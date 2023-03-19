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    Beşiktaş’ta yıldızlar sahne aldı! Kara Kartal evinde İstanbulspor'u avladı

    Siyah-Beyazlılar, 42’de Cenk Tosun’un golüyle sevindi... 56’da Aboubakar jeneriklik bir gol kaydetti . İstanbulspor 70’te Lokilo ile ümitlendi. Beşiktaş’ın İngiliz yıldıızı Redmond, 90+3’te son sözü söyledi.

    Kartal 3’lü çekti

    Beşiktaş İstanbulspor'u evinde 3-1 yenerek ligde üst üste 3. galibiyetini elde etti. Siyah-Beyazlılar karşılaşmanın başlama düdüğüyle birlikte oyunu İstanbulspor rakip yarı alanına yıktı. Konuk ekip ise kontra ataklarla pozisyon aradı. 22. dakikada maçtaki ilk tehlikeli atak Beşiktaş'tan geldi. Ghezzal'ın kullandığı kornerde savunmanın uzaklaştırmak istediği topa ceza yayı üzerindeki Masuaku çok sert vurdu. Top az farkla yandan dışarı çıktı. Kartal, 42'de aradığı golü buldu. Ghezzal'ın kullandığı kornerde topa iyi yükselen Cenk Tosun kafayla skoru 1-0 yaptı.



    ABOUBAKAR ŞOV
    49'da Loshaj'ın şutu direkten geri geldi. 56'da Beşiktaş farkı 2'ye çıkartan golü attı. Aboubakar ceza sahası dışından yaptığı müthiş vuruşla skoru 2-0 yaptı. 70'de Lokilo farkı 1'e indiren golü attı: 2-1. 73'te Loshaj karşı karşıya pozisyonda aşırtma vuruş denedi ama top Mert'te kaldı. 89'da Beşiktaşlı Maxim direği geçemedi. 90+3'te Redmond maçın skorunu belirledi: 3-1.



    CENK GOLÜNÜ ATTI ASKER SELAMINI ÇAKTI
    Beşiktaş Cenk Tosun ile öne geçti. Golcü oyuncu, 41. dakikada topu ağlara göndererek 4 hafta sonra gol sevinci yaşadı. Cenk Tosun, attığı gol sonrası 18 Mart Çanakkale Zaferi dolayısıyla asker selamı verdi. Bu sezon en fazla Süper Lig maçının açılış golünü atan Beşiktaş oyuncu Cenk Tosun (5), siyah-beyazlıların dün ilk isabetli şutunda fileleri havalandırdı.



        6.5 YIL SONRA DIŞARIDAN AVLADI
        Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar, üst üste 3 lig maçında gol atmayı başardı. 2021 yılının Aralık ayından (Suudi Arabistan Pro Lig) bu yana ilk kez üst üste 3 lig maçında gol atan Vincent Aboubakar, Süper Lig'de 2016 yılından (Ekim ayı, Antalyaspor maçı) bu yana ilk kez seyircisi önünde ceza sahası dışı golü kaydetti. Yıldız futbolcu golden sonra büyük bir sevinç yaşadı.



        3 İSABETLİ ŞUTTA 3 GOL BULDU
        Beşiktaş İstanbulspor karşısında dün 3 isabetli şutta 3 gol bulmayı başardı. Siyah-Beyazlılar'da Cenk, Aboubakar ve Redmond golleri bulan isimler oldu. Beşiktaş, İstanbulspor karşısında toplamda 12 şut denedi. 3 isabetli şutla 3 gol atarak galip geldi.



        EVİNDE 9. KEZ KAZANDI
        Kara Kartal, Süper Lig'de evinde 13. maçında 9. galibiyetini aldı. Şenol Güneş yönetimindeki Siyah-Beyazlılar bu süreçte 26 gol atarken kalesinde ise 10 gol gördü. Sahasında 30 puan toplayan Beşiktaş, deplasmanlarda ise hanesine19 puan yazdırdı. Kara Kartal, ligde 49 puan topladı.



            RACHİD GHEZZAL ASİSTLE DÖNDÜ
            Cezayirli yıldız Rachid Ghezzal, İstanbulspor maçıyla birlikte 5 ay aradan sonra Beşiktaş'ta 11'e döndü. 42'de Cenk Tosun'un golünde asist yapan 30 yaşındaki futbolcu Trabzonspor maçının ardından İstanbulspor karşılaşmasıyla 153 gün sonra taraftarlarının önüne çıkmış oldu. 63'te yerini Redmond'a bırakan Ghezzal, "Geri döndüğüm için çok mutluyum" yorumunda bulundu.



            REDMOND NİHAYET
            Beşiktaş'ta haftalardır gol arayan Nathan Redmond nefis bir şutla fileleri sarstı. 29 yaşındaki İngiliz futbolcu, Ghezzal'in yerine 63'te oyuna girerken, 90+3'te yaptığı dribling sonrası çektiği şutla bu sezon 2. golünü kaydetti.



            ALKIŞLAR ONUR BULUT'A
            Devre arasında Kayserispor'dan transfer edilen Onur Bulut, müthiş bir maç çıkardı. 28 yaşındaki sağ bek, yüzde 89.3 pas isabetiyle oynarken, 8 ikili mücadelenin 6'sını kazandı. 3'er kez top kapıp, pas arası yapan Onur alkış aldı.



                İSABETLİ VE HIZLI OLMALIYIZ
                Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 3-1 kazanılan İstanbulspor maçı sonrası konuştu. "Pas yüzdemiz, orta yüzdemiz düşündüğümüzün altında. 40 taneye yakın orta açtık 8 tane isabet vardı. Oyun beklenen şekilde başladı. İstanbul kapanıp kontraya çıkmaya çalıştı. İlk yarıda buna izin vermedik. Rakip sahaya çok yavaş geçtik. Oyun hızımız daha iyi olmalıydı. Rakibe çok daha fazla şut atmalıydık, çünkü zemin ıslaktı. Bütün oyuncularımız maçın önemini biliyordu. Oyunun hakimi bizdik. İkinci golü bulduktan sonra rakibe alan vermek bana anlamsız geldi" şeklinde konuştu.



                14 OYUNCUMUZ OLMAYACAK
                Güneş, sakatlığını atlatan Rachid Ghezzal'in takıma katılmasının önemli olduğunu ifade ederken, Tayyip Talha Sanuç'un sakatlandığını ifade etti. Tecrübeli hoca şöyle bitirdi: Milli arada 14 oyuncumuz bizle olmayacak. Ana iskelet. Oyuncularımızın gelişleri de cumayı bulacak. Derbi öncesi milli takım arasının zamanlaması iyi olmadı. Kalanlarla çalışacağız.

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