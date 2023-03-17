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    • 17.03.2023 14:48
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    • 17.03.2023 14:48
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    Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turu maçlarının tamamlamasının ardından Devler Ligi'nde çeyrek ve yarı final maçlarının kura çekimi yapıldı ve eşleşmeler belli oldu. İşte detaylar...

    Devler Ligi’nde erken final! İşte eşleşmeler

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kurası, İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi. Kura çekiminde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da görev aldı.

    Çeyrek finalde ilk maçlar 11-12 Nisan, rövanşlar ise 18-19 Nisan'da oynanacak. Yarı finallerin 9-10 ve 16-17 Mayıs'ta oynanacağı Şampiyonlar Ligi'nde final maçı, 10 Haziran'da İstanbul'un ev sahipliğinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak.

    ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

    • Real Madrid - Chelsea
    • Inter - Benfica
    • Manchester City - Bayern Münih
    • Milan - Napoli

    YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

    • Milan - Napoli vs Inter - Benfica
    • Real Madrid - Chelsea vs Manchester City - Bayern Münih
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    Haberler Spor Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu
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