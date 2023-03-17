Sürpriz atak! Galatararay'dan Lukaku planı: Icardi'nin bonservisi alınamazsa...

Galatasaray transferde yine büyük oynuyor. Sezon başından beri yıldız oyuncuları kadrosuna katan Sarı-Kırmızılılar, İnter'de kiralık olarak forma giyen Belçikalı santrfor Romelu Lukaku için harekete geçti. Sezon sonunda Paris Saint Germain'den Mauro Icardi'nin bonservisini almak için pazarlık yapacak olan Cimbom bu girişimden sonuç alamazsa bonservisi Chelsea'de olan Lukaku'yu kiralık olarak kadrosuna katmak için harekete geçecek.