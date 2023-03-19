Beşiktaş’ta yıldızlar sahne aldı! Kara Kartal evinde İstanbulspor'u avladı





İSABETLİ VE HIZLI OLMALIYIZ

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 3-1 kazanılan İstanbulspor maçı sonrası konuştu. "Pas yüzdemiz, orta yüzdemiz düşündüğümüzün altında. 40 taneye yakın orta açtık 8 tane isabet vardı. Oyun beklenen şekilde başladı. İstanbul kapanıp kontraya çıkmaya çalıştı. İlk yarıda buna izin vermedik. Rakip sahaya çok yavaş geçtik. Oyun hızımız daha iyi olmalıydı. Rakibe çok daha fazla şut atmalıydık, çünkü zemin ıslaktı. Bütün oyuncularımız maçın önemini biliyordu. Oyunun hakimi bizdik. İkinci golü bulduktan sonra rakibe alan vermek bana anlamsız geldi" şeklinde konuştu.