Konyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Konyaspor Galatasaray maçı 11'leri...

Konyaspor Galatasaray maçına az bir süre kaldı. Spor Toto Süper Lig'de heyecan Konyaspor Galatasaray maçı ile devam ediyor. 26. hafta maçında deplasmanda Konyaspor'a konuk olacak olan Galatasaray'ın 11'leri belli oldu. Buna göre Sarı kırmızılılar, Mertens ve Nelsson gibi yıldızlarından yoksun şekilde maça çıkacak. İşte maçın 11'leri ve diğer detaylar...
KONYASPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Merakla ve heyecanla beklenen Konyaspor - Galatasaray maçı 17 Mart Cuma saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.
KONYASPOR GALATASARAY MAÇI 11'LERİ
Konyaspor: Sehic, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Soner, Bouchalakis, Çekici, Muhammet, Moreno, Diouf
Galatasaray: Muslera, Boey, Kaan Ayhan, Abdülkerim, Dubois, Oliveira, Berkan, Rashica, Barış Alper, Kerem, Icardi.