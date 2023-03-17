Belhanda hatasının bedelini ağır ödedi (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)





AVUSTURYA GP'Sİ 4 YIL DAHA TAKVİMDE

FORMULA 1'de Avusturya GP'si ile ilgili karar belli oldu. Yapılan açıklamada, "Organizatör ile 4 yıllık yeni bir anlaşmaya varılmasının ardından Formula 1, 2027 yılına kadar Avusturya'da yarışmaya devam edecek" denildi. Avusturya GP'si 2014'te Formula 1 Dünya Şampiyonası'na geri döndükten beri takvimde yer alıyor.



KASIMPAŞA-ÜMRANİYE | ADANA DEMİR-ANTALYA

SÜPER Lig'de bugün 2 maç daha oynanacak. Saat 13.30'da Kasımpaşa, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Ümraniye'yi ağırlayacak. Karşılaşmayı Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Saat 16.00'da ise Adana Demirspor'un konuğu Antalyaspor olacak. Maç Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak. Bu maçta ise Bahattin Şimşek düdük çalacak.



F.BAHÇE ALAGÖZ HOLDİNG SOPRON'A KONUK OLUYOR

FENERBAHÇE Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında bugün Macaristan'ın Sopron Basket ekibiyle karşı karşıya gelecek. Novomatic Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak. İki takım arasında ilk maçı Fenerbahçe Alagöz Holding 82-62 kazanmıştı. F.Bahçe kazanırsa final four'a kalacak.



GİANNİ INFANTİNO YENİDEN FIFA BAŞKANI

73. FIFA Kongresi'nde yapılan seçimde mevcut başkan Gianni Infantino yeniden başkan oldu. Infantino, 3. kez FIFA başkanı görevini yürütecek ve 2027 yılına kadar başkanlığa devam edecek. İlk olarak 2016 yılında FIFA başkanlığı koltuğuna oturan Infantino, 2027 yılına kadar bu görevini sürdürecek. TFF de Infantino için bir tebrik mesajı yayınladı.



GALATASARAY'DAN FİNAL İÇİN DEV ADIM

GALATASARAY Çağdaş Faktoring, EuroCup Women Yarı Final ilk maçında Umana Reyer ile karşı karşıya geldi. Cimbom rakibini 74-49 yenmeyi başardı. 25 farklı kazanan Galatasaray'da Teaira McCowan 21 sayı 9 ribaunt 1 asistle yıldızlaştı. Reyer'de ise Jessica Shepard 20 sayı üretti. Yarı finalin rövanşı 23 Mart Perşembe günü Venedik'te oynanacak.