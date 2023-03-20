Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Jesus benim muhatabım değil

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Jorge Jesus'un, "Şampiyonu play-off belirlesin" açıklamasını yanıt verdi. Özbek, "Herkes, her şeyi söyleyebilir. Doğrudur, yanlıştır. Bunu tartışmak yerine, kullandığı ifadelerdeki ağırlık Türk futbolu ile ilgili. Onun yorumunu biz yapacak değiliz. Benim muhatabım değil. TFF var, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulları var. Ne gerekiyorsa onların yapması lazım. Kurullar bunu dikkate alacaktır diye düşünüyorum. Bunun muhatabı TFF'dir. Onların dikkat etmesi gerekiyor" diye konuştu.
Başkan Özbek, MHK Başkanı Lale Orta'yla ilgili kendisine yöneltilen soruları da yanıtlatı. Özbek, "Konuya inanmadım. Böyle bir şey olamaz dedim. Eğer varsa da kurumların gereğini yapacağını düşünüyorum. İnandırıcı gelmemişti bana. Ama dün akşam bazı demeçleri okuyunca, hayretler içinde kaldım. Biz gereken açıklamayı yaptık" ifadesini kullandı.
DÜŞLER VADİSİ'NDEN 2.8 MİLYAR LİRA
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Hatipoğlu, yönetici ve üyeler, Riva'daki Düşler Vadisi proje alanında bir araya geldi. Özbek, "Proje, deprem konusunda en sağlam bölgede olması nedeniyle satışların çok iyi gideceğini düşünüyorum" dedi. Hatipoğlu ise, "500 tane villa bitmiş durumda. 200 tanesi inşaat aşamasında. Bu projedeki her 100 liranın 20 lirası Galatasaray'ın kasasına giriyor. Projenin tamamından ise 2.8 milyar lira gelir beklentimiz var" dedi.
BAŞKAN'DAN 50. YIL SÜRPRİZİ
Başkan Dursun Özbek, Riva'daki sohbet toplantısında eşine çok anlamlı bir sürpriz yaptı. Özbek çifti evliliklerinin 50. yıl dönümünü üyeler ve gazetecilerin önünde pasta keserek kutladı.
Başkan Özbek, MHK Başkanı Lale Orta'yla ilgili kendisine yöneltilen soruları da yanıtlatı. Özbek, "Konuya inanmadım. Böyle bir şey olamaz dedim. Eğer varsa da kurumların gereğini yapacağını düşünüyorum. İnandırıcı gelmemişti bana. Ama dün akşam bazı demeçleri okuyunca, hayretler içinde kaldım. Biz gereken açıklamayı yaptık" ifadesini kullandı.
DÜŞLER VADİSİ'NDEN 2.8 MİLYAR LİRA
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Hatipoğlu, yönetici ve üyeler, Riva'daki Düşler Vadisi proje alanında bir araya geldi. Özbek, "Proje, deprem konusunda en sağlam bölgede olması nedeniyle satışların çok iyi gideceğini düşünüyorum" dedi. Hatipoğlu ise, "500 tane villa bitmiş durumda. 200 tanesi inşaat aşamasında. Bu projedeki her 100 liranın 20 lirası Galatasaray'ın kasasına giriyor. Projenin tamamından ise 2.8 milyar lira gelir beklentimiz var" dedi.
BAŞKAN'DAN 50. YIL SÜRPRİZİ
Başkan Dursun Özbek, Riva'daki sohbet toplantısında eşine çok anlamlı bir sürpriz yaptı. Özbek çifti evliliklerinin 50. yıl dönümünü üyeler ve gazetecilerin önünde pasta keserek kutladı.