Belhanda hatasının bedelini ağır ödedi (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella hedefleri ve Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Younes Belhanda hakkında değerlendirmeler yaptı.
Avrupa hedeflerinin olduğunu dile getiren Montella, Belhanda için, "Çok büyük bir hata yaptığının o da farkında. Bunun cezasını ekonomik olarak zaten en ağır şekilde ödedi" diye konuştu.
İLKAY GÜNDOĞAN ADIM ADIM BARCELONA'YA
İSPANYOL basını, Premier Lig devi Manchester City'de oynayan İlkay Gündoğan'ın Ada ekibi ile yol ayrımına çok yaklaştığını iddia etti. Türk kökenli Alman futbolcunun hayalinin ise Katalan devi Barcelona'da forma giymek olduğu vurgulandı. 32 yaşındaki orta saha oyuncusunun Manchester City ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
HALKBANK'IN YENİ RAKİBİ POLONYA'DAN WEGİEL
BU sezon CEV Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir performans sergileyen Halbank'ın yarı finaldeki rakibi Polonya temsilcisi Jastrzebski Wegiel oldu. Çeyrek finalde İtalyan Lube ekibini yenerek 9 yıl sonra yarı finale yükselen Halkbank, Wegiel'i 2014'teki yarı finalde elemiş ve organizasyonu 2. bitirmişti.