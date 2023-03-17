Konyaspor - Galatasaray | CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 14 maçlık galibiyet serisi yakalayan Galatasaray, Konyaspor deplasmanına çıkıyor.

Sarı kırmızılılar, Mertens ve Nelsson gibi yıldızlarından yoksun şekilde 3 puanı hedefliyor. Ev sahibi ekip ise sahadan galibiyetle ayrılarak kötü gidişe dur demek istiyor.

Konyaspor Galatasaray maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER



Konyaspor: Sehic, Ahmet, Calvo, Adil, Guilherme, Bouchalakis, Soner, Mahir, Pozuelo, Marlos, Muhammet.

Galatasaray: Muslera, Boey, Kaan Ayhan, Abdülkerim, Dubois, Oliveira, Berkan, Rashica, Barış Alper, Kerem, Icardi.

KONYASPOR - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?



Konyaspor - Galatasaray maçı 17 Mart Cuma günü saat 20:00'de başladı ve beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanaıyor.



GALATASARAY'DA 3 KRİTİK EKSİK



Sarı-kırmızılı ekipte 3 önemli futbolcu Arabam.com Konyaspor'a karşı forma giyemiyor. Galatasaray'da sakatlığı bulunan Dries Mertens ve Fredrik Midtsjö ile sarı kart cezalısı Victor Nelsson, karşılaşmada takımlarındaki yerini alamadı. İstanbul temsilcisinde Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Berkan Kutlu ise sarı kart görmeleri halinde, 27. haftadaki Adana Demirspor mücadelesi öncesi cezalı duruma düşecek.