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    Bu F'Enner' pes etmez! Valecia attı, Kanarya zirveye göz kırptı

    Alanya, Koulouris ile öne geçti. Valencia 2 penaltı ile geri döndürdü. Emre Mor 90+2’de son sözü söyledi. Fenerbahçe 1 maç eksiğiyle Galatasaray ile puan farkını 6’ya indirdi.

    Bu F’Enner’ pes etmez
    Süper Lig'in 26. haftasının kapanış maçında Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor'u 2. yarıda bulduğu gollerle 3-1 yendi. 4. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Cavaleiro'nun ortasında Koulouris'in vuruşunda, top filelerle buluştu: 1-0. 22. dakikada sol kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Rossi'nin ortasında defanstan seken topu önünde bulan Valencia'nun şutunda, kaleci Runarsson meşin yuvarlağı tuttu.

    FENERBAHÇE 2. YARIDA OYUNU DOMİNE ETTİ
    43. dakikada Valencia'nın kafa vuruşunda, top az farkla direğin üstünden aut çıktı. Maçın ilk yarısı Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. 2. yarıya Fenerbahçe 3 değişiklikle başladı. 64. dakikada Osayi, Rassoul'ın müdahalesinin ardından yerde kalınca penaltı kararı çıktı. Penaltıyı 65'te Enner Valencia kullandı: 1-1

    EMRE MOR UZATMALARDA 90'A VURDU
    85'TE Fenerbahçe öne geçti. Valencia, Furkan Bayır'ın yaptığı hareketle yerde kaldı. Hakem Mete Kalkavan VAR'dan penaltıyı verdi. Atışı yine Valencia kullandı: 1-2. 90+2. dakikada Emre Mor uzaktan harika vurdu ve maçın skorunu ilan etti: 1-3.

    VALENCİA FENERBAHÇE TARİHİNE GEÇTİ
    DÜN gece 2 penaltı golü ile Fenerbahçe'yi öne geçiren Valencia, Alex'i geride bırakarak bir sezonda resmi maçlarda en çok gol atan Fenerbahçeli futbolcu oldu. Ekvadorlu yıldız ligde 25, tüm branşlarda ise toplam 29 gole ulaştı. Alex, 2010/11 sezonunda resmi maçlarda 28 gol atmıştı.

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    Haberler Spor Bu F'Enner' pes etmez! Valecia attı, Kanarya zirveye göz kırptı
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