Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Sevilla’yı ağırlıyor

KAZANMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay bugün Fiorentina ile oynanacak UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, "Bu maç Sivas camiası için de çok önemli. Taraftarların da tribünleri dolduracağına inanıyorum. Bütün takım olarak bu maça odaklandık. Kazanmak için her şeyi yapacağız" dedi. Çalımbay, "Tabii ki biz kolay bir maç oynamayacağız, bunun farkındayız. Rakibe baktığınızda belki bizim bütçemizin 10 katı daha fazla bir takım. Çok kaliteli oyunculara sahip bir takım. Ama biz bundan önce nasıl güzel şeyler yaptıysak, bu maçta da yapacağız. Maçın ilk yarısı oradaydı şimdi ikinci yarısını oynayacağız" ifadeleriyle sözlerini tamamladı.



JORDAN'IN AYAKKABILARI MÜZAYEDEYE ÇIKACAK

Efsane basketbolcu Michael Jordan'ın 1998 NBA Finalleri ikinci maçında giydiği spor ayakkabılar, müzayedeye çıkacak. 'Jorgan Yılı' konseptiyle düzenlenecek müzayedede, ayakkabıların 2 ile 4 milyon dolar arasında rekor bedelle alıcı bulması öngörülüyor. Jordan'ın 1998'de giydiği forma 10.1 milyon dolara satılmıştı.



ARTIK HER MAÇIMIZ FİNAL GİBİ OLACAK

Spor Toto 1. Lig'de Cumartesi günü oynayacağı Altay maçının hazırlıklarını sürdüren Çaykur Rizespor'da Nijeryalı orta saha oyuncusu Azubuike dünkü idman öncesi yaptığı açıklamada, "Bundan sonraki hiçbir maçımız 1 puanlık olmayacak. Hepsini kazanmak için çıkacağız. Umarım galip gelen taraf biz oluruz" ifadelerini kullandı.



BİZ GALATASARAY'I DURDURMAK İSTİYORUZ

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek Konyaspor'un teknik direktörü Aleksandar Stanojevic maç öncesinde konuştu. Stanojevic, "Elbette iyi bir noktada değiliz. Galatasaray'ın başarılarını göz ardı etmiyoruz. Ama rakibimizin serisini bozmak ve onları durdurmak istiyoruz" diye konuştu.



FENERBAHÇE OPET'İN RAKİBİ CARRARO IMOCO

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında bugün İtalyan ekibi Carraro Imoco Conegliano'yu konuk edecek. Burhan Felek Salonu'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak. Sarı-Lacivertliler grubunu ikinci sırada tamamlarken, İtalyan ekibi ise grup maçlarını zirvede bitirmişti.



2017'DEN SONRA BIR İLK

Adana Demirspor'u 4-1 mağlup eden Trabzonspor, Aralık 2017'den (vs Kasımpaşa) bu yana ilk kez bir Süper Lig maçında oyuna sonradan dahil olan 3 oyuncusundan gol katkısı almıştı. Adana Demirspor karşısında 77. dakikada oyuna giren Visca 1 gol ve 1 asist, 76'da oyuna giren Eren 1 asist ve 60'da oyuna giren Umut 1 gol atarak takımına katkı sağladı. Bordo-Mavili takımda ayrıca Hamsik atılan son golün hazırlayıcısı olurken, Markovic de atılan iki golde pozisyonun içerisinde yer aldı.



UMUT BOZOK KENDİNE GELDİ

Trabzonspor'un suskun golcüsü Umut Bozok, Adana Demirspor karşısında üzerindeki karabulutları dağıtmayı başardı. Ümraniyespor maçında 11'de sahaya çıkmasına rağmen beklentileri karşılayamayan ve tribünlerin tepkisini alan geçen sezonun gol kralı zor günler geçirdi. Umut Bozok, Adana Demirspor karşısında ise gol hasretini dindirdi.



VITOR HUGO'NUN PEŞİNDELER

Brezilya ekibi Fluminense, Trabzonspor'un Brezilyalı stoperi Vitor Hugo'yla ilgileniyor. Vitor Hugo, America Mineiro ve Fiorentina kulüplerinin de radarında. 31 yaşındaki Hugo'nun Trabzonspor'la kontratı 2024 yazında sona eriyor.



ÖNCE PERFORMANS SONRA YENİ SÖZLEŞME

Beşiktaş'ın Süper Lig'den çekilen Gaziantep FK'dan transfer edilen Alexandru Maxim ile ilgili transfer stratejisi belli oldu. Siyah- Beyazlılar, Rumen 10 numaranın performansına göre bir karar verecek. Teknik direktör Şenol Güneş'in alternatif bir 10 numara istemesiyle alınan 32 yaşındaki futbolcu antrenmanlarda hırsıyla dikkati çekiyor. Kartal, oyuncunun iyi bir performans sergileyip bu performansı devam ettirmesi halinde Gaziantep'e teklifte bulunacak. Maxim'in sözleşmesinde şu anda satın alma opsiyonu yok. Maxim, Gaziantep FK'da 25 maçta 5 gol 6 asistlik performans sergilemişti.



TFF'DEN ÇALHANOĞLU İÇİN TEBRİK MESAJI

TFF, Inter forması giyen ve Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Porto ile oynanan iki maçta da maçın adamı seçilen Hakan Çalhanoğlu için tebrik mesajı yayımladı. Mesajda "Hakan'ı hem art arda kazandığı iki ödülü hem de Inter ile Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselme başarısı göstermesi sebebiyle yürekten kutluyoruz" ifadeleri kullanıldı.



EFES VE FENERBAHÇE PARKEYE ÇIKIYOR

Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 29. haftasında bugün sahne alacak. Efes saat 20.30'da start alacak maçta Sinan Erdem'de Partizan'ı konuk ederken, Fenerbahçe Beko ise TSİ 22.30'da İspanya'da Valencia ile karşılaşacak. Efes ligde 28 maçta aldığı 13 galibiyetle 10, Fenerbahçe ise 27 maçta 17 galibiyetle 5. sırada bulunuyor.



GAZİANTEP ÇEYREK FİNALDE VEDA ETTİ

FIBA Erkekler Avrupa Kupası çeyrek final rövanşında Gaziantep Basketbol, Polonya ekibi Anwil'e 91-75 yenilerek elendi. Deplasmandaki ilk karşılaşmayı 85-84 kazanan Gaziantep, A Spor'dan yayınlanan maçta rakibine 16 sayı farkla kaybedince turnuva dışında kaldı. Temsilcimizde Codi Miller- McIntyre'in 29 sayısı yetmedi.



SAHADA NE YAPTIĞIMIZ ÖNEMLİ

Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalarda bulunan Sevilla Teknik Direktörü Jorge Sampaoli, zorlu bir deplasmanda mücadele edeceklerini ancak önemli olanın saha içinde yapacakları olacağını söyledi. Taraftar baskısının olacağına dikkat çeken Arjantinli hoca, "İlk maçtaki sonucun size tur attıracağını düşünürseniz bu yanıltıcı olur. Çok açık olan bir şey var ki o da şut çekmemiz gerektiğidir. Aksi takdirde çok zorlanırız" dedi.

