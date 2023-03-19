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    • Spor
    • 19.03.2023 19:29
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    • 19.03.2023 19:29
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    Fenerbahçe'de şok sakatlık!

    Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor ile kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertli takıma yeni transfer Jayden Oosterwolde'den kötü bir haber geldi.

    takvim.com.tr
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    Haberler Spor Fenerbahçe'de şok sakatlık!
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