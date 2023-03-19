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    • 19.03.2023 12:35
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    • 19.03.2023 12:37
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    Formula 1 Suudi Arabistan hangi kanalda, saat kaçta? F1 Suudi Arabistan sıralama ve puan durumu! Formula 1 2023 Takvimi!

    Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 2. yarışı bugün başlıyor. Suudi Arabistan ev sahipliği yapacak.Cidde kentinde yer alan 6,1 kilometre uzunluğundaki Corniche Pisti'nde yapılacak yarış, 50 tur üzerinden düzenlenecek. Peki, Formula 1 Suudi Arabistan hangi kanalda, saat kaçta? F1 Suudi Arabistan sıralama ve puan durumu nasıl? Formula 1 2023 Takvimi!

    takvim.com.tr
    Formula 1 Suudi Arabistan hangi kanalda, saat kaçta?

    Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ikinci yarışına Suudi Arabistan ev sahipliği yapacak. Peki, Formula 1 Suudi Arabistan hangi kanalda, saat kaçta? F1 Suudi Arabistan sıralama ve puan durumu!



    Cidde kentinde yer alan 6,1 kilometre uzunluğundaki Corniche Pisti'nde yapılacak yarış, 50 tur üzerinden düzenlenecek. Yarış 19 Mart Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.



    Sezonun ilk yarışı Bahreyn'de Red Bull'dan Hollandalı Max Verstappen zafere ulaşmıştı. Suudi Arabistan Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:



        Pilotlar

        1. Max Verstappen (Hollanda): 25 puan
        2. Sergio Perez (Meksika): 18
        3. Fernando Alonso (İspanya): 15
        4. Carlos Sainz (İspanya): 12
        5. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 10


        Takımlar

        1. Red Bull: 43
        2. Aston Martin: 23
        3. Mercedes: 16
        4. Ferrari: : 12
        5. Alfa Romeo: 4
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        Haberler Spor Formula 1 Suudi Arabistan hangi kanalda, saat kaçta? F1 Suudi Arabistan sıralama ve puan durumu! Formula 1 2023 Takvimi!
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