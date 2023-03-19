Beşiktaş’ta yıldızlar sahne aldı! Kara Kartal evinde İstanbulspor'u avladı

Beşiktaş İstanbulspor'u evinde 3-1 yenerek ligde üst üste 3. galibiyetini elde etti. Siyah-Beyazlılar karşılaşmanın başlama düdüğüyle birlikte oyunu İstanbulspor rakip yarı alanına yıktı. Konuk ekip ise kontra ataklarla pozisyon aradı. 22. dakikada maçtaki ilk tehlikeli atak Beşiktaş'tan geldi. Ghezzal'ın kullandığı kornerde savunmanın uzaklaştırmak istediği topa ceza yayı üzerindeki Masuaku çok sert vurdu. Top az farkla yandan dışarı çıktı. Kartal, 42'de aradığı golü buldu. Ghezzal'ın kullandığı kornerde topa iyi yükselen Cenk Tosun kafayla skoru 1-0 yaptı.
ABOUBAKAR ŞOV
49'da Loshaj'ın şutu direkten geri geldi. 56'da Beşiktaş farkı 2'ye çıkartan golü attı. Aboubakar ceza sahası dışından yaptığı müthiş vuruşla skoru 2-0 yaptı. 70'de Lokilo farkı 1'e indiren golü attı: 2-1. 73'te Loshaj karşı karşıya pozisyonda aşırtma vuruş denedi ama top Mert'te kaldı. 89'da Beşiktaşlı Maxim direği geçemedi. 90+3'te Redmond maçın skorunu belirledi: 3-1.
CENK GOLÜNÜ ATTI ASKER SELAMINI ÇAKTI
Beşiktaş Cenk Tosun ile öne geçti. Golcü oyuncu, 41. dakikada topu ağlara göndererek 4 hafta sonra gol sevinci yaşadı. Cenk Tosun, attığı gol sonrası 18 Mart Çanakkale Zaferi dolayısıyla asker selamı verdi. Bu sezon en fazla Süper Lig maçının açılış golünü atan Beşiktaş oyuncu Cenk Tosun (5), siyah-beyazlıların dün ilk isabetli şutunda fileleri havalandırdı.