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    Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Sevilla'yı ağırlıyor

    Fenerbahçe ilk maçta 2-0 kaybettiği İspanyol ekibiyle rövanş maçına çıkıyor. İşte sizler için derlediğimiz 16 Mart tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Sevilla’yı ağırlıyor

    Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda deplasmanda 2-0 yenildiği ilk maçın rövanşında, bugün Sevilla'yı konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak maçı, İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Fenerbahçe ilk maçta önemli gol fırsatlarından yararlanamamış sonrasında ise yediği gollerle sahadan yenik ayrılmıştı. Fenerbahçe, Sevilla karşısına, sakatlığı devam eden Luan Peres ve ilk maçta sakatlanarak oyundan çıkan Lincoln Henrique'den yoksun çıkacak. 2008 yılında Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Sevilla ile eşleşen sarı- lacivertliler, İspanyol rakibini eleyerek adını çeyrek finale yazdırmayı başarmıştı.



    HALA SÖYLEYECEK SÖZÜMÜZ VAR!
    F.Bahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Sevilla maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, "Şansımızın devam ettiğine inanıyoruz. Taraftarımızın desteği bizim için çok önemli olacak. Hala söyleyecek sözümüz var. Ben gerçekçi bir insanım. Takımımın gücünü biliyorum. Elbette hayal kuruyorum ama hayal kurmaktan önce inanmalıyım. Ve ben inanıyorum. Elbette hala final hayali kuruyorum ama tur tur bakıyorum" açıklamasını yaptı.

    İŞİMİZİ İYİ YAPACAĞIZ
    Jesus ile birlikte konuşan Rossi, "Ofansif oyuncuların rolü önemli olacak. Neler yapmamız gerektiğini biliyoruz. İşimizi yapacağız. Bu maça iyi hazırlandık" dedi.



    YİĞİDO TUR PEŞİNDE
    Sivas, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında bugün İtalya ekibi Fiorentina'yı konuk edecek. 4 Eylül Stadı'nda bugün saat 20.45'te başlayacak maçı Karadağ'dan Nikola Dabanovic yönetecek. Kırmızı-Beyazlı ekip, Fiorentina ile deplasmanda yaptığı ilk maçta 1-0 yenildi. Fiorentina'yı ağırlayacak olan Sivasspor, maç biletlerinin ücretsiz dağıtılacağını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada maç biletlerinin Sivas Belediyesi tarafından satın alındığını ve 1 kişinin en fazla 3 bilet alacak şekilde ücretsiz olarak verileceği açıklandı.



        LİNCOLN HENRIQUE'DEN KARA HABER
        Fenerbahçe, Avrupa Ligi son 16 turundaki Sevilla maçında sakatlanan Brezilyalı yıldızı Lincoln Henriqe'nin sol diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildiğini duyurdu. 24 yaşındaki oyuncunun operasyon geçireceği belirtildi. Kulüpten yapılan açıklamada "Başarılı oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; bir an önce sağlıklı şekilde sahalara dönmesini bekliyoruz" ifadeleri kullanılırken, Lincoln Henrique'nin sahalara geri dönüşünün uzun süreceği ve bu sezonu kapatmış olabileceği tahmin ediliyor.



        ICARDI PSG'NİN KARA LİSTESİNE GİRDİ
        2011 yılından bu yana futbolda ciddi yatırımlar yapmasına karşın halen Şampiyonlar Ligi'ni kazanamayan Fransız ekibi Paris Saint Germain ile ilgili eleştiriler devam ediyor. İspanya'dan Mundo Deportivo, Nasser Al-Khelaifi başkanlığındaki Ligue 1 devinin son 12 yıldaki transferlerini incelerken bu dönemdeki en kötü transferleri de sıraladı. 10 kişilik listede ilk sırayı Jese Rodriguez alırken, Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi de en kötü transferler listesinde 6. sırada yer aldı. Icardi, PSG'ye Inter'den 50 milyon euro karşılığında transfer edilmişti. Tangocu, PSG'de 92 maçta 38 gol 10 da asist üretti. Bu arada daha önce Fenerbahçe forması giyen Uruguaylı stoper Diego Lugano da PSG'nin en kötü transferleri listesinde listede 8. sırada bulunuyor.



