Alanya maçı sonrası Fenerbahçe'den zehir zemberek iki açıklama: Hesabını soracağız

FENERBAHÇE, Alanya maçının 35. dakikasında Rossi ile gol buldu. Ancak yapılan incelemenin ardından VAR, pozisyonun ofsayt olduğunu bildirip golü iptal etti. Fenerbahçe önce devre arasında sonra da maç bitiminde olmak üzere iki açıklama yaptı.



HERKESE YAZIKLAR OLSUN

İLK paylaşımda, "26. hafta itibarıyla 'Bir daha olmaz' dediğimiz her şeyin bıkmadan ve yılmadan daha da vahimini yaşatıyorsunuz, milyonların gözü önünde Fenerbahçe'yi doğruyorsunuz! Çizgileri belirsiz, kararları tanımsız her bir hamleniz ve adımınızla, verilen verilmeyen kartlarınızla, VAR'ınızla, hakeminizle görüyoruz ki Fenerbahçe'nin yakasını bırakmayacaksınız! Türk futbolunun içinde bulduğu bu sisteme ve bu rezalette payı olan herkese yazıklar olsun!" denildi.