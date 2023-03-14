Barcelona şike yaptı mı? İşte son gelişmeler

Barselona İl Savcılığının, eski Hakem Teknik Kurulu (CTA) Başkan Yardımcısı Jose Maria Enriquez Negreira'ya ait bir şirkete 2001-2018 yılları arasında 7 milyon avrodan fazla ödeme yaptığı tespit edilen Barcelona Kulübü, eski iki başkanı ile iki yöneticiyi "sporda yolsuzluk, usulsüzlük ve sahte evrak" suçlamalarının ardından başlayan tartışmalar devam ediyor.

Eski Barcelonalı futbolcu Gerard Pique katıldığı bir radyo programında, iddialara ilişkin yöneltilen bir soruya, "Barcelona hakem satın almadı. Bu konuyla elimi taşın altına koyarım." cevabını verdi.

Katalan kulübünün Negreira'ya ödeme yaptığını futbolcular olarak bilmediklerini kaydeden Pique, "Bizim gibi uzun yıllar oynayan futbolcular elbette hakemleri tanır. Ama teknik direktörler özellikle de dışarıdan gelenler için hakemlerle ilgili bilgiler yararlı olabilir. Ben futbolcu olarak, bu kişinin (Negreira) işi bu muydu bilmiyorum. Ama bizim elde ettiğimiz sportif başarıların hiçbirinin üzerinde gölge yoktur." dedi.

Pique, şu anda herkesin Barcelona karşıtlığı yaptığını ancak kendisinin hem kulübüne hem de kulüp yöneticilerine güveninin tam olduğunu vurguladı.

Bu arada Barcelona Kulüp Başkanı Joan Laporta da dün katıldığı bir söyleşi de konuyla ilgili gelen soruya sinirlenerek, şu yanıtı verdi:

"Armamızı kirleten alçaklarla yüzleşmek için sabırsızlanıyorum. Armamızı, kulübümüzü kirletmek için gerçekle hiç ilgisi olmayan saldırılar var. Bazıları kıskançlıkla motive oluyor. Kötü niyetle yürütülen kampanyalarla itibarımızı aşındırmaya çalışıyor. Barça değerleri olan bir kulüp. İşte bu yüzden Barça tüm dünyada beğeniliyor ve tanınıyor."

Maliye'nin vergi kaçırıldığı şüphesiyle Negreira'nın sahibi olduğu DASNIL 95 SL şirketiyle ilgili bazı hesapları incelemesinin ardından Barcelona'nın bu şirkete 2001-2018 yılları arasında toplamda 7,3 milyon avro ödediği ortaya çıkmış ve Katalan ekibinin ödemeler karşılığında hakemlerle ilgili bilgiler aldığı öne sürülmüştü.

Savcılık konuyla ilgili yürüttüğü soruşturma sonrasında Negreira dışında Barcelona Kulübüne, eski başkanlardan Jose Maria Bartomeu ve Sandro Rosell ile eski iki yöneticiye karşı, "sporda yolsuzluk, kulüp yönetiminde usulsüzlük ve sahte ticari belge düzenlemek" suçlamalarıyla dava açmasını talep etmişti.

İspanya Ceza Kanunu'nun 286. maddesine göre söz konusu suçlar, 6 aydan 4 yıla kadar hapis, 1 yıldan 6 yıla kadar özel ticari işlerden men ve para cezası içeriyor.

Öte yandan Real Madrid, CTA, LaLiga kurumu, İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) ve UEFA konuyu yakından takip ettiklerini açıklamıştı.

Barcelona'nın gelecek sezon için Şampiyonlar Ligi'nden men cezası alabileceği de iddia ediliyor.