldı. 45+4'te Borini 1-1 yaptı. 90+1'de Serdar Gürler, 90+2'de Diagne gol attı ve karşılaşma 2-2 bitti.
PSG'YE RENNES ŞOKU
LİGUE 1'in 28. haftasında lider PSG evinde Rennes'e 2-0 kaybetti. Rennes, Ekambi'nin 45 ve Kalimuendo'nun 48. dakikada attığı gollerle kazandı. PSG, 66 puanda kalmasına rağmen liderliğini sürdürdü. Rennes ise puanını 50'ye yükseltti. PSG'de Lionel Messi ile Kylian Mbappe, sahada 90 dakika kalmasına rağmen golle buluşamadı.
BAŞKENT DERBİSİ LAZİO'NUN
SERİE A'da başkent derbisinde Lazio, Roma'yı 65'te Zaccagni'nin golüyle 1-0 yendi. Roma'da Roger Ibanez 32'de atıldı. Maç sonu ise kavga çıktı. Romalı Bryan Cristante, Lazio'da da Adam Marusic, hakem Davide Massa'dan doğrudan kırmızı kart gördü.
NEFES KESEN MAÇTA KAZANAN FEYENOORD
HOLLANDA Eredivisie'nin 26. haftasında Orkun Kökçü'nün lider Feyenoord ilk yarısını 2-1 geride kapattığı maçta Ajax'ı deplasmanda 3-2 mağlup ederek şampiyonluk yolunda kritik bir virajı döndü. Konuk takım 5. dakikada Gimenez'le öne geçti. Ajax 17'de Alverez'le skoru eşitledi. Dusan Tadic 37'deki golüyle ev sahibini öne geçirdi. Konuk ekip 52'de Szymanski ile skoru eşitledi. 86'da Geertruida konuk takımın üstünlük golünü attı. Bu sonuçla Feyenoord punını 61 yaparken, Ajax 55 puanda kaldı.
B. MÜNİH'E AĞIR DARBE
BUNDESLİGA'DA önceki gün liderliği Dortmund'a kaptıran Bayern Münih, koltuğu geri alamadı. Leverkusen'e konuk olan Münih, 22'de Kimmich ile öne geçti. Leverkusen 55 ve 73'te Exequiel Palacios'un iki penaltı golüyle maçı kazandı. Münih, 53 puanlı Dortmund'un arkasında 52 puanda kaldı, Leverkusen 37 puana çıktı.
TELEKOM LİDERLİĞİ GERİ ALDI
TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Türk Telekom, Manisa'yı 98-84 yenip liderliği F.Bahçe'den aldı. A. Efes evinde Büyükçekmece'ye 97-98 yenilirken; Darüşşafaka, Bursa'yı 98-92 devirdi.
ATAMAN ZATÜRRE OLDU
A Milli Basketbol Takımı ve Anadolu Efes başantrenörü Ergin Ataman, zatürre teşhisiyle hastanede tedavi altına alındı. Ataman'ın tedavisine hastanede yatılı olarak devam edilecek.
SİVASSPOR'A CHARİSİS ŞOKU
DEMİR Grup Sivasspor, Fiorentina maçında sakatlanarak oyundan çıkan Yunan futbolcusu Charis Charisis'in yapılan kontrollerinde sağ ayak bileği dış bağlarında yaralanma tespit edildiğini duyurdu.
ECZACIBAŞI ASLAN'I YENDİ
MİSLİ.com Sultanlar Ligi 20. haftasında oynanan derbi mücadelesinde Eczacıbaşı Dynavit deplasmanda Galatasaray HDİ Sigorta'yı 25-19, 25-23 ve 25-22'lik setlerle 3-0 mağlup etti.
F.BAHÇE OPET SET VERMEDİ
MİSLİ.COM Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe Opet, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti. Sarı-Lacivertiler karşılaşmanın setlerini 19-25, 23-25, 13-25'lik sonuçlarla aldı.
İBRAHİMOVİC'TEN REKOR
SERİE A'nın 27. haftasında Milan, deplasmanda Udinese'ye 3-1 yenildi. Milan'ın tek golünü penaltıdan İbrahimovic attı. 41 yıl 166 günlük olan İbra, Serie A'da gol atan en yaşlı futbolcu oldu.
SAMSUN'DAN MÜTHİŞ SERİ
TFF 1. Lig'de yaptığı son 17 maçı kaybetmeyen Samsunspor, bu maçların 12'sinde sahadan galibiyetle ayrıldı. Yenilmezlik serisini 17 maça çıkartan Karadeniz ekibi, 46 golle ligin en fazla gol atan takımı konumunda.
YA ALCARAZ YA MEDVEDEV
INDIAN Wells Masters Tenis Turnuvası'nda İspanyol Carlos Alcaraz ve Rus Daniil Medvedev finale yükseldi. 1 numaralı seribaşı Alcaraz, İtalyan Jannik Sinner'i 7-6 ve 6-3 sona eren setlerle 2-0 mağlup etti.
YİĞİDOLAR HASRET BİTİRDİ
SPOR Toto Süper Lig'in 26. haftasında Sivasspor konuk ettiği Ankaragücü'nü 2-0 yendi. 23'te Saiz'in pasında Cofie düzgün vurdu: 1-0. 75'te Saiz'in ortasında Atakan elle oynadı hakem penaltı verdi. 77'de Saiz 2-0 yaptı. Yiğidolar ligde 2 maç sonra galip gelmeyi başardı.
DIAGNE 90+2'DE 1 PUANI GETİRDİ
UZATMA anları nefes kezen maçta Karagümrük ile Başakşehir 2-2 berabere kaldı. Başakşehir 42'de Aleksic ile öne geçti. 45+2'de Borini, Keny'nin müdahalesiyle penaltı aldı. 45+4'te Borini 1-1 yaptı. 90+1'de Serdar Gürler, 90+2'de Diagne gol attı ve karşılaşma 2-2 bitti.