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    Anadolu Efes son çeyrekte yıkıldı

    THY Euroleague’deki temsilcimiz Anadolu Efes evindeki maçta Sırp ekibi Partizan’a 97-84 mağlup oldu.

    Anadolu Efes son çeyrekte yıkıldı
    ANADOLU Efes Turkish Airlines EuroLeague'de 29. hafta maçında Sırp ekibi Partizan'ı konuk etti. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan ve çekişmeli geçen karşılaşmada Efes rakibine 97-84 kaybetti ve ligde 15. yenilgisini tattı. Ergin Ataman yönetimindeki Anadolu Efes'te Will Clyburn 22 sayı 6 ribaunt 1 asist, Vasilije Micic 18 sayı ve Elijah Bryant da 16 sayılık katkı verdi. Partizan'da ise Kevin Punter, Mathias Lessort ve Aleksa Avramovic ürettikleri 17'şer sayıyla öne çıkan isimler oldu.
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    Haberler Spor Anadolu Efes son çeyrekte yıkıldı
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