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    Cimbom hazır kıta

    Cimbom, Konyaspor ile oynayacağı kritik maçın hazırlıklarını dün yaptığı çalışmayla tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman taktik çalışmayla sona erdi.

    Cimbom hazır kıta
    Cimbom, Konyaspor ile oynayacağı kritik maçın hazırlıklarını dün yaptığı çalışmayla tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman taktik çalışmayla sona erdi.

    ASLAN KONYA VİRAJINDA
    LİDER Galatasaray, 26. haftanın açılış maçında bugün Konyaspor'a konuk olacak. Büyükşehir Stadyumu'ndaki karşılaşma 20.00'de başlayacak. Üst üste 14 maç kazanan Sarı-Kırmızılılar rakibini yenerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmak istiyor. Aslan'da sakatlığı bulunan Mertens ve Midtsjö ile sarı kart cezalısı Victor Nelsson, bugün Konyaspor önünde forma giyemeyecek.

    LİDERİN MAÇI KÜÇÜK'ÜN
    LİGDE haftanın hakemleri açıklandı. Galatasaray'ın bugün Konyaspor ile oynayacağı maçta Zorbay Küçük düdük çalacak.
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