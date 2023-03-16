İngiliz ekibi Galatasaray'ın Fransız yıldız Boey için harekete geçti

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren ve liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da forma giyen Sacha Boey, gösterdiği başarılı performansın ardından Avrupa'dan birçok kulübün transferde radarına girdi. Fransız sağ beke, İngiliz ekibi Crystal Palace'tan sonra bir başka Ada temsilcisi Aston Villa'nın da yakından ilgi gösterdiği öğrenildi. Boey ile ilgili tüm detayları takip eden Aston Villa yetkilileri, Cimbom'un 22 yaşındaki bekini Kasımpaşa ile oynanan maçta canlı izledi. Teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmez isimlerinden biri olan Sacha Boey, daha önce Portekiz'den Sporting Lizbon ve Fransa'dan Lyon'la da anılmıştı.







LYON REDDEDİLMİŞTİ

Boey için, Lyon'un 8 milyon euro olan teklifi Galatasaray tarafından reddedilmişti. Boey, bu sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 22 karşılaşmada 2 asist yaptı. Boey'in Galatasaray ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihine kadar devam ediyor. Sağ bek dışında sol bekte de oynayabilen Boey, Rennes'ten Cimbom'a gelmişti. Boey, Sarı-Kırmızılı taraftarların da beğendiği isimlerden biri durumunda. Futbolcu ile ilgili son kararı teknik direktör Okan Buruk verecek.

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