Fenerbahçe'de şok sakatlık!

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor ile kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertli takıma yeni transfer Jayden Oosterwolde'den kötü bir haber geldi.



Alanyaspor maçına ilk 11'de başlayan yeni transferlerden Jayden Oosterwolde, ayak bileğinden sakatlık yaşadı.



21 yaşındaki Hollandalı sol bek, maçın 27. dakikasında oyundan çıktı ve yerine Bright Osayi Samuel dahil oldu.