ANADOLU Efes Turkish Airlines EuroLeague'de 29. hafta maçında Sırp ekibi Partizan'ı konuk etti. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan ve çekişmeli geçen karşılaşmada Efes rakibine 97-84 kaybetti ve ligde 15. yenilgisini tattı. Ergin Ataman yönetimindeki Anadolu Efes'te Will Clyburn 22 sayı 6 ribaunt 1 asist, Vasilije Micic 18 sayı ve Elijah Bryant da 16 sayılık katkı verdi. Partizan'da ise Kevin Punter, Mathias Lessort ve Aleksa Avramovic ürettikleri 17'şer sayıyla öne çıkan isimler oldu.
- Spor
- 17.03.2023 Gazete
Anadolu Efes son çeyrekte yıkıldı
THY Euroleague’deki temsilcimiz Anadolu Efes evindeki maçta Sırp ekibi Partizan’a 97-84 mağlup oldu.
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