Erling Haaland tüm rekorları tek tek kırmaya başladı

Dünya futbolu Erling Haaland'ı konuşuyor. Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Manchester City'nin sahasında Leipzig'i 7-0 yendiği maçta 5 gole imza atan Norveçli yıldız tüm rekorları tek tek kırıyor. Lionel Messi ve Luiz Adriano'nun ardından bu büyük organizasyonda 1 maçta rakip ağları 5 kez sarsan 2. isim olmayı başaran Norveçli yıldız, ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde 30 gole en çabuk ve en genç yaşta ulaşan isim unvanını aldı. Haaland 30 golü 25 maçta atarken, Ruud van Nistelrooy bunu 34 maçta, Robert Lewandowski 46, Lionel Messi 48, Neymar ise 49 maçta başarmıştı. Şimdiden 39'a ulaştı! 22 yaşındaki yıldız ayrıca 23 yaşında 30 gole ulaşan Messi'yi de bu alanda solladı. Genç futbolcunun son 4 sezon istatistikleri de nasıl inanılmaz bir performans ortaya koyduğunu gözler önüne seriyor. Bu sezon tüm kulvarlarda 36 maçta 39 gol atan Haaland, toplamda son 4 sezonda rakip ağları 147 maçta 152 kez sarstı. Mart ayında olmamıza rağmen bu sezon Premier Lig'de 28, Şampiyonlar Ligi'nde 10, FA Cup'ta da 1 gol atan Haaland'ın sezon sonuna kadar nasıl bir seviyeye ulaşacağı merakla bekleniyor.