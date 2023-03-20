Alanya maçı sonrası Fenerbahçe'den zehir zemberek iki açıklama: Hesabını soracağız

FENERBAHÇE, Alanya maçının 35. dakikasında Rossi ile gol buldu. Ancak yapılan incelemenin ardından VAR, pozisyonun ofsayt olduğunu bildirip golü iptal etti. Fenerbahçe önce devre arasında sonra da maç bitiminde olmak üzere iki açıklama yaptı.
HERKESE YAZIKLAR OLSUN
İLK paylaşımda, "26. hafta itibarıyla 'Bir daha olmaz' dediğimiz her şeyin bıkmadan ve yılmadan daha da vahimini yaşatıyorsunuz, milyonların gözü önünde Fenerbahçe'yi doğruyorsunuz! Çizgileri belirsiz, kararları tanımsız her bir hamleniz ve adımınızla, verilen verilmeyen kartlarınızla, VAR'ınızla, hakeminizle görüyoruz ki Fenerbahçe'nin yakasını bırakmayacaksınız! Türk futbolunun içinde bulduğu bu sisteme ve bu rezalette payı olan herkese yazıklar olsun!" denildi.
İkincisinde ise, "Çizgiler, iptaller, oyunlar, kurgular mağlup; Fenerbahçe galip! Sisteminiz sizin olsun! Biz mücadeleden vazgeçmeyeceğiz! Son günlerde yaşananların ve bu akşamın hesabını soracağız" ifadeleri kullanıldı.
EMRE MOR ORUÇ BOZDU
FENERBAHÇE'DE Emre Mor, Süper Lig'de bu sezon 2. golünü kaydetti. İlk golünü 15 Ağustos 2022'de Kasımpaşa'ya atan Emre, dün gece jeneriklik bir şutla ağları sarstı. 25 yaşındaki futbolcu, maçın sonlarında sakat sakat oyuna devam etti.
JESUS KIRMIZI GÖRDÜ
F.BAHÇE Teknik Direktörü Jorge Jesus, Alanya maçının 68. dakikasında direkt kırmızı kart gördü. Ferdi Kadıoğlu'nun yerde kaldığı pozisyona itiraz eden Jesus kırmızı kartla atıldı. Jesus, 27. haftadaki Beşiktaş derbisinde yok.
OSAYİ'YE SARI ÇIKTI ORTALIK KARIŞTI
Fenerbahçe'de maça 11'de başlayan Jayden Oosterwolde sakatlanarak yerini 17'de Osayi Samuel'e bıraktı. Nijeryalı futbolcu oyuna girdikten 1 dakika sonra Yusuf Özdemir'e sert bir faul yaptı. Hakem Mete Kalkavan önce elini kırmızı karta götürdü, yürüdüğü sırada sarı kartını çıkardı. Alanya cephesi pozisyona itiraz etti fakat VAR devreye girmedi. Osayi 65. dakikada takımının kullandığı ilk penaltıyı kazandırdı ve maçın kaderine direkt etki etti.
OOSTERWOLDE VE KİNG SAKATLANDI
F.BAHÇE'DE Alanya maçına 11'de başlayan Jayden Oosterwolde 17'de sakatlanarak yerini Osayi Saumel'e bıraktı. 46'da oyuna dahil olan Joshua King de 78'de sakatlanarak çıktı, Serdar Dursun girdi.
G.SARAY: LAFTA VAR ORTA'DA YOK
G.SARAY, F.Bahçe maçı sonrası MHK Başkanı Lale Orta'ya gönderme yaparak açıklamada bulundu. Konya maçında Rashica'ya yapılan müdahalenin Valencia'nın aldığı penaltıyla aynı olduğu ifade edilirken, Ahmet Oğuz'un, Dubois'ya yaptığı hareketin kırmızı kart olduğunu kabul etmesi ve Osayi'nin Yusuf Özdemir'e müdahalesine sarı kart çıkarılmasına tepki gösterildi. F.Bahçe'nin açıklamaları için, "Yavuz hırsız ev sahibini bastırır!" ifadeleri kullanıldı.