        AEK'DAN 100 BİN EURO YARDIM
        Galatasaray Nef, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Yunan ekibi AEK'ya konuk olduğu maçı 92-78 kaybetti. Son 16 turu K Grubu'nda 5. maçta 3. yenilgisi alan Sarı-Kırmızılılar, bitime 1 maç kala turnuvaya veda etti. Grupta Malaga ile AEK 8'er puana ulaşıp turladı. Galatasaray 4, Limoges ise 0 puanda kalıp elendi. Maç öncesi AEK kulübü, depremzedeler yararına topladıkları 100 bin Euro'yu yöneticiler Erden Timur ve Metin Öztürk'e teslim etti.



            MATA SAHADAKi SANATÇILAR'I SEÇECEK
            G.Saray forması giyen İspanyol yıldız Juan Mata, Manchester'daki sanat projesinin dünya prömiyerinde futbolculardan oluşan bir takıma liderlik edecek. BBC'ye konuyla ilgili konuşan Mata, "Küçükken hayran olduğum pek çok oyuncu 10 numara pozisyonunda oynuyordu. Artık bu pozisyonu gittikçe daha az görüyoruz. Bu sergi, sahada fark yaratan oyuncular hakkında konuşmakla ilgili olacak" dedi. Mata'nın Eric Cantona, Dennis Bergkamp ve Roberto Baggio gibi unutulmaz isimleri de 11'e almayı düşündüğü belirtildi.



            ZANIOLO İLK 11 İÇİN HAZIR KITA
            Kasımpaşa ile oynanan maçta attığı klas golle Galatasaray'a hayat veren Nicolo Zaniolo, Konyaspor ile yapılacak karşılaşmada ilk 11'de forma giymeye hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılılar'ın teknik patronu Okan Buruk'un, özel çalışmalar yapan İtalyan yıldızı ilk kez 11'de oynatmayı planladığı öğrenildi. Zaniolo, hazırlık maçları da dahil edildiğinde toplamda 3 gol 1 asist kaydetti.



            ASLAN SAVUNMA VE HÜCUM ÇALIŞTI
            Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Yapılan antrenmanda iki grup halinde 8'e 2 pas çalışması yapıldı. Ayrıca Okan Buruk yönetimindeki antrenmanda savunma ve hücum çalışmaları üstünde de duruldu. Sarı-Kırmızılılar, bugün öğlen saatlerinde hazırlıklarına devam edecek.



                ÖZBEK'TEN MÜJDELER
                Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu Mart Ayı Olağan Toplantısı'nda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Florya Projesi'nin önemine dikkati çeken Dursun Özbek, "Bu proje bizim geleceğimize yardımcı olacak. Mali bağımsızlığı sağlayacağız. Bankalar Birliği borcunu ödedikten sonra kulübümüzün 25-30 senesini bu proje dizayn edecek" dedi. Kemerburgaz'daki çalışmaların devam ettiğini anlatan Cimbom'un 1 numarası, "Galatasaray'a yakışır bir tesis olacak. Ağustos-Eylül gibi Florya'daki yerleşkeyi buraya taşıyacağız" ifadesini kullandı. Öte yandan Özbek, "Riva projemiz de çok önemli. 2 milyar TL'nin üzerinde bir gelirimiz olacak. Ayrıca stadımızın yanında da 62 dönümlük bir araziyi 49 yıllığına kiraladık" diyerek müjdeli haberi verdi.



                BEŞİKTAŞ'A 4 FUTBOLCUDAN MÜJDE
                Ankaragücü ve Başakşehir maçlarını kazanarak moral depolayan Beşiktaş'ta gözler İstanbulspor ile Vodafone Park'ta oynanacak maça çevrildi. Siyah-Beyazlı ekipte Başakşehir maçında sakatlanarak oyundan çıkan Tayyip Talha, Antalyaspor maçı öncesi sakatlanan Rachid Ghezzal, hasta olan Colley ve ağrıları bulunan Onur Bulut dün yapılan antrenmanda yer aldı. Bu futbolcuların, İstanbulspor maçında Şenol Güneş'in forma vermesi halinde oynayabileceği ifade edildi.



