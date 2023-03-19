Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 19.03.2023 20:14
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.03.2023 20:14
    ABONE OL

    Fenerbahçe'den flaş açıklama! "Yazıklar olsun"

    Fenerbahçe, Süper Lig'de deplasmanda Alanyaspor ile karşılaştı. Mücadelenin devre arasında Fenerbahçe, resmi hesabından flaş bir paylaşım yaptı.

    takvim.com.tr
    Fenerbahçe’den flaş açıklama! Yazıklar olsun

    Fenerbahçe, Süper Lig'de deplasmanda Alanyaspor ile karşılaştı.

    Mücadelenin devre arasında Fenerbahçe, resmi hesabından flaş bir paylaşım yaptı.

    İşte o açıklama;

    "Sezonun 26. haftası itibarıyla "bir daha olmaz" dediğimiz her şeyin bıkmadan ve yılmadan daha da vahimini yaşatıyorsunuz, milyonların gözü önünde Fenerbahçe'yi doğruyorsunuz!
    Çizgileri belirsiz, kararları tanımsız her bir hamleniz ve adımınızla, verilen verilmeyen kartlarınızla, VAR'ınızla, hakeminizle görüyoruz ki Fenerbahçe'nin yakasını bırakmayacaksınız! Türk futbolunun içinde bulduğu bu sisteme ve bu rezalette payı olan herkese yazıklar olsun!
    Sisteminiz sizin olsun! Biz mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz!" yazıldı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    Başkan Erdoğan depremzedelerle bir araya geldi
    Haberler Spor Fenerbahçe'den flaş açıklama! "Yazıklar olsun"
        loading
        SON DAKİKA