Şampiyonluk yemini! F.Bahçe, Alanya maçı öncesinde kenetlendi

Süper Lig'in ilk yarısında 5 puan öndeyken üst üste alınan yenilgiler sonrasında ezeli rakibi Galatasaray'ın gerisini düşen Fenerbahçe, Konya'dan gelen haberle umutlandı. 2 maç eksiği ile Galatasaray'ın 9 puan gerisinde olan Fenerbahçe seri galibiyetlerle yeniden liderlik koltuğunu almanın hesaplarını yapıyor. Dünkü idman öncesinde bir araya gelip kısa bir toplantı yapan Sarı-Lacivertli futbolcular, birbirlerine liderlik koltuğunu yeniden almak için söz verdi.



3 PUANDAN DAHA FAZLASI...

Sarı-Lacivertli futbolcular, Konya'dan gelen haber sonrasında Sevilla maçının üzüntüsünü de bir kenara bırakarak yeni bir hedef için tekrar kenetlenmiş oldu. Kaptan Altay Bayındır da kısa bir konuşma yaparak, "Puan kaybına tahammülümüz yok ama önce Alanya maçını kazanmalıyız. Bu maçı kazanırsak hem özgüvenimiz artar hem de rakibimizi strese sokarız. Kazanırsak 3 puandan fazlasını elde ederiz" dedi. Teknik direktör Jesus da dün futbolcularıyla idman öncesi kısa süren bir toplantı yaparak maçla ilgili son taktiklerini verdi.



7 İSİM CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de Serdar Aziz, Gustavo, Mert Hakan, Ferdi, Zajc, Emre Mor ve Arao kart sınırında yer alıyor.

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