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    • Spor
    • 17.03.2023 19:14
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    • 17.03.2023 22:12
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    Konyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Konyaspor Galatasaray maçı 11'leri...

    Konyaspor Galatasaray maçına az bir süre kala maça dair bilgiler sıkça araştırılmaya başlandı. Sarı-Kırmızılı ekipte bu akşam Muslera, Boey, Kaan Ayhan, Abdülkerim, Dubois, Oliveira, Berkan, Rashica, Barış Alper, Kerem, Icardi sahaya çıkacak. Dev mücadele beIN Sports 1'den yayınlanacak. İşte detaylar...

    Konyaspor Galatasaray CANLI MAÇ İZLE!

    Konyaspor Galatasaray maçına az bir süre kaldı. Spor Toto Süper Lig'de heyecan Konyaspor Galatasaray maçı ile devam ediyor. 26. hafta maçında deplasmanda Konyaspor'a konuk olacak olan Galatasaray'ın 11'leri belli oldu. Buna göre Sarı kırmızılılar, Mertens ve Nelsson gibi yıldızlarından yoksun şekilde maça çıkacak. İşte maçın 11'leri ve diğer detaylar...

    KONYASPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Merakla ve heyecanla beklenen Konyaspor - Galatasaray maçı 17 Mart Cuma saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

    KONYASPOR GALATASARAY MAÇI 11'LERİ

    Konyaspor: Sehic, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Soner, Bouchalakis, Çekici, Muhammet, Moreno, Diouf

    Galatasaray: Muslera, Boey, Kaan Ayhan, Abdülkerim, Dubois, Oliveira, Berkan, Rashica, Barış Alper, Kerem, Icardi.

        SON 17 RESMİ MAÇI KAZANDI

        Galatasaray, biri hükmen olmak üzere son 17 resmi maçından galip ayrıldı. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde bileği bükülemeyen sarı-kırmızılı ekip, 23 Ekim 2022'de 2-2 sona eren Corendon Alanyaspor maçından sonra çıktığı tüm maçları kazandı. Ligde üst üste 14 maçını kazanan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda da çıktığı 3 mücadeleden galibiyetle ayrıldı. Galatasaray, bu süreçteki hükmen galibiyetini ligin 24. haftasında, depremler nedeniyle ligden çekilen Gaziantep FK'ye karşı aldı. Sarı-kırmızılılar, aldığı 14 galibiyetle Süper Lig'de üst üste en fazla maç kazanan takım rekorunun yeni sahibi oldu.

        GOL YOLLARI ETKİLİ SAVUNMA GEÇİT VERMİYOR

        Galatasaray, Süper Lig'de en çok gol atan 2. takım olurken, kalesini en iyi savunan ekip olarak dikkati çekiyor. Ligde 51 gol atan (3'ü hükmen) sarı-kırmızılı ekip, bu alanda 58 golle zirvede olan Fenerbahçe'nin 7 gol gerisinde 2. sırada yer aldı. Söz konusu müsabakalarda 17 gol yiyen Galatasaray, ligdeki 19 takım arasında kalesinde en az gol gören takım oldu.

        DEPLASMANDA KALESİNİ GOLE KAPATIYOR

        Sarı-kırmızılı takım, ligde deplasmanda yaptığı son 6 maçı kazanırken kalesinde sadece 1 gol gördü. Ligde son mağlubiyetini 15 Ekim 2022'de deplasmanda 2-1'lik skorla Yukatel Kayserispor karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 18 resmi maçta 17 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Kayserispor mücadelesinden sonra dış sahada 6 maça çıkan "Cimbom" tüm maçlardan galibiyetle ayrıldı. Söz konusu süreçte 21 gol atan Galatasaray, kalesinde sadece 1 gole izin verdi.
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        Haberler Spor Konyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Konyaspor Galatasaray maçı 11'leri...
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