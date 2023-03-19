Formula 1 Suudi Arabistan hangi kanalda, saat kaçta? F1 Suudi Arabistan sıralama ve puan durumu! Formula 1 2023 Takvimi!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ikinci yarışına Suudi Arabistan ev sahipliği yapacak. Peki, Formula 1 Suudi Arabistan hangi kanalda, saat kaçta? F1 Suudi Arabistan sıralama ve puan durumu!
Cidde kentinde yer alan 6,1 kilometre uzunluğundaki Corniche Pisti'nde yapılacak yarış, 50 tur üzerinden düzenlenecek. Yarış 19 Mart Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.
Sezonun ilk yarışı Bahreyn'de Red Bull'dan Hollandalı Max Verstappen zafere ulaşmıştı. Suudi Arabistan Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle: