Sürpriz atak! Galatararay'dan Lukaku planı: Icardi'nin bonservisi alınamazsa...

Galatasaray transferde yine büyük oynuyor. Sezon başından beri yıldız oyuncuları kadrosuna katan Sarı-Kırmızılılar, İnter'de kiralık olarak forma giyen Belçikalı santrfor Romelu Lukaku için harekete geçti. Sezon sonunda Paris Saint Germain'den Mauro Icardi'nin bonservisini almak için pazarlık yapacak olan Cimbom bu girişimden sonuç alamazsa bonservisi Chelsea'de olan Lukaku'yu kiralık olarak kadrosuna katmak için harekete geçecek.
DEĞERİ 55 MİLYON EURO
AVRUPA futbolunun en önemli santraforları arasında gösterilen 29 yaşındaki yıldız oyuncu, bu sezon kiralık olarak forma giydiği İnter'de 18 maçta 5 gol ve 1 asist üretti.
Fiziksel üstünlüğü sayesinde rakip savunmacılara zor anlar yaşatan Lukaku son vuruşlardaki başarısıyla dikkatleri çekiyor. 2021 yılında İnter'den Chelsea'ye tam 113 milyon euro bonservis ücretiyle transfer olan Lukaku'nun transfermarkt verilerine göre şuanki değeri 55 milyon euro.
581 MAÇ 279 GOL
Belçikalı yıldız golcü Romelu Lukaku, kariyerinde 581 karşılaşmada görev aldı. Yıldız futbolcu bu maçlarda 279 gol atarken 88 de asist yaptı.