                MESSİ ÇILGINLIĞI
                İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Suudi kulübü Al-Hilal'in PSG ile sözleşmesi sezon sonu sona erecek Arjantinli yıldız Lionel Messi'ye yıllık 600 milyon Euro teklif ettiği iddia edildi. Messi'nin hala PSG ile yeni kontrat imzalamaması ve önceki gün Suudi Arabistan'a giden Lionel Messi'nin babası Jorge Messi'nin, Al Hilal kulübü yetkilileriyle bir görüşme gerçekleştirmesi de bu iddiaları kuvvetlendiriyor. Yıldız oyuncu teklifi kabul ederse en fazla kazanan oyuncu olacak. Ayrıca bu miktar, Al-Nassr'dan 215 milyon Euro alan Cristiano Ronaldo'nun neredeyse üç katı maaşa denk geliyor. Bu sezon Fransız kulübü ile 31 maça çıkan 35 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 18 gol, 17 asistlik performans sergiledi.



                    KAZANMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ
                    Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay bugün Fiorentina ile oynanacak UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, "Bu maç Sivas camiası için de çok önemli. Taraftarların da tribünleri dolduracağına inanıyorum. Bütün takım olarak bu maça odaklandık. Kazanmak için her şeyi yapacağız" dedi. Çalımbay, "Tabii ki biz kolay bir maç oynamayacağız, bunun farkındayız. Rakibe baktığınızda belki bizim bütçemizin 10 katı daha fazla bir takım. Çok kaliteli oyunculara sahip bir takım. Ama biz bundan önce nasıl güzel şeyler yaptıysak, bu maçta da yapacağız. Maçın ilk yarısı oradaydı şimdi ikinci yarısını oynayacağız" ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

                    JORDAN'IN AYAKKABILARI MÜZAYEDEYE ÇIKACAK
                    Efsane basketbolcu Michael Jordan'ın 1998 NBA Finalleri ikinci maçında giydiği spor ayakkabılar, müzayedeye çıkacak. 'Jorgan Yılı' konseptiyle düzenlenecek müzayedede, ayakkabıların 2 ile 4 milyon dolar arasında rekor bedelle alıcı bulması öngörülüyor. Jordan'ın 1998'de giydiği forma 10.1 milyon dolara satılmıştı.

                    ARTIK HER MAÇIMIZ FİNAL GİBİ OLACAK
                    Spor Toto 1. Lig'de Cumartesi günü oynayacağı Altay maçının hazırlıklarını sürdüren Çaykur Rizespor'da Nijeryalı orta saha oyuncusu Azubuike dünkü idman öncesi yaptığı açıklamada, "Bundan sonraki hiçbir maçımız 1 puanlık olmayacak. Hepsini kazanmak için çıkacağız. Umarım galip gelen taraf biz oluruz" ifadelerini kullandı.

                    BİZ GALATASARAY'I DURDURMAK İSTİYORUZ
                    Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek Konyaspor'un teknik direktörü Aleksandar Stanojevic maç öncesinde konuştu. Stanojevic, "Elbette iyi bir noktada değiliz. Galatasaray'ın başarılarını göz ardı etmiyoruz. Ama rakibimizin serisini bozmak ve onları durdurmak istiyoruz" diye konuştu.

                    FENERBAHÇE OPET'İN RAKİBİ CARRARO IMOCO
                    Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında bugün İtalyan ekibi Carraro Imoco Conegliano'yu konuk edecek. Burhan Felek Salonu'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak. Sarı-Lacivertliler grubunu ikinci sırada tamamlarken, İtalyan ekibi ise grup maçlarını zirvede bitirmişti.

                    2017'DEN SONRA BIR İLK
                    Adana Demirspor'u 4-1 mağlup eden Trabzonspor, Aralık 2017'den (vs Kasımpaşa) bu yana ilk kez bir Süper Lig maçında oyuna sonradan dahil olan 3 oyuncusundan gol katkısı almıştı. Adana Demirspor karşısında 77. dakikada oyuna giren Visca 1 gol ve 1 asist, 76'da oyuna giren Eren 1 asist ve 60'da oyuna giren Umut 1 gol atarak takımına katkı sağladı. Bordo-Mavili takımda ayrıca Hamsik atılan son golün hazırlayıcısı olurken, Markovic de atılan iki golde pozisyonun içerisinde yer aldı.

                    UMUT BOZOK KENDİNE GELDİ
                    Trabzonspor'un suskun golcüsü Umut Bozok, Adana Demirspor karşısında üzerindeki karabulutları dağıtmayı başardı. Ümraniyespor maçında 11'de sahaya çıkmasına rağmen beklentileri karşılayamayan ve tribünlerin tepkisini alan geçen sezonun gol kralı zor günler geçirdi. Umut Bozok, Adana Demirspor karşısında ise gol hasretini dindirdi.

                    VITOR HUGO'NUN PEŞİNDELER
                    Brezilya ekibi Fluminense, Trabzonspor'un Brezilyalı stoperi Vitor Hugo'yla ilgileniyor. Vitor Hugo, America Mineiro ve Fiorentina kulüplerinin de radarında. 31 yaşındaki Hugo'nun Trabzonspor'la kontratı 2024 yazında sona eriyor.

                    ÖNCE PERFORMANS SONRA YENİ SÖZLEŞME
                    Beşiktaş'ın Süper Lig'den çekilen Gaziantep FK'dan transfer edilen Alexandru Maxim ile ilgili transfer stratejisi belli oldu. Siyah- Beyazlılar, Rumen 10 numaranın performansına göre bir karar verecek. Teknik direktör Şenol Güneş'in alternatif bir 10 numara istemesiyle alınan 32 yaşındaki futbolcu antrenmanlarda hırsıyla dikkati çekiyor. Kartal, oyuncunun iyi bir performans sergileyip bu performansı devam ettirmesi halinde Gaziantep'e teklifte bulunacak. Maxim'in sözleşmesinde şu anda satın alma opsiyonu yok. Maxim, Gaziantep FK'da 25 maçta 5 gol 6 asistlik performans sergilemişti.

                    TFF'DEN ÇALHANOĞLU İÇİN TEBRİK MESAJI
                    TFF, Inter forması giyen ve Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Porto ile oynanan iki maçta da maçın adamı seçilen Hakan Çalhanoğlu için tebrik mesajı yayımladı. Mesajda "Hakan'ı hem art arda kazandığı iki ödülü hem de Inter ile Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselme başarısı göstermesi sebebiyle yürekten kutluyoruz" ifadeleri kullanıldı.

                    EFES VE FENERBAHÇE PARKEYE ÇIKIYOR
                    Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 29. haftasında bugün sahne alacak. Efes saat 20.30'da start alacak maçta Sinan Erdem'de Partizan'ı konuk ederken, Fenerbahçe Beko ise TSİ 22.30'da İspanya'da Valencia ile karşılaşacak. Efes ligde 28 maçta aldığı 13 galibiyetle 10, Fenerbahçe ise 27 maçta 17 galibiyetle 5. sırada bulunuyor.

                    GAZİANTEP ÇEYREK FİNALDE VEDA ETTİ
                    FIBA Erkekler Avrupa Kupası çeyrek final rövanşında Gaziantep Basketbol, Polonya ekibi Anwil'e 91-75 yenilerek elendi. Deplasmandaki ilk karşılaşmayı 85-84 kazanan Gaziantep, A Spor'dan yayınlanan maçta rakibine 16 sayı farkla kaybedince turnuva dışında kaldı. Temsilcimizde Codi Miller- McIntyre'in 29 sayısı yetmedi.

                    SAHADA NE YAPTIĞIMIZ ÖNEMLİ
                    Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalarda bulunan Sevilla Teknik Direktörü Jorge Sampaoli, zorlu bir deplasmanda mücadele edeceklerini ancak önemli olanın saha içinde yapacakları olacağını söyledi. Taraftar baskısının olacağına dikkat çeken Arjantinli hoca, "İlk maçtaki sonucun size tur attıracağını düşünürseniz bu yanıltıcı olur. Çok açık olan bir şey var ki o da şut çekmemiz gerektiğidir. Aksi takdirde çok zorlanırız" dedi.

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                    Haberler Spor Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Sevilla'yı ağırlıyor
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